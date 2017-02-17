Украина — разменная карта политики США

Что происходит на Украине? Зачем Порошенко нужно обострение на Донбассе? Почему под занавес своего вице-президентства Байден приезжал в Киев? Как ко всему этому отнесется Трамп? Какую политику он будет проводить по отношению к России? Об этом побеседовали генеральный директор Pravda. Ru Инна Новикова и член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Недавно в Раду внесли провокационный закон об исключительном положении украинского языка. Как может быть исполнен запрет русского языка на территории русскоязычных, русскоговорящих, русских городов? Такого даже в древности и в Средние века не было. И при этом они продолжают утверждать, что во всем виновата Москва…

Это сходит им с рук. Какие бы ни предъявлялись обвинения, власти Запада делают вид, что верят им. Вот и все. Тенденциозность по отношению ко всему происходящему на Украине налицо. Но сейчас начались перемены, и вопрос, с кем Запад, на сегодняшний день пока не решен.

Мы все зависим друг от друга: мы от Запада, Запад от нас, но есть вопрос цены — для России, для нашей экономики, для людей… Конечно, я никак не могу воспринять любую версию сдачи Донбасса. У нас есть "замечательные" либералы, которые бы все сдали с удовольствием, лишь бы их пускали пить кофе с сухариками в каком-нибудь посольстве. Но для большинства людей это неприемлемо. Поэтому мы ведем борьбу на всех возможных фронтах.

Будет ли Трамп проверять финансовые вложения, которые США сделали в Украину? Чем выгодна война для Порошенко? И верите ли вы, что Трамп — друг России?

Война президенту Порошенко просто необходима. В таких случаях политологи говорят: стабилизирующий конфликт. Война стабилизирует его власть. Если завтра войны вдруг не будет, то ему предъявят массу претензий. Их очень много у украинцев в связи с качеством жизни, с происходящим беспределом и т. д. В условиях войны и военного психоза эти претензии немедленно пресекаются.

Бабушки, дедушки выходят на какие-то протесты, потому что не в состоянии платить коммунальные услуги, нечем платить. Кто эти дедушки и бабушки? Объявляется, что это агенты ФСБ, которых просто по прямому проводу Александр Владимирович Бортников обзвонил и дал задание выступить против "патриотического" украинского руководства. Это сплошь и рядом происходит.

Трамп выполнит свое обещание проверить траты на Украину?

Очень может быть, потому что это для него очень выгодно. Это будет сведение счетов с предыдущей администрацией, которая ко всей избирательной компании Трампа и во время передачи дел вела себя очень разнуздано даже по американским меркам. Поэтому он будет, безусловно, искать слабые места в деятельности этой администрации.

Я думаю, что там можно нарыть и накопать много компромата в отношениях Байдена с Украиной. Не даром ведь Байден за два дня до ухода с должности вице-президента на Украину поскакал. Это показывает, что ему очень нужно было. Я думаю, что обострение вокруг Авдеевки, многочисленные массированные попытки наступления, диверсии и убийства происходят по его совету, чтобы напакостить новой администрации.

Что касается того, кому Трамп друг, я думаю, что он отчетливо понимает, что украинское руководство боролось против него во время выборов. Несмотря на нынешние сладкие слова и дипломатические любезности, он это не забыл.

Также же он понимает, что по целому ряду обстоятельств Россия была к нему благожелательна. Хотя это не наша страна, не наши выборы, но наши симпатии были, безусловно, не на стороне Клинтон. Это он тоже знает. Но дальше начинается другая история под названием национальные интересы и способы, какими новый американский президент будет добиваться их выполнения.

Он, во-первых, по-своему формулирует национальные интересы. Я думаю, что для него вопрос Украины — второстепенный. И он просто ему достался в наследство, как некий аргумент или обуза. Вряд ли ему нужны проблемы в отношениях с Россией. Ему нужно, чтобы Россия в каких-то более важных для него вопросах была к нему ближе, а не дальше. Это вопрос сделки.

Ему важно, чтобы Россия не была близка с Китаем, поддержала его курс по отношению к Ирану. Но у нас с ними хорошие отношения, они развиваются. Поэтому здесь могут возникнуть проблемы. Трамп хочет, чтобы мы выступили совместно против исламского терроризма. Здесь, по большому счету, наши интересы сходятся. Но когда дело касается нюансов, например, как оценивать поведение и политику Ирана, у нас несколько расходятся точки зрения.

Трамп рассматривает Украину как бизнесмен. Это такой козырь, который он может предъявить для того, чтобы к чему-то подтолкнуть Россию — к какому-то смягчению или наоборот к усилению ее роли в определенных вопросах. И это, кстати, тоже очень нервно воспринимают на Украине, потому что они опять оказываются в роли разменной карты. Но они сами выбрали такую роль для себя, пусть себя и благодарят за это.

Один наш читатель с Украины пишет: "Россия имела возможность что-то сделать для соотечественников на Украине и для украинцев, но вы ничего не предложили Украине для того, чтобы мы как-то нашли общий язык". Видимо, они чего-то продолжают от нас ждать?

Нет, я могу представить, что мы могли бы сделать и не сделали. Я собираюсь сейчас на этом сосредоточиться и уже действую в этом направлении. Это касается не только Украины. Но Украина обостряет любую проблематику, например, получения российского гражданства для наших соотечественников. Там наворочены такие препятствия на пути получения гражданства РФ, что ожидание длится годами или человек вообще никогда не добивается результата. Я убежден, что если бы в свое время у нас была другая политика по отношению к получению российского гражданства, то в этом случае к 2013-14 году на Украине среди населения было бы минимум процентов 30, если не 50 граждан Российской Федерации.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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