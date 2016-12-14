Отчет ЕС по Украине - одна сплошная ложь. Зачем?

"Украина проводит интенсивные и беспрецедентные реформы всей экономики и политической системы, при дополнительной активизации ее демократических институтов, и сделала в них большие шаги", — говорится в отчете Европейской службы внешнего действия и Европейской комиссии, опубликованном перед саммитом ЕС — Украина 19 декабря. Сколько и кому надо заплатить, чтобы сварганить такую откровенную подделку? И какова ее цель?

Отчет составлен по инструкции

"За последние два года Украина — при достаточно сложных обстоятельствах, которые касаются, не в последнюю очередь, конфликта на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма и Севастополя, — сделала большие шаги. Сегодняшний отчет полностью признает работу, проделанную украинской властью", — говорится в документе. Утверждается, что Украина начала внедрять энергетическую реформу, "реализовала ряд реформ для избавления от коррупции и очищения банковской и судебной системы". В заслугу ставится "утверждение плана действий и стратегии защиты прав человека и реформа децентрализации". "Медленней (!) протекают реформы в сфере приватизации государственных предприятий и социального и медицинского сектора", — отметил еврокомиссар по расширению и европейской политике соседства Йоханнес Хан.

Первое, что бросается в глаза, — это слова "аннексия Крыма", совсем по инструкции ЕС, обнародованной вчера Сергеем Лавровым в Сербии. Второе — это полное отсутствие представлений о реалиях, то есть делаются утверждения, которые вызывают лишь смех и гнев в украинском обществе.

Все - одна сплошная ложь

Пройдемся по пунктам. Энергетическая реформа. Что можно записать Киеву в плюс? Повышение тарифов до европейского уровня? Да, можно, только г-н Хан ведь не получает украинскую зарплату или пенсию, которой не хватает на оплату заоблачных счетов. Диверсификацию закупок энергоносителей? Ну, да, Украина покупает российский газ по реверсу и платит за него дороже, чем если бы покупала у России. Демонополизация "Нафтогаза"? Не сделано, мало того, зарубежные инвесторы, приглашенные для приватизации оператора транзитных трубопроводов, отказались вкладываться в бесперспективные системы, ведь Россия в 2019 году уйдет с транзита через украинскую ГТС, а другого наполнения у Украины нет. Уголь? Где его брать при повышении закупочных тарифов? В итоге подготовка к зиме прошла без четкого плана, энергетика страны в целом находится на ручном управлении.

Возьмем антикоррупционную деятельность. Пусть правительство Украины скажет, сколько украденных у народа денег возвращено? Сколько конфисковано награбленного коррупционерами имущества и денежных средств? Сколько посажено крупных коррупционеров? Каждый депутат Рады, каждый чиновник, каждый подручный Порошенко пытаются оторвать кусок бюджета себе, чтобы, наконец, уехать за границу и остаться там навсегда. У многих денежных потоков по отмыванию бюджетных средств просто изменились конечные адресаты. Меньше всего изменений произошло на районном уровне, где у власти остались прежние люди. Коррупция в системе МВД, что показали события в Княжичах, особенно процветает. Международная организация Transparency International заявила, что "мы все время слышим заверения от лица украинских политиков в том, что они хотят бороться с коррупцией, но в реальности происходит только обратное". Европейский суд аудиторов опубликовал информацию о том, что коррупция на Украине занимает лидирующие позиции среди всех европейских стран.

12 декабря 2016 года Киев посетила с официальным визитом президент Литвы и друг Украины Даля Грибаускайте. "Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия (смотри опять инструкцию), — заявила она. - Мы все хотим видеть, что вы хотите менять вашу страну и помогать своим людям… Только тогда мы сможем вам помогать. В противном случае вы останетесь сами по себе". Символично - на фоне обещаний Хана помогать Украине экономически и финансово.

Права человека? Результатом "реформ" стало беспрецедентное обеднение населения (уровень бедности на первом месте в Европе) и одновременно беспрецедентное обогащение коррумпированных чиновников (смотри их электронные декларации). Кроме того, отмечается беспрецедентное ухудшение бизнес-климата, снижение уровня медицинского обслуживания, а также критический уровень падения безопасности. Но если правами человека считается право убить и ограбить "сепаратиста" без уголовного преследования, то это на Украине есть, но, вероятно, не это Еврокомиссия имеет в виду.

Конституционные изменения в судебной системе? На самом деле, они привели к массовому увольнению судей и параличу судебного производства. Судьи увольняются по многим причинам, одна из них — необходимость переаттестации с прохождением тестирования на доброчестность (!), соответствие уровня доходов уровню жизни служителя Фемиды. К переаттестации будут сопричастны так называемые "активисты" - люмпены, которые не работают, а промышляют разовыми подачками от всяких фондов и криминалом. И с новыми кадрами тоже проблема — ими могут быть и простые юристы. Но какими они будут судьями? Итог: заседания по административным делам, которые сейчас рассматриваются, назначаются, как минимум, на июнь 2017 года — эти дела вести просто некому, пишет украинская газета "Страна".

Что там осталось? Очищение банковской системы? На Украине 50 процентов экономики — это теневая экономика. На 5-м телеканале, домашнем канале Порошенко, система оплаты черным налом расцветает пышным цветом, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Банкоматы выдают наличность с непрозрачных счетов в обход министерства финансов с "серой" банковской карты. По данным председателя Независимой ассоциации банков Украины Шпека, неплатежеспособными признано 78 банков, или 30 процентов банковской системы. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в конце мая изменило прогноз по состоянию банковской системы Украины со стабильного до негативного. Впрочем не скрывает этого и сама глава Нацбанка Гонтарева, заявившая, что банковская система остается крайне восприимчивой к внешним шокам и внутренним рискам.

Что на самом деле решит саммит ЕС - Украина?

После прочтения европейского отчета о "грандиозных" реформах Украины, возникает вопрос, а сколько и кому надо было заплатить, чтобы эти организации выдали подобную чушь? И почему Порошенко поблагодарил Евросоюз за такое лестное мнение? Не он ли и оплатил сей отчет? Что же, каков учитель, таков и ученик, ЕС и Украина друг друга стоят и по уровню лжи, и по уровню коррупции. Только сей отчет не повысит ничей рейтинг, давно запущен обратный процесс, хотя куда уж ниже.

Но каково же реальное отношение Европы к Украине? По сообщению агентства Reuters, в проекте резолюции предстоящего саммита Евросоюза по соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной говорится о том, что соглашение об ассоциации не предусматривает предоставление Европейским союзом в целом и его отдельными членами гарантий безопасности или военной поддержки Украине. Также указывается, что украинским гражданам не будет предоставляться право на размещение или прием на работу на территории ЕС, тогда как вопрос о финансовой поддержке Украины остается неурегулированным, отмечает Reuters.

Документ, ставящий крест даже на гипотетических шансах Украины стать членом ЕС, будет приниматься по настоянию нидерландских властей, которые выдвинули соответствующие условия для ратификации соглашения с Украиной.