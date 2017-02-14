Константин ЗАТУЛИН: "У киевской хунты уходит почва из-под ног"

Какую реакцию вызовут у народа Донбасса диверсии и убийства, совершаемые киевской хунтой? Какая обстановка складывается после гибели командира батальона "Сомали" Михаила Толстых? Зачем киевские власти постоянно посылают людей на смерть? Эти и другие новости обсудили в прямом эфире генеральный директор Pravda. Ru Инна Новикова и член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Фото: Архив Pravda.Ru

На Донбассе опять военное обострение. Украина перебрасывает военную технику, в результате диверсии погиб командира батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви". В украинской прессе высказываются просто фантастические версии его гибели. Пишут, что он и не воевал, а развлекался, вел разгульный образ жизни…

Ничего такого про него не могу сказать, наоборот, знаю, что люди с уважением к нему относились. Собственно, его похороны это наглядно показали. А тех, кто это пишет, и сейчас не знают. Этот теракт, безусловно, стоит в одном ряду с другими подобными диверсиями и убийствами — гибелью Моторолы и других командиров Донецка и Луганска. Если бы Гиви просто развлекался, то никого бы не интересовал.

Гибель этого известного командира вписывается в ту самую стратегию напряженности, которую создал Киев. Нынешнее обострение нагнетается украинской властью уже нескольких недель.

Каковы, на ваш взгляд, причины и следствия, кому и зачем нужно это обострение?

Прежде всего потому что процесс урегулирования буксует. А в условиях такого взаимного неприятия, конечно, в любой момент возможно обострение. Есть пример гораздо более долгого карабахского конфликта. Там в апреле прошлого года произошло очень масштабное обострение, хотя еще в 1994 году договорились о прекращении огня. Но конфликт не урегулирован в течение многих лет, стороны не готовы идти на уступки, в результате происходит обострение.

За попытками наступления, обстрелами Донбасса и терактами, безусловно, стоит интерес руководства Украины. Они почувствовали, что почва из-под ног уходит. Прежде всего это касается взаимоотношений с западными спонсорами Украины, хозяевами Украины. Смена власти в Белом доме, предстоящие выборы во Франции, общая усталость от украинской темы, от коррупции на Украине, от бесплодности всяких попыток создать из нее нечто внятное… А самое главное — маячит потепление отношений Запада с Россией и вполне возможно постепенное снятие санкций. Поэтому Киев пустился во все тяжкие.

Киев просчитался в ставке во внутриполитической игре в Соединенных Штатах, пытаясь подсобить Хилари Клинтон. Вышло это очень неуклюже и очень заметно с точки зрения новой администрации Дональда Трампа. Понимая все это и предвидя последствия, власти Украины были заинтересованы упредить возможное смягчение отношений между Россией и США, что означало бы потепление отношений с Западом, потому что именно США задают тон на Западе.

Уже давно более-менее адекватные западные журналисты и наблюдатели отмечали, что Украина все время поддавливает, нарушает условия договоренностей, ползучим образом старается продвигаться, устраивает провокации. В результате произошло обострение. Рассчитывали — и не зря, кстати, — что поможет инерция прежнего подхода, что будут воспроизведены по старым лекалам прежние оценки. Они и были воспроизведены, но уже не так активно. Пока новая администрация Трампа еще не укрепилась и не сформулировала для себя приоритеты, ее хотят вовлечь в эту проблематику.

Евросоюз дежурным образом продлил санкции против России, представитель США в ООН и представитель Белого дома выдали дежурную реакцию. Хотя она была все-таки стилистически отлична от того, что мы привыкли слышать от администрации Барака Обамы. Но все-таки повторялись прежние мантры о необходимости России соблюдать Минские соглашения. Хотя, очевидно, проблема исключительно в том, чтобы поставить на место Украину, заставить ее вести себя порядочно в соответствии с подписанными ею договоренностями. Они задираются все время именно потому, что чувствуют свою безнаказанность.

Константин Федорович, Киев ведь неоднократно организовывал самые разные провокации, и это покрывалось тем, что якобы нет никаких доказательств того, кто, откуда, в кого стрелял. Но есть же разные системы слежения, в том числе спутниковые. Имеются фотографии и видеозаписи, можно четко увидеть кто куда стрелял. Почему это до сих пор вызывает вопросы?

Если идет артиллерийская дуэль, то вопрос о том, кто первый начал, зависит от того, с какого момента включили запись. Ее можно передвинуть на нужный момент. Возможность манипуляции очень большая, на это Украина и рассчитывает.

В этом авантюризм и цинизм политики Киева проявляется больше всего. Они ведь жертвуют, в том числе своими людьми. Ведь очевидно и всем понятно (в том числе самим киевским властям), что Украина не в состоянии бороться с Россией на поле боя. Если Россия на самом деле была бы непосредственно вовлечена, как они это утверждают, то чего бы тогда добивалась Украина этими нападками? Победить Россию что ли?

Они знают, что победить Россию не смогут, но постоянно пытаются втянуть Россию, спровоцировать на какой-то масштабный ответ. Затем это стало бы поводом для доброхотов Украины, спонсоров, политиков типа Байдена и Маккейна поднять крик на Западе, что с России нельзя снимать санкции, надо их ужесточать, а Украине надо помогать.

Им нужно, чтобы Трамп с новой администрацией въехал в прежнюю колею. Они всеми силами на это нацелены. Это для них важно. При этом они могут потерпеть военное поражение, ВСУ снова могут попасть в какой-то котел — это все не так важно для Киева. Порошенко и его команда готовы жертвовать своими людьми ради того, чтобы добиться такого эффекта.

В то же время там есть разные силы, их мнения и интересы несколько расходятся. Какой-нибудь батальон "Азов" имеет свои цели, свои интересы. Есть безбашенные группировки, которые думают, что в самом деле пойдут сейчас вперед и поднимут свой стяг над Донецком, дойдут до Кремля и примут парад в Севастополе. Сами по себе власти Украины не могут до конца их контролировать. Тем более что они все завязаны, они все — участники государственного переворота и последующих кровавых событий. Когда они между собой ссорятся — это как милые бранятся. Поэтому обострение ситуации нужно им лишь для того, чтобы подтолкнуть Запад занять его прежние позиции, получить поддержку.

В то же время люди на самой Украине все больше сомневаются в правильности их политики, даже самые преданные. Недаром так себя ведет Савченко и появились писания Пинчука, что худой мир лучше доброй ссоры, что надо выстраивать отношения с Россией.

Но незаконная власть не может признать свои ошибки и преступления и начать новую политику. Ей важно принудить всю остальную Украину идти прежним курсом. Вот для этого все и устраивается. Внешне — чтобы вертеть Западом, как хвост собакой, а внутри — чтобы продемонстрировать сою решимость и якобы какие-то успехи. Вот и вся история.

Это и все остальное — звенья одной цепи. Убийства видных ополченцев организуются с целью деморализовать Донбасс, подавить волю народа к сопротивлению.

Скорее, это вызовет обратную реакцию. Не видно страха и ужаса, наоборот, есть желание бороться, сражаться и отомстить. Как вы считаете?

Безусловно, в Донецке есть активная часть людей, которые рвутся в бой. Многие устали от нынешнего положения вещей и хотят, наконец, добиться своего. Но надо — при всем уважении к их позиции и понимании, почему они так раздражены, — учитывать, что есть гораздо более важный контекст. Если Донецк и Луганск обособятся, как многие там мечтают, и войдут в состав России, что будет с остальными русскими и вообще нормальными людьми, которые остаются на Украине?

Нельзя же оставить их в заложники этого режима, его ассимиляторской политики? Недавно снова был вброшен провокационный закон. 33 депутата Верховной Рады внесли закон об исключительном положении украинского языка. Подобные законы уже напринимали, но теперь и проценты устанавливаются — 90 процентов вещания на украинском языке! И совершенно драконовские меры наказания.

Хотя сами же признали, что на предшествующем этапе погорячились, когда после переворота отменили очень скромный закон о гарантиях региональных языков. Они отменили, но не подписали. Вот в таком непонятном положении он сейчас у них и существует, как, впрочем, и все остальное. Это стало одним из спусковых крючков ситуации на Востоке Украины и не только там.

А теперь они предлагают еще более жуткий дискриминационный закон. Они все время провоцируют, рассчитывают, что провокациями им удастся вытянуть поддержку Запада, добиться каких-то своих целей в результате давления Запада. Ведь они не верят в свою победу. Вот только что наш старый "друг" Мустафа Джамилев рассуждал о том, какими путями должен быть возвращен Крым. Говорил, что военным путем это невозможно, дескать, мы понимаем, что не победим, а чтобы Россия сама оставила Крым, надо подталкивать Запад против России.

Точно так же руками Запада политическая элита, находящаяся сейчас у власти в Киеве, хочет возвращать себе Донбасс. Но не исключаю, что есть и сумасшедшие, особенно с обострением в период политической борьбы и гражданской войны, которые думают, что они завтра завоюют, отвоюют, накажут, выпорют, расстреляют.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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