Украина заразила Польшу шизофренией

Новости из Польши, поступающие в последние недели, по своей абсурдности соперничают с новостями из Украины. Принято решение об эксгумации останков всех жертв смоленской авиакатастрофы 2010 года. Причина понятна: после прихода власти партии "Право и справедливость" в стране опять начато расследование крушения. Возглавляет его помешавшийся на русофобии министр обороны Антоний Мацеревич. Значит, будут снова искать "русский след".

Фото: Архив Pravda.Ru

Закончится все это публичным общепольским позором, как и в прошлые разы. Попытки хоть как-то досадить России предпринимаются в Польше с прихода первого антикоммунистического правительства в 1989 году. Перечислить их все невозможно, а потому для примера остановимся на самой крупной и самой провальной операции в этом направлении — на поддержке Польшей украинских националистов во время "майданного" переворота 2014 года и сразу после него.

Сейм "стреляет" снарядом из прошлого

Сейчас, как и следовало ожидать, польские и украинские националисты вдрызг рассорились. Гниловатого основания их дружбы — взаимной ненависти к России — едва хватило на два года относительно позитивных отношений после вооруженного переворота 2014 года в Киеве. Уже в июле этого года польский сейм принял постановление, называющее убийство приблизительно 100 тысяч польских крестьян на Волыни в 19433–1945 годах "актом геноцида" (по-польски — "людобойства"). Верховная Рада, вернувшись с каникул с новыми силами, приняла ответную резолюцию, инициированную в том числе и неугомонной Юлией Тимошенко.

Украинская резолюция обвиняет польский Сейм не только в политизации старой трагедии. Бдительные украинские депутаты заметили, что воспоминаниями о "волынской резне" Варшава позорит украинских националистических "героев" 1940-х годов в тот самый момент, когда "украинская держава находится в состоянии войны с Российской Федерацией". А значит, Варшава льет воду на мельницу "общего врага" — Москвы.

"Паны" оказались хамами

Как и следовало ожидать, больные национализмом люди по обе стороны польско-украинской границы не могли не придать этой склоке максимально хамскую, оскорбительную форму. Всякие там дипломатические "недоумения" и "сожаления" — это для официальных заявлений и интеллигентов недобитых, московских книг начитавшихся. Более резко ответил полякам Юрий Шухевич, депутат Рады, 83-летний сын Романа Шухевича — командира пронацистского украинского батальона "Нахтигаль", в 19433–1944 годах руководившего в качестве шефа Организации украинских националистов (ОУН) уничтожением поляков на Волыни.

"Вы опять нанесли нам удар в спину в момент нашей войны с Москвой. Сколько вам заплатил Кремль?" — такими словами Шухевич-младший встретил корреспондента "Газеты выборчей", приехавшего поинтересоваться мнением сего "невинного узника советских лагерей" в родной для Шухевича город Львов.

Не давая представителю польских СМИ перехватить инициативу, Шухевич обвинил его газету, а заодно и всю Польшу в ведении "гибридной войны против Украины" (прежде такую честь украинские власти вместе с западными СМИ отдавали только России, придумав специально для нее это ныне модное туманное выражение).

Кому платит Кремль

Корреспондент опешил. Оно и понятно. "Газета выборча" с самого начала Майдана горой стояла за бросавших бутылки с горючей смесью боевиков-убийц, называла их противников в Донбассе "террористами" и "агентами Москвы". Газета много лет оскорбляла Путина как могла, слово "Кремль" она превратила в пугало для всей Польши. И вдруг — такая неблагодарность от "злого, полусумасшедшего дедушки", как окрестил Шухевича-младшего разместивший под его интервью комментарий читатель "Газеты выборчей". Вспомнил бы этот читатель, каков у Юрия Романовича был отец Роман Шухевич, объявленный "героем Украины" еще в 2007 году при экс-президенте Викторе Ющенко…

Между прочим, Ющенко Польша не просто поддерживала, а даже героизировала — от "первого Майдана" в 2004 году вплоть до возведения им господ Шухевича и Бандеры в герои Украины. Тогда уже польские власти объявили Ющенко чуть ли не "долго скрывавшимся врагом польского народа" — бесславно завершив тем самым свою очередную антироссийскую акцию под названием "поляки за первый Майдан".

Не заметить героизации Романа Шухевича поляки не могли — "полусумасшедший дедушка" Юрий Шухевич по сравнению с отцом кажется просто дедом Морозом. Отряды Украинской Повстанческой Армии (УПА) Романа Шухевича во время этнической зачистки поляков в 19433–1945 годов на Волыни и в Восточной Галиции почти не оставили свидетелей — в польских деревнях убивали всех, не исключая грудных младенцев.

Польский историк Гжегож Мотыка, в 1990 годы по украинским архивам восстанавливавший события "волынской резни", так описывает судьбу жителей польского села Паросля, которые первыми в феврале 1943 года стали жертвами "окончательного решения польского вопроса" со стороны УПА. "Связанных сельчан бандеровцы одного за другим рубили топорами. Не пощадили даже детей. В одном из домов нашли младенца, прибитого штыком к столу, причем изо рта у малыша торчал кусок недоеденного огурца" (Гжегож Мотыка, "От волынской резни до операции "Висла", РОССПЭН, Москва, 2014, стр. 57)

Польско-украинские грабли

Увы, польские сторонники "оранжевых" движений на Украине вновь и вновь становятся жертвами собственной русофобской мифологии. Им хочется видеть в украинских националистах романтических борцов с "великороссийским шовинизмом", рыцарей без страха и упрека, которые, выгнав русских со всех руководящих постов, в будущем покорно признают главенство поляков — своих безраздельных властителей вплоть до XVII-XVIII веков. Но печальная реальность вновь и вновь дает себя знать.

Украинские националисты — это герои только в воображении русофобов. На самом деле украинские националисты — это в большинстве своем хамы, злобные и жестокие, глубоко провинциальные вороватые субъекты, строящие свою пропаганду в худшем случае на этнической исключительности, а в лучшем — на зависти и шариковском желании отнять чужое.

Вскармливая украинский национализм и науськивая его на Россию, польские политики уже много раз наступают на одни и те же грабли, получая неожиданные удары от собственных недавних союзников. Почему? Потому что украинским националистам не свойственно чувство благодарности — оно для них слишком благородно. А потому, скинув "клятых москалей", украинские националисты не раз в истории поворачивались к полякам самой варварской стороной своей натуры.

Волынская резня

Замалчивавшаяся многие годы волынская резня 1943-1945 годов стала еще одним таким случаем — в очередной раз украинские и польские националисты не поделили показавшуюся им на какой-то момент бесхозной (из-за войны нацистской Германии и СССР) землю со смешанным польским и украинским населением. И вдруг оказалось, что друг к другу эти "борцы за свободу" относятся куда хуже, чем "великорусский шовинизм" относится к ним самим. Коротко расскажем суть событий.

В чем был замысел "антипольской акции" (именно так называли организованную ими резню на Волыни сами главари ОУН)? К началу 1943 года стало ясно, что гитлеровская армия проигрывает войну на Восточном фронте. "Стальная хватка" вермахта на оккупированных украинских и польских землях стала слабеть. В этот момент и украинские, и польские националисты решили воспользоваться моментом, создав собственные независимые государства на этнических польских и украинских территориях до прихода Красной Армии.

Украинские националисты из ОУН надеялись на вмешательство в события со стороны США и Великобритании, которые якобы так и горят желанием спасти их от "полчищ Сталина". Расчет украинских националистов и тогда, в 1940-е, и во многих других случаях не оправдался — американцы так и не пришли, потому что им было на Украину наплевать.

Но деятели Организации украинских националистов (ОУН) этого еще не знали, а потому в ожидании англичан и американцев оуновцы из фракций Бандеры и Мельника решили "этнически прибраться" на подконтрольных им территориях, выселив оттуда всех поляков.

В 1990-е годы, когда отношения Польши, Украины и России еще не дошли до нынешнего жуткого состояния, польские историки нашли соответствующие документы в украинских архивах советского периода. Да и украинские историки, тогда еще не так запуганные и униженные, опубликовали в 1990-е несколько честных сборников документов на тему решений ОУН периода 1943-1945 годов.

Самые страшные из этих решений — а именно приказы об этнических чистках — были приняты еще в конце 1942 года. На состоявшейся в декабре 1942 года во Львове конференции военных советников ОУН была определена судьба этнических меньшинств. Было принято решение прекратить физическое уничтожение евреев, дав им возможность "выселиться самим, взяв кое-что из имущества". Причина, естественно, не отсутствие антисемитизма у лидеров ОУН, а опасения оуновцев, что евреи "имеют большое влияние в Англии и в Америке". В этих странах оуновцы уже тогда видели будущих хозяев Украины. Вот и было принято решения не убивать, но выселять евреев.

Что касается поляков, то их тоже было принято решение всех выселить, но при этом "тех, кто не захотят уезжать, — уничтожать" (цитируется по книге "Поляки i украинцi мiж двома тоталiтарними системами. 1942-1945. Киев, 2005, часть 1, стр. 208). Планировалось также уничтожать польскую интеллигенцию и политических активистов — с точки зрения командиров ОУН, они могли организовать сопротивление.

Даже к русским ОУН относилась более благосклонно: их, мол, можно ассимилировать (огромное количество русскоязычных участников так называемой антитеррористической операции против Донбасса показывает, что здесь оуновцы не так уж и заблуждались). А вот поляков предполагалось уничтожить или выселить всех: ведь иначе они будут без конца тянуть западные части будущего "независимого украинского государства" в Польшу.

Сказано — сделано: уже летом 1943 года уничтожение польских деревень на Западной Украине шло полным ходом. Как правило, нападения совершались местными украинскими крестьянами, организованными активистами УПА и ОУН в боевые группы. Часто во главе погромщиков стояли греко-католические священники. Захватив польскую деревню, бандеровцы вырезали и сжигали в амбарах все местное население, чтобы не оставлять свидетелей. Поэтому так трудно определить количество жертв: очень часто в деревне не оставалось ни одного живого поляка, чтобы рассказать о побоище. Немногие спасшиеся, как правило, укрывались на территории советских партизанских отрядов или немецких воинских частей, все еще остававшихся на Западной Украине. Их рассказы о гибели односельчан были отрывочны — ведь приходилось спасать собственную жизнь от шедших с огнем и вилами бандеровцев. В итоге оценки количества убитых поляков колеблются от 65 тысяч до 100 тысяч человек.

Шухевич и Парубий в роли миротворцев

Польский Сейм в своем постановлении о волынском геноциде в июле этого года говорил о 100 тысячах убитых — и это взбесило престарелого Юрия Шухевича. Это и неудивительно: одним из главных инициаторов "поворота оружия" против поляков был его отец Роман Шухевич. Вот что сказал Юрий Шухевич в интервью "Газете выборчей":

"Еще только четверть века тому назад вы говорили о 20 тысячах жертв [волынской резни], потом о 40 тысячах, чуть позже — о 60, 80, а ныне даже о 100 тысячах! Да вы, поляки, просто записываете в жертвы так называемой "волынской резни" всех поляков, погибших или пропавших без вести во время войны и оккупации Волыни и Галиции… Не было никакой резни, а было массовое выступление украинского народа, замученного колониальным давлением поляков и опасавшегося возвращения — через польскую жестокость — состояния польской оккупации довоенного периода".

После Майдана, следуя своей традиции наступать на те же грабли, польские и украинские парламентарии включили Юрия Шухевича и основателя Национал-социальной партии Украины Андрия Парубия (ныне спикер Рады) в совместную польско-украинскую комиссию по волынскому вопросу — и стали ждать результата.

Результат был вполне предсказуем: в отличие от польско-российской комиссии по трудным вопросам (увы, почти разрушенной переворотом на Украине и его последствиями), совместная бандеровско-польско-националистическая комиссия ничего породить не могла по определению. Парубий и Шухевич вернулись на Украину, так и не сумев переспорить своего польского оппонента — вице-маршала Сейма Марка Кухчинского.

Но, вернувшись этим летом крайне обозленными на не согласных с ними поляков, Парубий и Шухевич тотчас же начали готовить ответную резолюцию Рады, авторство которой приписывают депутату Олегу Мусию. И вот — постановление готово. Поляки, естественно, в гневе. Но гнев польских националистов до смешного напоминает гнев националистов украинских. И у тех, и у других во всем виновата Москва.

Опять Москва виновата

"Что же с вами случилось, пане Юрий, что России удалось так замутить панскую голову?!" — горько вопрошает Шухевича со страниц "Газеты выборчей" польский публицист Павел Смоленский.

Пан пишет так, как будто в голове Шухевича хоть когда-то была тишь да гладь, как будто он всю жизнь не был пародией на тех самых псевдогероев, славу которым на сегодняшней Украине нужно провозглашать под страхом тюрьмы или как минимум увольнения и поджога (см. недавнюю историю с телеканалом "Интер").

С таким политическим руководством Украина и Польша способны только к разжиганию нового конфликта между своими народами. Чем он кончится, не известно, а виновата, как всегда, будет Москва.