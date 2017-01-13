Украинское необъяснимое

Время от времени в природе происходят вещи, которые не в состоянии объяснить наука. Подобное происходит и в медицине — правда, значительно реже. Но в череде украинских политических и культурных событий последнего времени необъяснимое случается столь часто, что здесь уже, как говорится, "и бессмысленна наука, и молчат врачи". В глубинке и в ширинке нынешней украинской "свидомости" поселился уже целый табун демонов-неадекватов, которых туда всеми средствами продолжают нагонять на протяжении вот уже четверти века те, кто курирует проект под условным названием "Антироссия". Особенное пространство для полета новой украинской "свидомой" мысли — история.

Тут такое…

Третьего дня не какой-нибудь там деклассированный элемент с целью банально похулиганить, а само министерство обороны Украины вносило, вносило и наконец внесло несколько правок в статью "Википедии", рассказывающую об Илье Муромце, или "преподобном Илие Печерском, по прозванию Чеботок" — легендарном русском богатыре и монахе Киево-Печерской лавры. Украинские воители теперь желают думать, что вопреки многочисленным свидетельствам (в том числе — сохранившимся до наших дней) о происхождении Ильи из города Мурома, села Карачарова, что в нынешней Владимирской области, русский богатырь родился на самом деле где-то под Черниговом.

Ну что тут поделаешь: не дал бог Украине большую историю, отдельную от истории России. Не дал — значит, надо ее придумать, решили за океаном. Надо для начала написать одному недалекому украинскому президенту книжицу под программным названием "Украина — не Россия", потом другого недалекого президента подтолкнуть к героизации бандеровцев и прочей западноукраинской лесной нечисти, запустить тему "голодомора", нанять пару-тройку вятровичей для переписывания учебников истории… А в конце концов помахать хрустящими пачками евро и долларов перед идущими впереди — и дело в шляпе.

Да вот какая беда… Когда разворачивается стадо и бредет в обратную сторону, во главе этого стада оказываются самые никчемные. И — в отличие от настоящих вожаков — ни к чему хорошему они привести идущих за собой не смогут. Тем более — при таких ориентирах, заботливо расставленных на их пути новыми кураторами украинской государственности.

В прошлом году вся Украина (вернее, то, что от нее осталось) перешла на новые школьные и институтские учебники, где настоящими национальными героями объявляют петлюр и бандер. Где из школьной программы исключают Булгакова и Достоевского. Где нахождение в составе Российской империи и СССР некоторых нынешних территорий страны объявлено оккупацией. Где извращена до полного маразма вся наша общеславянская история от начала новой эры и до наших дней.

Видимо, кастрюли и дуршлаги в свое время не очень надежно защитили горячие украинские головы — и было решено, что в эти головы теперь можно запихнуть все, что ни одному вменяемому человеку прийти на ум не может по определению.

И что? Да ничего: многие кушают, не давятся. Зачем же им еще эти головы, как не для того, чтобы в них есть?

Церковь свидетелей великой украинской истории недавно одарил новым тропарем небезызвестный Виктор Ющенко. Перед новым годом он на голубом глазу заявил, что Украине "важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — репа — это украинский художник, а Чайковский — чайка — это украинский композитор. Достоевский — это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий". И все они были заняты ничем иным, как созданием "украинской цивилизации". Ну, а то, что их родным языком был русский, — ничего страшного. Он ведь, по утверждению Ющенко, все равно… часть украинской культуры!

Разве может нести такой вот несвязный бред сколь-нибудь вменяемый человек, спросите вы, разве может поверить в этот бред сколь-нибудь вменяемый человек? Позвольте, как же он служил в очистке?! Здесь ведь не просто человек — целый президент. То есть президент, конечно, не целый, а уже использованный, — но от этого не легче.

Отвечаем: такой бред можно нести только там, где есть благодарные слушатели. Весь этот поток "свидомого" сознания падает сейчас на благодатную почву; к сожалению, на Украине значительная часть населения уже вполне искренне поверила в нацистские по сути своей идеи об исключительности украинцев.

Константин Бальмонт как-то сказал: когда толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все разумные слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Именно поэтому многие "свидомые" уже готовы поверить и в грядущий украинский Лувр, хотя в местном паноптикуме можно пока наскрести персонажей разве что на кунсткамеру.

И чем радостнее сейчас отплясывают гопак на костях истории опьяненные кастрюлеголовые, тем тяжелее будет похмелье.