Полиция Украины: Каков поп – такой и приход

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в поселке Княжичи под Киевом произошла перестрелка, в ходе которой были убиты минимум пятеро полицейских. Но пали они не от бандитских пуль — их убили их же коллеги. Произошедшая бойня уже оценивается украинскими экспертами как приговор широко разрекламированной прозападной властью "реформы МВД" по американским лекалам. Но изменений к лучшему ждать не приходится — виновники уходить в отставку не собираются…

Несмотря на прошедший после трагедии немалый срок, ясности в том, что же именно произошло в небольшом поселке неподалеку от столицы, по-прежнему нет. Вплоть до того, что руководство полиции упорно отрицает гибель шестого полицейского в больнице.

Пока что версия от опубликовавшего ее в своем Фейсбуке советника главы МВД и депутата Верховной рады Антона Геращенко звучит следующим образом. Полиция получила сведения о готовящемся в Княжичах ограблении и решила взять грабителей "на горячем". Из Киева выехали оперативники уголовного розыска и сотрудники отряда КОРД (спецподразделение, по замыслу его организаторов призванного стать неким подобием российского СОБРа и других аналогичных подразделений других государств).

Чтобы проследить за ожидающимися "домушниками", вперед отправилась пара полицейских разведчиков, в штатском. На их беду, в одном из домов сработала охранная сигнализация, и по тревоге на место выехали сотрудники Госохраны, бывшего ВОХР. Обнаружив полицейских разведчиков, охранники их задержали, посадив в свой служебный автомобиль. Задержанных, в свою очередь, попыталась освободить "группа захвата" из КОРДовцев. Во время "выяснения отношений" возникла перестрелка, в ходе которой и погибло пятеро правоохранителей.

Впрочем данная версия стала вызывать массу вопросов сразу после ее обнародования. Так, по словам вышеупомянутого Антона Герашенко, первыми в "спецназ" стали стрелять почему-то не задержавшие полицейскую разведку охранники, а… оперативники, которые, по идее, отлично знали, в отличие от своих коллег из Госохраны, с кем они приехали на задание. КОРД тоже "оказался на высоте", буквально изрешетив машину Госохраны, с характерной окраской, проблесковым маячком и прочими полагающимися атрибутами принадлежности к полиции, не заметить которые мог разве что слепой. Увы, вместе с находящимися внутри и охранниками, и задержанными полицейскими разведчиками, которых вроде бы КОРДовцы собрались освобождать. По информации, просочившейся в СМИ, в тела погибших было выпущено минимум 30 пуль.

Сейчас по горячим следам ведется служебная проверка. Но в газеты и телевидение все равно идут самые разные сведения и версии происшедшего. Как, скажем, та, согласно которой первыми огонь открыли именно сотрудники КОРД. Собственно, власти могли бы легко развеять все сомнения, ведь ныне все полицейские на Украине носят на себе нагрудные видеокамеры, которые, как "черные ящики" самолетов, фиксируют все, что происходит перед правоохранителем. Но этого почему-то до сих пор не сделано…

Одну из догадок, почему официальный Киев "темнит", высказал на пресс-конференции в Киеве экс-президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта: "Все чиновники высшего эшелона власти боятся, если завтра действительно вскроется, что за этим преступлением стоит попытка одного спецподразделения убрать всех случайных свидетелей этой ситуации. Тогда Европа и, наверное, мир поставят огромный крест на Украине как на стране, которая пригодна для потенциальных инвестиций и какого-нибудь доверия".

Впрочем даже менее умеренные в своих оценках эксперты все равно сходятся на том, что произошедшее под Княжичами свидетельствует о полном провале широко разрекламированной реформы МВД, проводившейся грузинскими "профессионалами" по американским лекалам. Ведь в ее ходе, в том числе, прежде единый механизм прежней милиции был лишен единого управления на низовом уровне, что и сделало возможной ситуацию, когда та же Госохрана ничего не знала о готовящейся операции уголовного розыска и наоборот.

А хваленый КОРД, в который, по словам теперь уже бывшей начальницы украинской полиции, грузинки Хатии Деканоидзе, "подбирались лучшие из лучших" (в том числе и из запятнавших свои руки кровью мирных жителей Донбасса карателей из так называемых "батальонов специального назначения")? Ведь срок подготовки этой "незалежной горе-"Альфы" составлял аж два месяца! Оно-то, конечно, если верить популярному сериалу "Полицейская академия", американских копов тоже готовят не намного дольше. Но тут же речь идет об "элите", спецподразделении. При том что до победы "революции гидности" даже обычных милиционеров на Украине готовили минимум два года…

Даже и без вышеупомянутых фактов вопиющего непрофессионализма обращает на себя внимание следующая деталь: сотрудники разных подразделений полиции почему-то без особых угрызений совести начали без раздумий "мочить" друг друга. Не потому ли, что, быть может, вполне добросовестно подозревали в противнике "оборотней в погонах", которых ныне в Незалежной, согласно только официальным сводкам, более чем достаточно?

То в Тернополе сотрудники полиции в свободное от работы время торговали "паленой" водкой, фальсифицируя акцизные марки, то в Киеве их коллеги "крышевали" подпольные бордели… Вот и решила Госохрана, что полицейские разведчики "промышляют" грабежом жилищ, а КОРДовцы — что грабителей, которых они собрались задерживать, "крышуют" их коллеги, экс-вохровцы.

Как бы там ни было, но единственной общепринятой в демократических странах реакции на подобное ЧП, отставки главы МВД, в "великой европейской державе", похоже, не дождутся. Министр Аваков, улетевший в Канаду как раз аккурат перед бойней, устроенной его подчиненными, и не думает писать заявление. Вместо этого он рисовал перед заокеанской аудиторией апокалипсические картины "захвата Канады русскими — через Северный полюс".

Впрочем если бы даже сей деятель, выдвиженец "Народного фронта" экс-премьера Яценюка, пользующегося ныне где-то однопроцентной поддержкой сограждан, таки освободил бы свое кресло — еще неизвестно, кто бы его на нем заменил. Ведь один из кандидатов, нынешний и. о. главы Национальной полиции Вадим Троян, — соратник небезызвестного "фюрера" карательного полка Азов Андрея Билецкого, скандально известного тем, что даже готовые закрывать на все "проказы" своих холуев американские конгрессмены специальной резолюцией запретили летом прошлого года оказывать "Азову" любую поддержку, ввиду его откровенно нацисткой идеологии и символики.

Кстати, спустя всего два дня после бойни в Княжичах "главный мобилизационный резерв" украинских карательных батальонов, нациствующие футбольные фанаты киевского "Динамо", отметили матч между их кумирами и турецким "Бешикташем" "разборками" с турецкими болельщиками. Итог — десять ножевых ранений гостей украинской столицы и серьезная перспектива получить жесткие санкции УЕФА за неспособность правоохранителей соблюсти элементарный порядок во время массовых мероприятий. Просто беда с этими западными покровителями Киева — никак они не могут понять, что украинской полиции сейчас не до наведения порядка с криминалом и хулиганами, ей бы между собой научиться разбираться без стрельбы на поражение…