Донбасс: встанут новые бойцы?

Сегодня в Донецке проходит церемония прощания с героем ДНР, командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых, известным под позывным "Гиви". О причинах и последствиях ликвидации самых известных полевых командиров и других знаковых фигур Донбасса фашисткой хунтой в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказала руководитель общественного движения "Союз матерей Украины" Галина Запорожцева.

Фото: Архив Pravda.Ru

Кому это выгодно, кто главный бенефициар?

Прежде всего это выгодно, конечно же, Порошенко, причем как для внутренней, так и для внешней политики. Это выгодно "ястребам", которые пытаются развязать на территории Украины полномасштабную войну, они на этом настаивают уже давно. Минские соглашения все-таки как-то сдерживали это, но они все провоцируют и провоцируют.

У Порошенко складывается аховая ситуация. На глазах разваливается коалиция его собственной партии с "Народным фронтом". Эта коалиция определяла работу Верховной Рады, а если большинства нет, то, по законам Украины, нужно назначать перевыборы.

Она и так была очень шаткая, а перед новым годом десять депутатов подали заявление о выходе из партии и из коалиции. Другое дело, что Парубий эти заявления теряет или просто не демонстрирует, игнорирует. Но сейчас Тимошенко требует объявить список этой коалиции. Тогда сразу станет понятно, что коалиции нет, и надо идти на перевыборы.

Порошенко понимает, что его партия проиграет. И у нее, и у него самого — почти нулевые рейтинги сегодня, потому что все недовольны его политикой, лживыми обещаниями. Его может спасти только введение военного положения.

При военном положении по закону выборы проводить нельзя. Поэтому для него эскалация конфликта на Донбассе — подвод и оправдание для введения военного положения. Это объясняет, почему было спровоцировано наступление под Авдеевкой, другие многочисленные попытки, по всей линии фронта проводились массированные обстрелы ополчения и мирного населения.

Но народные республики не реагируют так, как хотел бы Порошенко. Он их все время провоцирует к контрнаступлению, а они, отразив очередной удар, опять встают на свои позиции. Это его не устраивает. И я думаю, что убийство Гиви, — реакция на это, попытка создать стимул. По теории бихевиоризма, создайте стимулы, и, зная, какие будут реакции, вы можете манипулировать поведением человека.

Они хотят воздействовать на эмоции ополченцев, которые очень уважали Гиви, хотят их спровоцировать, чтобы у них возникла ответная реакция: вот, мы сейчас пойдем, отомстим, всех покромсаем и т. д. Фактически это провокация, направленная на активизацию действий ополченцев. Там уже собралась хорошая армия, и они готовы были бы к наступлению, но были заключены Минские соглашения, и вот они стоят, не двигаются.

Киев все время их провоцирует. Киеву дают указания, конечно, из Вашингтона эти "ястребы". Байден недавно приезжал, а после его приезда всегда на Украине идет обострение. Вот сколько раз он приезжал в Киев — столько раз сразу же начиналось серьезное обострение на Донбассе. Маккейн постоянно заявляет о том, что пора уже переходить к активным действиям.

Интересно, что Байден — один лидеров так называемого католического лобби в США. А на Украине очень сложная ситуация в религиозной сфере: раскол православия, униаты, множество сект…

Ну, униаты — это тоже раскольники. Фактически на Украине идет религиозная война. Она началась уже более ста лет назад. В 1914 году на территории Галицкой Руси австрийцами были построены первые в истории концентрационные лагеря Талергоф и Терезин. В этих лагерях смерти было уничтожено порядка 20 тысяч людей, которые исповедовали православие и говорили на русском языке. Им предлагали стать и назвать себя украинцами, тогда их сразу отпускали. Но люди умирали за православную веру. Тогда была уничтожена Галицкая православная Русь. Это был такой крестовый поход, окатоличивание Украины. И сейчас идет мощный напор на церкви, на батюшек. Их избивают и убивают, церкви громят и отбирают раскольники, которые представляют самозваный, никем не признанный Киевский патриархат.

Пришел комментарий от Людмилы Донцовой, она пишет: "На Украине идет борьба олигархов, все забыли об Ахметове, а ведь командиры — дело его рук. Мог ли он быть вдохновителем или организатором этих убийств?"

В прошлом я — полковник милиции с 30-летним опытом работы. Я никогда не берусь однозначно, без подробной информации выдвигать обвинения. Пока можно говорить только о версиях. В принципе, во всех этих убийствах и покушениях — один почерк, который был обозначен еще в Киеве, когда были протестные митинги.

Работники спецслужб работали точечно по лидерам. Точно так же были убиты Олег Калашников, Олесь Бузина и другие, а потом на Донбассе лидеры народного ополчения. Сказать, что к этому не имеет отношения Ахметов, я не могу. Сказать, что имеет, тоже не могу. То, что идет передел собственности, — однозначно.

4 февраля в Луганской народной республике погиб руководитель Народной милиции Олег Анащенко. Точно так же действовали гитлеровцы. И нынешние фашисты — киевские путчисты — так же убивают детей. Ополченцы же, которых незаконная власть называет террористами, не убили ни одного ребенка.

Это так. К сожалению, только что снова погиб ребенок по вине националистов, которые блокируют сейчас Донбасс, перекрыли автомобильные дороги и железнодорожные пути. Сейчас уже Киевская власть призналась, что все эти годы Украина с Донбассом торгует. Она покупает у Донбасса уголь. И вот эти всякие Семенченко, которые из себя героев строят, начали возмущаться. Хотя без этого угля Украина вообще-то остановится, не будут работать электростанции.

Но так как денежные потоки проходят мимо вот этих сотников, которых раньше подкармливал Коломойский, а сейчас с довольствия снял, от безденежья они решили заняться этим разбоем. Начался артобстрел, мальчика ранило, а дороги были перекрыты, националисты не пропустили к этому ребенку скорую помощь, и он скончался от ранений.

Еще один вопрос от читателя Pravda.Ru Сергея-313: "Царствие небесное полковнику Толстых. Но он критикует поведение этих храбрых командиров, многие из которых погибли, пишет, что надо было принимать более серьезные меры безопасности".

За время, когда ведутся военные действия на территории Донбасса, там уже достаточно сформирована и подготовлена армия этих республик, они обучены, часто на собственных ошибках. Если же говорить о безопасности, то я как специалист могу сказать, что профессионалов готовят не меньше семи лет. А посмотрите, кто эти ребята? Тот был шахтером, тот — заправщиком на бензоколонке, они просто взяли оружие и вышли защищать донбасский народ.

Кто их обучал этому? Действительно, это ремесло, которому учат в военном училище, это все должно приобретаться, теория должна быть, а они всему этому на практике в горячих условиях войны учились.

Еще один наш зритель напоминает про месторождения сланцевого газа, что под ногами жителей Донбасса земля уже продана. Пять областей Украины отданы компаниям "Шелл" и "Шеврон" на 50 лет с правом продления.

Дело в том, что сын Байдена — один из соучредителей компании "Шелл", поэтому у него не просто интерес в Донбассе — у него экономический интерес. Еще при Януковиче начали заключать договоры, но потом он начал сдавать назад… Вот это и была одна из главных причин Майдана и последующей войны.

Факт, что они борются за эту землю, которая плотно заселена, а жители им абсолютно не нужны, поэтому жителей там уничтожают, создают невыносимые условия, чтобы они уезжали в Россию или вглубь Украины. Потому что там, где вырабатывают сланцевый газ, остается пустыня, там жить невозможно. И поэтому там все разрушается ради этого газа.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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