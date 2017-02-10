Украина оказалась в полном "трампе"

Почему Украина — в "трампе"? Куда делась американская помощь? Есть ли на Украине деньги — или уже все разворовали? Зачем в русскоязычной стране понадобился очередной закон против русского языка? На какие еще глупости способна тоталитарная власть со свернутыми мозгами, к чему это приведет и как скоро многочисленные чартеры с истеблишментом полетят на Запад, пытались понять главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Сейчас многие говорят, что от нового президента США украинская власть просто находится в панике, в трансе…

Украина — в "трампе".

В полном "трампе", потому что он готовит аудит украинской власти. Трамп как человек, умеющий считать деньги, хочет проверить, куда Киев тратил деньги.

В их же банках всё и лежит. На самом деле финразведка США вполне уже знает ответ на этот вопрос, но не смеет признаться, потому что выяснятся вдруг любопытные вещи. И кстати — по неофициальным данным, но это говорят военные специалисты — когда США выделяли деньги на военную помощь Украине, они даже не покидали банков и казначейств. На них тут же закупались, к примеру, американское военное оборудование либо товары военторга, сомнительного качества и срока годности. Все это и отправлялось на Украину в виде помощи. То есть Пентагон, в принципе, эти денежки из своих цепких лап не выпускал.

А на что же Яценюк купил в Майами 32 виллы?

А это то, что налипло на стенки баночки. Помните анекдот, когда приходит мальчик на рынок и говорит: "Налейте мне, пожалуйста, баночку меда". Ему наливают мед. — "А денежки?". — "А денежки у папы". Продавец выливает мед обратно и отдает банку. Мальчик уходит и говорит: "Да, действительно, на три бутерброда, как папа и сказал".

Вот это — те налипшие деньги, которые и были использованы представителями украинского истеблишмента. И опять же, где они их потратили, где потратил вот этот миллиард Яценюк? Опять же в Соединенных Штатах Америки. Ребята хорошо устроились, они, в принципе, помогают всем, но деньги все равно приходят к ним.

А те самые три миллиарда, которые Россия давала?…

Их украли. Яценюк рассказывал, что это сделал Янукович, но и он тогда сказал, что от трех миллиардов остались 800 миллионов. Это те, которые не успели украсть.

То есть он признал их существование. Если это была взятка "кровавому диктатору Януковичу", как они говорили, значит, они должны были вернуть эти деньги.

На Украине говорили, что это политический кредит, который мы никогда не отдадим. Слава Богу, существуют арбитражи, в том числе и лондонские, которые сейчас принимают решение относительно судьбы этих денег. К несчастью для Украины, англосаксонское право очень чувствительно относится к вещам подобного рода.

Конечно, можно допустить, что по политическим мотивам суд признает правильной позицию украинской стороны, но это создаст очень опасный прецедент. Многие должники просто откажутся платить, используя его. Поэтому, к сожалению для Украины, здесь всё не в ее пользу. МВФ, кстати, уже настаивает на том, что следующий транш Киеву будет только после урегулирования долговых обязательств перед Москвой.

Но проблема-то в том, что даже судебное решение в нашу пользу практически не может быть реализовано.

Вы считаете, что на Украине денег нет? Это, извините, пропаганда. На самом деле Украина довольно богатая страна и разворовать ее даже на последнем этапе, после государственного переворота, за три года интенсивного повального воровства, пока полностью не получилось.

Но они активно старались.

Да, но это все-таки невозможно. Население страны является основным источником дохода. Дефицит бюджета Украины на этот год составил 2,5-3 миллиарда долларов, но это не очень большие деньги. Другое дело, что при этом бюджете сложно выплачивать долги, а долги просто громадные. А если не выплачивать долги, то вполне можно жить…

Тем более, что они резко подняли тарифы.

Это условие МВФ, они должны это сделать. И это больше социальные вещи, нежели финансовые, потому что массовые неплатежи — уже реалии нынешнего украинского рынка. То есть тариф-то подняли, а население — это же все-таки славяне — просто перестало платить. Так что я не думаю, что там какие-то гигантские поступления в бюджет. Сейчас еще в Раду поступил законопроект о запрете говорить публично на русском языке, а за нарушение — штраф.

Там вообще какая-то космическая цифра.

Я так понимаю, что это еще один способ заработать на населении. Но это большая ошибка киевских властей, которая приведет к очередному политическому кризису, который может вылиться в очередной государственный переворот. У меня есть такая фантазия, но это вполне вероятно, что в одно солнечное утро люди проснутся, а все административные здания просто пусты. А из Борисполя вылетают чартерные рейсы в США, в Европу, в Канаду и т. д. То есть весь истеблишмент, который сейчас мощно ворует, просто уедет в какой-то момент. И придется заново выстраивать государственную машину. Арсений Яценюк — тому пример, как ловко и спокойно он соскочил.

Вообще-то, первый закон этой новой власти был о региональных языках, после чего случился Крым.

И Донбасс. Поэтому я, честно говоря, затаив дыхание и сжав кулачки, жду…

…чтобы скорее приняли этот закон.

Да, это будет свидетельство начала нового политического кризиса, который неизвестно чем кончится.

На Украине 80 процентов говорит на русском, есть просто полностью русскоязычные районы. Как можно заставить, например, Харьков говорить только на украинском?

Это верный признак тоталитарности режима в крайней форме. Когда мозги уже набекрень и власть делает всё, как Калигула, который коня в сенат привел. Ну что еще глупее сделать украинской власти? И так уже… Ожидаю коня в Верховной раде теперь.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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