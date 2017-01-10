Украинский олигархат готовится к капитуляции

Одним из самых заметных событий на Украине в ушедшем году стала публикация в издании американских деловых кругов The Wall Street Journal статьи топ-олигарха Виктора Пинчука с предложениями "болезненных компромиссов" с Россией. Что это, паника одного отдельного бизнесмена? Или сигнал о том, что украинская бизнес-элита признала неизбежность поражения провальной политики последних трех лет и пытается выторговать условия "почетной капитуляции"?

Сама статья под названием "Украина должна принять болезненные компромиссы для мира с Россией" была опубликована в рупоре Уолл-Стрита еще 30 декабря. Качественный перевод можно найти, например, на сайте умеренно-оппозиционного украинского "112 канала". Однако "круги по воде" от нее идут в информационном поле до сих пор. Еще бы, ведь ее автор предложил ни много ни мало настолько "революционные" для нынешней бандеровской Украины вещи, что тут же подвергся волне массированной критики.

В числе этих предложений и названных "болезненными" компромиссов — тезис о том, что вопрос о принадлежности Крыма надо "вывести за скобки", как минимум, на 15-20 лет. За которые на Украине построят столь цветущую жизнь, что крымчане сами захотят вернуться в Незалежную, на манер восточных немцев в отношении Западной Германии в 1990-х годах.

Понятно, что предположение о грядущих успехах "великой европейской державы" — из серии "когда рак свиснет". Но все же оно является серьезным "разрывом шаблона" киевской пропаганды, поскольку косвенно признает известный всему миру факт — жители Крыма проголосовали в абсолютном большинстве за воссоединение с Россией не потому, что их заставили это сделать "под дулом российских автоматов", а потому что сами этого захотели.

Кроме того, Виктор Пинчук покушается на такие "священные коровы" украинской идеологии, как грядущее членство в ЕС и НАТО, советуя "забыть о нем в краткосрочной и среднесрочной перспективе", а также призывает согласиться с проведением выборов на Донбассе до того, как Киеву будет передан контроль над донецко-российской границей. Что, вообще-то, является частью Минских соглашений, формально подписанными украинской властью. Но последняя, конечно же, доселе не соглашается на волеизъявление восставших жителей Донбасса до тех пор, пока не сможет развернуть на этих территориях полноценный террор под соусом борьбы с терроризмом и сепаратизмом. Который после выборов и предоставления краю автономии станет уже невозможным, хотя бы в виду наличия в рамках этой автономии серьезных полицейских сил у новоизбранных властей Донбасса.

Но самое неприятное для отмороженных украинских нацистов — то, что автором этих тезисов является не просто один из крупных олигархов. Виктор Пинчук, так сказать, — олигарх "системообразующий". Не единственный, конечно — но и не просто "один из многих". Зять экс-президента Леонида Кучмы и, что особо важно, владелец приблизительно трети украинских телевизионных каналов. Которые тоже приняли активное участие и в воспитании целого поколения украинцев в духе "религии движения в Европу", и в подготовке пресловутой "революции гидности". А после победы мятежа раздувавших ненависть к "ватникам", "колорадам", "проклятым сепарам", "российским агрессорам", призывая к "защите территориальной целостности единой Украины" руками карателей и предавших свергнутую в ходе путча законную власть военных.

А еще Пинчук — партнер небезызвестного "Фонда Сороса", организатор ежегодных форумов "Ялтинская европейская стратегия Украины", куда ежегодно приглашались (за астрономические гонорары, кстати) американские политики образца экс-президента Клинтона, устроитель знаковых встреч в "клубе миллиардеров" в швейцарском Давосе и прочая, прочая, прочая…

Так что у записных патриотов бандеровского пошиба, без сомнения, есть серьезные причины оказаться в шоковом состоянии. Один из них, экс-главарь одного из карательных батальонов, нардеп Мосийчук даже в сердцах заявил: "Олигарх Виктор Пинчук предлагает капитулировать перед Россией, смириться с оккупацией Крыма и провести выборы в ДНР и ЛНР. Считаю, что предложенный Пинчуком план — это путь к национальной и государственной измене."

Глава Администрации Порошенко Виктор Елисеев, правда, был более сдержан. "Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, кто осмелился бы решиться на столь резкий поворот, особенно после Революции достоинства и потребности в модернизации и реформах", — заявил он на страницах все того же The Wall Street Journal Правда, американские издатели весьма показательно поместили этот "крик души" как-никак официального лица "великой державы" в малозначительную рубрику "письма в редакцию", в то время, как статья Пинчука была размещена в куда более почетном разделе "Мнения/Комментарии".

Кроме того, от тезисов топ-олигарха отмежевался и "Фонд Возрождение" — дочерняя структура небезызвестного "филантропа" и "отца" всех "цветных революций", не исключая и украинской, Джорджа Сороса.

Впрочем, даже украинское экспертное сообщество достаточно едино в своей оценке происходящего. Характерным является мнение известного киевского политолога Костя Бондаренко: "Пинчук делал неудачную ставку на демократов, а теперь пытается показать, что он не чужд и республиканцам. В его плане нет ничего нового. Все то же самое Трампу уже предложили люди из его окружения, в том числе Генри Киссинджер, и такой сценарий кажется самым вероятным для администрации Трампа после его инаугурации 20 января. То есть, Пинчук пытается сыграть на опережение и показать, что он является и сторонником новой администрации Трампа, и одновременно — надеждой для нынешней власти".

Высказываются даже мысли, что зять Кучмы в нашумевшей статье высказал предложения, исходящие от самого президента Порошенко! Который, как обычно (и, увы, не без оснований) побаивается реакции нацистских "ястребов", а потому и предпочел действовать чужими руками.

Кроме того, пусть и сдержанно, на защиту Пинчука встал другой украинский олигарх, Сергей Тарута, назначенный путчистами в 2014 году губернатором Донецкой области. Другие бизнесмены сами пока помалкивают. Но в газете "Левый берег", находящейся на финансировании другого "системообразующего олигарха", небезизвестного Игоря Коломойского, вдруг появилась вроде бы как личная — но очень резкая оценка печальных перспектив Украины со стороны "социального психолога" Олега Покальчука. Вот некоторые самые яркие цитаты оттуда.

"Киссинджер убежден, что Украина Трампа является частью сферы влияния России. Это видение будет также применяться к Литве, а также другим странам бывшего Советского Союза, которые Путин хочет вернуть себе в той или иной форме. Люди в Америке, которые считают иначе, либо утратили свою власть с оглушительным треском, либо никогда ее не имели, как наша диаспора. И, кстати, множество людей в украинской диаспоре голосовало за Трампа, хотя Трамп к любым диаспорам, как известно, мягко говоря, равнодушен.

Это означает, что они в первую очередь голосовали, как американские граждане. Что вполне нормально.

А вот то, что мы мечтаем о том, что американский сенатор (Маккейн — прим. автора статьи) будет исполнять наши мечты, словно мы — американские граждане, а он — наш сенатор от штата Юкрейн, так это слегка странновато.

Республиканский Конгресс США не заинтересован делать что-либо реально для Украины. Ключевое слово здесь — "делать", а не "выражать сочувствие и поддержку". Потому что действия — это деньги. Из их бюджета в наше неизвестно что. На текущий момент это никак не в их интересах."

А ведь медиа-империя Коломойского не уступает по размерам и влиянию на аудиторию пинчуковской. И если олигархат, понимающий, что на фоне нарастающей экономической катастрофы и прогрессирующего снижения западной поддержки прежнего курса ему придется плохо, вдруг солидарно решит "сменить пластинку" — все, кто противится "новому курсу" очень быстро будут иметь очень бледный вид. Включая даже доселе записываемых в "герои нации" бандитов из карательных батальонов. "Компромата" на них скопилось уже столько, что смешать их с дерьмом — задача нескольких недель от силы. После чего "непокоренная нация" в очередной раз узнает о том, что выполнению ее заветной мечты о "европейском благополучии" помешали новые враги — перечисленные поименно. Так что лучше всей этой нацисткой своре будет помалкивать, пока ее тихо не "уйдут" на политическую свалку после санкционированной с Запада "перезагрузки власти", в виде перевыборов парламента и, возможно, президента.

Другое дело, что таким радикальным шагам будут предшествовать серьезные переговоры. В которых за Украиной, конечно, будет "номер шестой" — то, что она давно превратилась из субъекта в объект международной политики, уже в год вслух говорят даже на киевских ток-шоу. В первую очередь решения, конечно же, будут приниматься Вашингтоном и Москвой — пусть и с определенным участием европейцев. Но, поскольку брать на полное содержание территорию с разрушенной экономикой — и, что еще хуже, с разрушенной нацисткой пропагандой психикой значительной части населения, — не станут ни США, ни ЕС, ни Россия, у украинского бизнеса появляется некоторый шанс поторговаться за условия "почетной капитуляции". Процесс чего, похоже, и начинается. Пока еще в медиасфере, но, думается, до его реализации в политических решениях осталось ждать недолго.