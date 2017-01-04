Украина поменяет карателей на пиратов

Вскоре Украина может пригласить к себе осужденных в Европе бандитов из числа беженцев для борьбы с ополченцами Донбасса и сомалийских пиратов для диверсий в Крыму. Рассматривается даже возможность организации "Иностранного легиона", некоего подобия французского. Во всяком случае подобные варианты обсуждаются в достаточно солидной киевской прессе. Похоже, агония режима уже не за горами, раз в ход идут столь фантастические сценарии.

Фото: AP

Поводом для статьи в киевской газете "Дело" стало заявление украинского заместителя министра по европейской интеграции Петухова, опубликованного в его «Фейсбуке». Незалежный чиновник на полном серьезе спрашивал у своих читателей, как бы они отнеслись к тому, чтобы Украина, дабы получить, наконец, от Евросоюза вожделенный "безвизовый режим", согласилась бы разместить у себя часть беженцев, пытающихся закрепиться в европейских странах.

В ответ журналист "Дела" Сергей Ильченков и выступил с довольно обширными встречными предложениями. Суть их в следующем. Поскольку нормальные (в смысле, законопослушные) беженцы из Африки и Ближнего Востока в нищую Украину не поедут ни за какие коврижки (они даже в Прибалтику из-за более низкого, чем в "старой Европе" уровня жизни ехать не хотят), автор статьи предлагает расселять на просторах Незалежной... уголовных преступников. То есть тех беженцев, которых "за все хорошее" уже успели приговорить к тюремным срокам европейские суды.

Суды украинские их, конечно, по прибытии, амнистируют, но при условии их согласия на дальнейшее проживание в "зоне антитеррористической операции". Там беженцы-бандиты получают от Киева (в кредит) легкое стрелковое оружие, кое-какое снабжение и начинают жить за счет "подножного корма". То бишь грабежа местного населения. Для успеха им, естественно, придется воевать и с "сепаратистами", выполняя "грязную работу" за бравых украинских патриотов бандеровского пошиба, с правом даже на снятие скальпов с убитых врагов для последующей отчетности.

Впрочем для укронацистов работа тоже найдется, ведь кому-то ж надо будет следить за тем, чтобы новоявленные "спасители украинской державности" не попытались проникнуть на территорию других, пока мирных областей, дабы поживиться и там. То есть карателям уже предлагается поработать в роли этаких "заградотрядов". Судьба жителей Донбасса, которых и ныне доблестное украинское "вийско" якобы "спасает и освобождает" от "российских оккупантов", естественно, Ильченкова не волнует. Дескать, захотят спокойной жизни, пусть сами беженцами становятся, переезжая в концентрационные (пардон, фильтрационные) лагеря в центральных регионах Украины.

Но настоящей "клубничкой" является предложение пригласить на Украину... сомалийских пиратов! А то, дескать, их военные суда антипиратской коалиции изрядно потрепали, "джентльмены удачи" теперь без работы сидят, вот и надо их на черноморском побережье расселить. Откуда они, как прежде в Индийском океане, начнут совершать свои рейды против судов, посещающих порты Крыма. А чуть их попытаются "прищучить" , сразу вой на весь мир надо бы поднимать, дескать, "проклятые российские оккупанты посмели мирных рыбаков обижать".

В более далекой перспективе планируется просачивание новых защитников Незалежной в Россию, для создания там "зоны нестабильности", а также организация на основе самых дисциплинированных из разбойников некоего подобия французского "Иностранного легиона". Чтобы, значит, "вторая Франция" заимела такое подразделение на манер первой.

Впрочем журналист "Дела" особо на "европейской специфике" не настаивает, готовый удовлетвориться спецификой национальной, с наименованием всего этого гипотетического сброда "Африканским казачеством", с производством в его "наказные гетманы" того самого замминистра Петухова.

Если серьезно, то, конечно, считать рассматриваемую статью исключительно в ракурсе обычной ура-патриотической риторики с нацистским душком не стоит. С тем же успехом в ней можно без труда увидеть убийственный "троллинг" все еще популярных среди зомбированной укропропагандой части населения мифов. Тем более, что в упомянутом материале многие абсолютно правильные вещи пишутся, что называется, открытым текстом.

Вот только некоторые из наиболее характерных цитат на этот счет.

Тем, кто может адаптироваться в германское общество, на Украине делать нечего. Украина не предоставит им условий для адаптации в нормальную жизнь. Скорее жизнь на Украине способна превратить вполне перспективных изначально беженцев в криминальные отбросы.

А вот на редкость трезвая оценка другого "державницкого" укромифа о "казаках - героях и патриотах".

Если вы думаете, что в казаки шли сплошь образованные патриоты, вроде сыновей (ну, хорошо, одного из сыновей) гоголевского Тараса Бульбы, вы сильно ошибаетесь. Сам Бульба куда ближе к реальному образу - разбогатевший и заматеревший полевой командир, обросший небольшим легальным бизнесом «на старость», но всегда готовый сходить в набег, пограбить и вернуться с добычей. Причем главное для него - именно добыча, а кого грабить - вопрос второй.

А вот и анализ истинного отношения "благословенной Европы" к Украине.

Европе, по большому счету, глубоко наплевать на Украину. Европа озабочена своими и только своими интересами, и если в какой-то момент ее интересы потребуют, к примеру, полностью и безоговорочно слить Украину России, она ее России и сольет. ...Важно то, что Украина сегодня Европе не нужна ни в каком качестве, кроме как в качестве наживки или прикормки в ходе отлова одичавшего российского медведя. И привязывать Украину к себе дополнительными связями в виде того же безвиза Европа вполне сознательно не хочет. Потому, что если вы растите свинью на мясо, то лучше не привязываться к ней, не видеть в ней ничего, кроме будущей свинины. Именно так в ЕС и относятся к Украине.

Для того чтобы выйти из этой ситуации, Украина должна стать полезна для Европы в каком-либо ином качестве. Причем это должен быть долговременный проект - это раз. И проект, способный перевесить, а еще лучше заменить собой с некоторым бонусом для ЕС те выгоды, которые Брюссель может получить от приручения России путем скармливания ей Украины, по кускам или полностью, это два.

Так что, как знать, возможно, все предложения насчет организации на Украине "Иностранного легиона" из европейских беженцев вкупе с сомалийскими пиратами не более, чем желание поиздеваться над политиками образца замминистра Петухова, при этом обманув бдительность "Министерства правды", постмайданной незалежной цензуры.

Тем более, практическая ценность всех этих советов - ноль без палочки. Ну, например, откуда у киевской клептократической элиты, уже пустившей сограждан по миру, найдутся деньги на зарплату легионерам, если они и собственных контрактников-армейцев постоянно пытаются обжулить в не таких уже и заоблачных окладах, около 18 тысяч в переводе на рубли? Франция-то, действительно, является привлекательной для многих европейской державой - и то, платит бойцам "Иностранного легиона" жалованье на две ступеньки выше, чем в обычной армии. Рядовому как сержанту, сержанту как лейтенанту и т.д.

Ну а эффективное боевое использование африканских беженцев на Донбассе? Доселе украинские диверсанты нередко осложняют жизнь восставшему региону именно потому, что мимикрируют под местных жителей. А тут ситуация будет напоминать известный советский анекдот об агенте ЦРУ, которого несколько лет прилежно натаскивали для заброски в СССР - учили языку, местным традициям, прочим важным вещам. А после заброски суперагента вычислил первый же попавшийся дед в заброшенной деревне, потому что американцы послали... негра! Разве что самим же нацистам будет проще отлавливать "африканских казаков", когда тем надоест бандитствовать на Донбассе и захочется "подкормиться" в том же сравнительно богатеньком Киеве.

Так что после прочтения изложенных в статье "Дела" сценариев можно было бы только улыбнуться. Если бы не осознание того, что все изложенное там - это, конечно, гротеск, но, увы, на основе уже вполне реальных моментов.

Да, преступников из европейских тюрем с африканскими и арабскими корнями на Донбассе еще нет, но чем отличается от них подавляющее большинство карателей, официально именуемых "бойцами добровольческих батальонов"? Многие из которых - действительно бывшие зэки, выпущенные из тюрем еще в бытность "и.о. президента Турчинова», но и те, кто еще не имеет формальной судимости немногим от них отличаются, это признают даже наиболее честные украинские волонтеры. Единственное их отличие от гипотетических "африканцев" - то, что они не желают кормиться исключительно за счет грабежа на Донбассе, "добровольцы" давно уже рассеялись по всей Украине. И частью принимают участие в криминальных разборках, частью готовятся к захвату власти в ходе нового путча.

Хотя, как знать, вдруг такое распыление сил наципатриотов по всей Незалежной, глядишь, и правда, может подвигнуть отдельные совсем уж ненормальные головы в киевской верхушке на мысль заполнить бандитские вакансии новым сбродом. Особенно если в награду "благословенная Европа" в тысячепервый раз опять посулит "скорое введение безвизового режима". Так что такую возможность полностью сбрасывать со счетов все же нельзя. Другое дело, что никакой серьезной опасности ни для Донбасса, ни для России этот сценарий не представляет. А вот конец и так агонизирующей "великой европейской державы" он способен ускорить вполне.