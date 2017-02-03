Украина отдаст долги землями

Выиграет ли Россия у Украины суд по поводу трех миллиардов долларов долга? И если выиграет, получит ли деньги? Какая судьба ждет Донбасс? И почему страны Прибалтики все равно экономически будут зависеть от России, несмотря ни на какие политические решения? На эти темы побеседовали главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

— Высокий суд Лондона рассматривал ходатайство о трех миллиардах украинского долга. Украинская сторона называет их чуть ли не взяткой Януковичу. Каковы, по-вашему, судебные перспективы иска?

— Думаю, что у России блестящие судебные перспективы. РФ покупала евробонды — официальные ценные бумаги Украины. Деньги привозили не Януковичу, это были бумаги, официально выпущенные украинским государством. Их могла купить Великобритания, Молдавия, Мексика, Соединенные Штаты — они котировались на мировом рынке.

Просто Россия гарантировала, что она выкупит евробонды на эту сумму. Украина их выпустила, Россия их купила, деньги поступили непосредственно в украинский бюджет, не Януковичу в карман! Как там потом их грабили в этом украинском бюджете, кто там чего украл или не украл — это России не касается. Но даже на момент прихода к власти Яценюка, по его собственным словам, в бюджете оставалось порядка 800 миллионов долларов из этих трех миллиардов. Он же их не вернул России, не стал говорить: заберите вашу взятку, она нам не нужна.

Теоретически, конечно, может быть политическое решение, и России откажут в удовлетворении иска. Но это фактически разрушит мировую финансовую систему, потому что в таком случае вообще невозможно будет выпускать на мировой рынок никакие ценные бумаги — их никто не купит, потому что сегодня я их купил, а завтра мне сказали, что это была взятка какому-то местному диктатору. Я же не обязан разбираться: королева сегодня в Британии правит или кровавый диктатор?

Есть международно признанный режим, Янукович был легитимным президентом, и в рамках международного права происходило заимствование. Поэтому, с моей точки зрения, перспективы выиграть процесс у России приближаются к 100 процентам, а вот получить деньги назад будет практически невозможно, потому что денег у Украины нет. Ну нету денег! Практически нет и каких-то привлекательных активов, на которые можно было бы наложить арест.

— Там уже поделили все.

— Хоть арестовывай какие-то счета, хоть не арестовывай, но я думаю, что три миллиарда там вряд ли найдутся. Хорошо, если найдется хотя бы 100-200 миллионов долларов, которые бы можно было вернуть. Но это процесс принципиального установления истины.

В перспективе, когда будет решаться судьба Украины, да и судьба Европы, выигрыш процесса в высоком суде Лондона послужит одним из аргументов в пользу России. Потому что у Украины не только Россия кредитор, МВФ имеет такие же шансы получить свои десятки миллиардов долларов, выделенных Киеву. То есть никаких шансов.

— Есть и другие страны-кредиторы.

— Кредиторов там много. Рано или поздно они соберутся, придут к какой-нибудь следующей украинской власти или к тому, кто будет отвечать по украинским долгам, и будут разбираться. Вот тогда эти три миллиарда, которые Россия раньше давала Украине в долг, и те деньги, из-за которых сейчас Украина судится с "Газпромом" (там вообще десятки миллиардов долларов), опять реально встанут на повестке дня.

Это будет аргументом в пользу России в территориальном вопросе по бывшей Украине. Некоторые сейчас говорят: давайте вернем русские города. Когда вы вернете русские города, к вам придет МВФ и скажет, что в нагрузку вы приняли на себя 15-20 миллиардов долларов долга. Вот тогда можно будет сказать: у нас тут тоже было столько-то миллиардов долга, то есть Киев тоже нам задолжал, поэтому теперь никто никому ничего не должен. Это даст возможность вести предметные переговоры по любому варианту судьбы Украины. Поэтому важно юридическое установление истины.

— Читатели спрашивают о возможности установления мира в Донбассе. Каков ваш прогноз развития событий?

— Все серьезные политические силы, которые потенциально могут прийти к власти на Украине, отрицательно относятся к перспективе мира с Донбассом. Мир с Донбассом можно подписать только на условиях федерализации страны, а это сразу же убирает нынешние политические элиты от власти. И скорее всего, отправляет их прямиком в тюрьму. Поэтому они никогда не будут подписывать мир с Донбассом. Перспективы мира с Донбассом — нулевые, пока существует Украина.

Нельзя провести федерализацию страны так, чтобы Донбасс имел полномочия, а все остальные жили в унитарном государстве. Конституция меняется сразу для всей страны. Кстати, об этом и шла речь в Минских соглашениях, только называли это не федерализацией, а децентрализацией. Но фактически речь шла о федерализации страны. Сегодня президент и элита в Киеве могут делить любое предприятие в любой точке.

Как только страна становится федеральной, то уже в Харькове, в Донецке, во Львове, в Одессе местные элиты будут владельцами своей территории, а центру они, может, что-то на бедность отстегнут, а может, нет. Тогда, чтобы иметь реальную власть, надо выигрывать выборы не только в масштабах всей Украины, надо выигрывать выборы везде, по всем регионам.

Поменяется власть в одном регионе, поменяется власть в другом регионе, а потом эти люди придут в федеральный центр в виде сенаторов или министров и скажут, что их не устраивает политика центра. И поменяется власть в центре. Потом, естественно, встанет вопрос, почему разрушены города, убиты десятки тысяч людей. А кто давал армии приказ воевать против своего собственного народа, бомбить и обстреливать собственные города?

И за это придется отвечать. Значит, нынешние руководители Украины, те люди, которые зарабатывают на гражданской войне, в лучшем случае окажутся в тюрьме, в худшем — в могиле. Им это совсем не нравится, поэтому они так яростно выступают против федерализации.

— В Новый год в Эстонии самой популярной программой оказалосль поздравление Путина. Оно существенно обогнало по популярности новогоднее поздравление новой эстонской госпожи президентши.

— Все-таки не настолько все такие русофобы в Эстонии, как это хотели бы представить СМИ. С другой стороны, нынешнее руководство прибалтийских стран, особенно Литвы, — откровенные русофобы из старой команды.

— Будут ли какие-то изменения, отказ от истерики и реальный практический подход?

— У любой проблемы всегда есть как минимум два решения — плохое и хорошее. Как правило, их значительно больше. Там произойдет смена элит либо вообще исчезнет государственность. Потому что практически на всем постсоветском пространстве ситуацию одинакова — экономики всех этих осколков так или иначе завязаны на экономику России. Ведь она является транзитным центром постсоветского мира и энергетической кладовой. И самое главное, Россия является наиболее емким рынком.

Мало произвести, надо произведенное продать. А из 200 с небольшим миллионов человек, проживающих на постсоветском пространстве, почти 150 миллионов живет в России. Поэтому экономики Прибалтики очень жестко завязаны на российскую. Плюс, безусловно, российский транзит…

— Но до сих пор они говорят, что кормили Россию, поэтому мы им должны.

— Есть четкая статистика, свидетельствующая об обратном. Она неоднократно публиковалась. Россия производила на душу населения значительно больше, чем потребляла, переток шел в союзные республики. Любой желающий может совершенно спокойно найти это интернете.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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