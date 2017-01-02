Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри

Почему Европа, по крайней мере часть Восточной Европы, постепенно начинает снова поворачиваться в сторону России? Скажется ли этот тренд на позиции Украины и, вообще, что ожидает нашего буйного западного соседа в обозримой перспективе? На вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой в ее авторской программе "Необычная неделя" ответил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

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— Разочарование людей, попытка решить свои проблемы сейчас уже за счет переориентации на Россию происходят не потому, что вдруг цвет флага Евросоюза перестал нравиться, и не потому, что в Европейском союзе немцы стали хуже жить. Может, они стали жить хуже, но по крайней мере из Украины и из Болгарии этого не видно. Разочарование происходит потому, что падение жизненного уровня достигло критической отметки, когда вы не хотите больше терпеть, вы хотите что-то поменять. И вы что-то меняете в своей политике.

Почему на Украине так убиваются по поводу безвизового режима? Потому что считают, что безвизовый режим — это означает, что ты взял в зубы свой украинский загранпаспорт, приехал с ним не на границу, а сразу в Португалию, Германию или Швецию. Пришел и работаешь, как немец, швед, португалец или как белорус в Москве. На самом деле, речь идет о фактически обычном туристическом "безвизе". То есть даже если бы его ввели, это значит, что в течение короткого времени, месяц, может быть, два, можно находиться в Европейском союзе без визы. И ты должен вначале доказать, что ты платежеспособен. Только раньше ты это доказывал в консульстве, а теперь будешь это доказывать на границе. То есть приграничные офицеры тебе будут говорить: предъявите валюту на время вашего пребывания, бронь гостиницы, билет туда и обратно.

Билет обратно нужен даже не потому, что, как многие думают, это гарантия того, что вы выедете обратно. Все прекрасно понимают, что при пересечении границы можно его выбросить. Билет обратно дает возможность отсчитать время вашего пребывания, а на это время вы должны предъявить деньги или гарантии поручительства о том, что кто-то за вас будет платить. Понятно, что при таком подходе на территорию ЕС попадет значительно меньше украинцев, чем попадало с визами.

Поэтому я и говорю, что там абсолютно завышенное ожидание. Но это, в общем-то, один из последних аргументов, которым нынешнее правительство еще пытается удерживать крышку на кипящем котле: потерпите еще немного, сейчас будет безвизовый режим, и вы все, наконец-то, сможете убежать из этого ада в Европейский союз и никогда больше не видеть наши противные морды. А мы здесь дальше как-нибудь останемся у власти.

Как только станет понятно, что никто никуда не убежит, возникнет вопрос — кто виноват? Коммунистов уже нет, они уже давно не только не при власти, но даже не в политике. Партии регионов уже нет. Есть умеренные националисты и неумеренные националисты. Те, кто умеренно обстреливал Донбасс, и те, кто его хотел обстреливать неумеренно, те, кто умерено вел гражданскую войну, и те, кто намерен был развязать ее неумеренно. И между собой они будут выяснять, кто больше виновен. С того момента, как они совершили в 2014 году переворот под европейскими лозунгами, которые однозначно гарантировали уничтожение украинской экономики, стало очевидно, что рано или поздно они должны будут вцепиться друг другу в горло. Потому что, во-первых, надо бороться за ресурсы, которых фактически не осталось. А во-вторых, народу все равно надо выдавать головы врагов. И если коммунистов и регионалов уже нет, то теперь дорогой Петр Алексеевич становится врагом. Потому что-либо он отдаст голову Авакова, либо Аваков отдаст его голову, либо Тимошенко, либо еще кто-то. Вот в чем теперь их проблема.

— Зажигательная история — допрос Виктора Януковича. Он пришел в Ростове под камеры при параде, с бумажками, адвокатом…

— В данном случае власти лукавят, потому что этот процесс никакой серьезной политической нагрузки не несет и не представляет для Украины никакой политической угрозы. Янукович уже выиграл несколько судов с Европейским союзом за возможность доступа к своим активам и за снятие с него всяческих обвинений. Украинские суды — последняя точка в последнем забеге. Украина не может сказать Европейскому союзу — мы не будем допрашивать Януковича, вы же начали процесс, вы его и заканчивайте.

С другой стороны, если Янукович окончательно пройдет все судебные процессы, возникнет вопрос — а кто в таком случае виноват в гибели людей? Вы же говорили, что это Янукович все устроил, но доказать этого не смогли. Януковичу предъявляли не экономические обвинения, ему вменяли конкретные политические преступления. То есть он дал приказ расстреливать на Майдане, он дал приказ разгонять и т. д. Если вы все это не доказали, если вы его по всем пунктам обвинения оправдали, то убитые-то все равно есть, и кто-то этот приказ отдавал, кто-то в них стрелял. Давайте тогда будем дальше расследовать. И объясните в таком случае, зачем вы, собственно, Януковича свергли, если он ни в чем не виноват. Вы же говорили, что его свергли, потому что он кровавый диктатор. А если он не кровавый и не диктатор? И тогда перед Украиной возникает проблема — что дальше-то делать? Как дальше защищать свою позицию?

Собственно, для этого и тянется время. Хотя когда они хотят что-то решить, они все очень быстро решают. Когда они чего-то не хотят, им все мешает, по большей части, правда, агенты Путина.

— Произошло еще и похищение двух российских военнослужащих…

— Двое военнослужащих оказались достаточно неадекватными для того, чтобы припереться за своими документами прямо к украинскому загранпункту. При том, что они знали, что на Украине они фактически находятся в розыске.

Понятно, что когда у нас говорят, что это похищение, мы имеем в виду, что их выманили и таким образом похитили. Но их же не на российской территории похитили, они сами покинули российскую территорию

— Глупость, но тем не менее, налицо активизация украинских диверсантов.

— Диверсанты были, есть и будут, как и шпионы. Во-первых, даже на российской территории находится большое количество не только бывших граждан Украины или людей, считающих себя этническими украинцами, но и огромное количество таких русских, что русее не бывает, которые никогда не покидали территорию России дальше собственного райцентра, но которые по политическим причинам симпатизируют украинскому режиму. Еще в 2014 году был случай с женщиной из Вязьмы, которая собирала информацию. Ее ниоткуда не завозили, она жила там много лет.

В данной ситуации надо понимать, что мы фактически имеем дело с продолжением гражданской войны в рамках бывшего Советского Союза. Советский Союз распался, мы — формально независимое государство. Но тем не менее, взаимоотношения с бывшими союзными республиками у нас ментально не такие же, как с теми же болгарами, немцами или испанцами. То есть иные ощущения происходящего бытуют в моей бывшей, но моей стране. Поэтому группы поддержки тех или иных сил всегда были, есть и будут. Причем даже среди местного населения, среди граждан Российской Федерации. Тем более, в Крыму будут люди, которые симпатизировали или симпатизируют Украине.

И совсем необязательно они будут об этом заявлять. Будут так же в подполье работать. Там три года назад была еще Украина, и некоторые люди связали свое будущее с Украиной. Изменение политической принадлежности Крыма нанесло удар по их жизненным планам. И хорошо, если человеку было 65 или 70 лет, ему уже все равно. А кому-то было 30, кому-то было 40. Это в корне поменяло их планы, и, естественно, особой любви к России они не испытывают. Но кто-то не испытывает любовь молча у себя дома за чашкой чая, а кто-то пытается даже вредить и не рассматривает свои действия как попытку нанести ущерб России, он рассматривает их как попытку сделать себе хорошо. Ему надо, чтобы Крым был украинским, вот он и пытается вернуть его на Украину. Для того, чтобы все у него было так, как раньше, до перехода Крыма. Такие люди были, есть и будут.

— Проблема в том, что возвращение Крыма невозможно, и как было, уже никогда не будет.

— Это понятно огромному количеству людей, но если у вас есть какая-то проблема, то вы ее осмысливаете не только рационально, но и эмоционально. У каждого восприятия "когда было хорошо" свое. Но самое главное, когда человек пытается сконструировать свою жизнь, исходя из своего эмпирического опыта, он обычно не планирует, как будут выглядеть зияющие высоты при коммунизме. Он пытается пережить тот "золотой век", который он когда-то уже переживал, пусть этот век был и не очень золотым. Он пытается вернуться к чему-то, уже ему известному.

Точно так же люди, которые сейчас борются против России в Крыму и на других территориях, хотят вернуться к чему-то, что им было известно раньше и что они рассматривают как ситуацию более благоприятную, чем та, которая складывается у них в России сейчас.

Почему российские либералы выступают на стороне украинского режима? Потому что изменения, которые происходили в последние 15 лет в России, их не устраивают, в том числе и с точки зрения личных перспектив. Они рассматривали и продолжают рассматривать Украину как рычаг, при помощи которого можно изменить российскую политику и вернуть ее в более благоприятное для себя русло. Не потому, что кто-то из них этнический украинец, они рассматривают Украину как рычаг, который позволит им исправить в своих интересах ситуацию в России. Поэтому и выражают по отношению к Украине симпатии.

— Если говорить о либералах, то все, что плохо для России, они будут поддерживать. И все, что для России является благом, они будут критиковать.

— Это вполне естественно, потому что нынешнее развитие России серьезно наступает им на хвост, обрубает их политические перспективы и очень серьезно вредит их имущественным интересам. Естественно, они против этого будут бороться. Если у вас все было хорошо, а стало плохо, вы же радоваться не будете? Вот у них стало плохо. Они были властителями мыслей, властителями дум народа. Они фактически контролировали финансы, экономику страны. Они это делили между собой. А потом пришли другие и сказали, что больше так не будет и даже многое из того, что уже успели награбить, надо отдать. Они будут радоваться, что ли? Конечно, будут пытаться вернуться в то блаженное состояние, когда все было можно, а слово "нельзя" для них вообще не существовало.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов