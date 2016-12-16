Куда поведет Приднестровье новый президент

В Приднестровской Молдавской Республике победил пророссийский кандидат, председатель парламента Вадим Красносельский. Впрочем в ПМР другой победить и не мог. Но какие конфигурации отношений теперь возможны с Молдавией, в которой недавно также победил выступающий за развитие отношений с Россией Игорь Додон.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Фото: mid.gospmr.org

Возможно ли, что Приднестровье на каких-то условиях вернется в Республику Молдова, которая станет федерацией или конфедерацией? Или речь может идти только о нормализации отношений? И могут ли эти процессы повлиять на ситуацию на Донбассе? Об этом Pravda.Ru рассказал Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС.

— Как вы оцениваете результаты выборов в ПМР? Какова сейчас, на ваш взгляд, ситуация в Приднестровье?

— Если говорить о предвыборной агитации, то, в целом, в отношении России, допустим, позиции двух основных кандидатов в Приднестровье были практически трудно различимыми. И Шевчук, и Красносельский говорили о необходимости в перспективе вхождения Приднестровья в состав России, а не Молдавии. По каким-то сугубо тактическим моментам были между ними разногласия, но в этом плане стратегии выстраивались одинаково.

Прогнозировалось, конечно, лидерство Красносельского, но не с таким разгромным преимуществом. Шевчук проиграл прежде всего из-за того, что за последние три года ситуация в Приднестровье ухудшилась, потому что после событий на Украине Приднестровье оказалось практически в ситуации блокады.

Это не могло не сказаться на экономическом положении, на самочувствии большинства населения. Отсюда такие результаты выборов. При всем при том, что никакой вины президента Шевчука в ухудшении ситуации найти невозможно, тем не менее избиратели ассоциировали эти негативные перемены в своей жизни с его президентским правлением.

Российские власти занимали по отношению к двум основным кандидатам нейтральную официальную позицию, предпочтение не отдавали ни тому, ни другому. Но если смотреть на высказывания вице-премьера Рогозина, который в российском руководстве в некотором смысле отвечает за отношения с Приднестровьем, то было понятно, что гораздо более предпочтительной для России, для российских властей, является кандидатура Шевчука, который рассматривался как достаточно проверенный, предсказуемый партнер.

Понятно, что, оказавшись в тяжелой экономической ситуации, любой глава Приднестровья вынужден был совершать какие-то маневры, какое-то лавирование, в том числе по ряду позиций искать договоренности с молдавскими властями, чтобы смягчить негативные последствия экономической блокады. Так что Россия едва ли может рассматривать результаты этих выборов как свою победу.

— Чего ждать от новоизбранного лидера Красносельского?

— Если посмотреть на его пиар-акцию, то становится понятно, что человек этот глубоко продажный. Потому что начинал он свою деятельность оперативником ОБЭП, по этой линии продвинулся, обзавелся необходимыми связями, в том числе в бизнес-структурах. В итоге дорос до министра внутренних дел Приднестровья.

А сейчас Красносельский пытается из себя чуть ли не боевого генерала позиционировать. В этом смысле достаточно ясно, что это за персонаж. Следующий момент — ни для кого не секрет, какую роль в экономике Приднестровья играет финансово-экономическая группа "Шериф". Красносельский теснейшим образом с этой группой связан, и многими рассматривается как ее ставленник.

Собственно говоря, не первую победу одержала сейчас партия "Обновление". По результатам выборов в парламент она уже 33 из 43 депутатских мест завоевала, то есть более чем убедительной была победа. Но сейчас эта победа закреплена результатами президентских выборов. Эта бизнес-группа и на предыдущих президентских выборах Приднестровья пыталась продвинуть своего кандидата, но тогда эта попытка успехом не увенчалась.

Сейчас, воспользовавшись усталостью населения от экономических трудностей, вызванных усилившейся блокадой, все эти люди окончательно закрепились во власти Приднестровья. Чего от них ожидать сейчас, довольно сложно сказать. Если говорить о предвыборной кампании, агитации, то ничего тревожного для России вроде бы Красносельский не произносил, но он и не мог произнести.

Сложно ожидать, что и в своих практических действиях, по крайней мере в начале президентского срока, Россия может ожидать от него каких-то неприятных сюрпризов. Потому что в общественном мнении приднестровцев курс на теснейшие отношения с Россией по-прежнему пользуется полной поддержкой. Любой политик, который пытается идти против этих преобладающих общественных настроений, поставит себя под удар.

Но при всем при том ходят слухи о том, что Каменский, вся эта группа "Шериф" и партия "Обновление" имеют определенные бизнес-связи с некоторыми молдавскими олигархами. И с самым известным из них — ключевой политической фигурой в Молдавии, с тем самым Плахотнюком, который по-прежнему контролирует парламент, несмотря на победу Додона на президентских выборах.

В любом смысле и раскладе, России не следует не воспринимать результаты этих выборов как свое поражение, ни в коем случае. Однако в некоторой степени отношение к новому президенту Приднестровья, на мой взгляд, должно быть настороженным, поскольку этот человек и все его окружение — это люди, которые руководствуются сугубо коммерческими соображениями.

И это известно не только нам, но и нашим геополитическим противникам. Поэтому всем ясно, по какой линии будут пытаться теперь воздействовать на новое руководство Приднестровья. Так что катастрофы не произошло, но называть результаты этих выборов особым успехом для России я бы тоже не стал.

— Не будет ли теперь попыток вернуть ПМР в Молдавию, например, как автономию через превращение Молдавии в федеративное государство? Возможно ли такое?

— Если говорить о той программе, с которой шел Красносельский на выборы, то, конечно, это абсолютно не укладывается в рамки его лозунгов и его предвыборных обещаний. Он говорил, что именно Россия — это настоящее будущее Приднестровья. Если человек считает стратегической целью, как и Шевчук, вхождение Приднестровья в состав России, это никак не совместимо с созданием федерации с Молдавией.

С другой стороны, если говорить о молдавской стороне, несмотря на победу Додона, Молдавия — это все-таки парламентская республика, далеко не все там зависит от президента. Учитывая, какие политические силы преобладают в Молдавии, ни о каком движении к федерализации, пусть даже и ценой восстановления контроля над Приднестровьем, говорить не приходится.

Потому что в таком случае совершенно очевидно, что особый статус Приднестровья и Гагаузии заблокирует всякие потуги в сторону евроинтеграции. Ведь они выступают категорически против западного вектора. Поэтому я в обозримой перспективе не вижу никаких шансов на то, что будет движение в сторону федерализации Молдавии.

— Получается, что Молдавия не движется к федерализации и не станет примером для Донбасса? Возможно ли улучшение отношений Приднестровья и Молдавии?

— Во-первых, я считаю, что совершенно разные ситуации в Молдавии и на Украине. На Украине всякие попытки реальной федерализации станут в нынешних условиях приговором для центральной власти, для президента Порошенко. Они на это никогда не пойдут. Что касается Молдавии, то там, конечно, такого острого кризиса нет, но коалиция за европейскую интеграцию по-прежнему контролирует парламент правительства, а Молдавия — парламентская республика.

С их точки зрения, федерализация (соответственно, возможность для Приднестровья и Гагаузии влиять, в том числе, на внешнюю политику) невозможна, так как это будет означать блокировку ассоциации с ЕС и все дальнейшие евроинтеграционные потуги молдавских властей.

От новых приднестровских властей было бы странно даже ожидать, что, наобещав на выборах своим избирателям проводить курс на вхождение в состав России, сейчас они развернутся на 180 градусов и возьмут курс на вхождение в молдавское государство на условиях субъекта федерации.

Я считаю, такое развитие событий не выгодно ни молдавским, ни приднестровским властям. И параллель с Украиной здесь не вполне уместна. На мой взгляд, улучшение экономических отношений между Приднестровьем и Молдавией до некоторой степени возможно. Причем отчасти это будет происходить по линии каких-то закулисных переговоров между той бизнес-группой, которая пришла в Приднестровье к нынешнему парламентскому большинству и привела нового президента к власти, и между молдавскими олигархами во главе с Плахотнюком.

Возможно, в этом случае интересы олигархов отчасти совпадут с интересами населения. В большей степени от этого выиграет привилегированный бизнес Приднестровья, но если результатом станет смягчение экономической блокады, это позитивно скажется на положении всех приднестровских граждан. Так что в экономической сфере какие-то подвижки возможны, в политической сфере никаких значимых перемен я не жду. Тем более, движения в сторону федерализации Молдавии.

Беседовала Марина Архипова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев