Нарве написали "ирландский сценарий"

США готовят новый очаг напряженности в поясе хаоса вокруг России. Им станет русскоязычная эстонская Нарва. Такое впечатление складывается после прочтения статьи в газете Eesti Ekspress (перевод доступен на сайте Delfi.ee), которая цитирует "тайный доклад" правительственной комиссии по безопасности Эстонии. Провокация страшна тем, что может запустить механизм мировой войны.

О чем говорит доклад

Доклад предупреждает, что события в уезде Ида-Вирумаа со столицей в Нарве (80 процентов населения — русские) могут развернуться по сценарию Восточной Украины или Северной Ирландии. "В Ида-Вирумаа продолжается русификация, и нет признаков обращения этой тенденции вспять", — пишет портал Delfi.

"Если мы ничего не предпримем, то мы, в сущности, потеряем этот уезд, и в случае конфликта с Россией мы не сможем контролировать ситуацию в городах Ида-Вирумаа". По оценке доклада, в уезде "пассивно поддерживать такой конфликт будут 60 тысяч человек, а 1500 человек — возможные активные сторонники конфликта". Ирландский сценарий предусматривает "наличие местной террористической сети, которую поддерживают извне. В таком случае хватит и 200 человек". Каково? Уже и террористов нашли, и нет сомнений, что это конкретные люди.

Резервация Ида-Вирумаа готова взбунтоваться?

Далее автор статьи опрашивает множество должностных лиц, экспертов и просто жителей Нарвы. Они самокритичны, мол, эстонцы сами виноваты: не едут работать и жить в этот регион, потому что правительство сделало его самым депрессивным. Это "необустроенный край" с большей безработицей. "Когда-то Нарва была большой дискотекой, здесь жили молодые люди. Теперь это город, где умирают. Население катастрофически состарилось. Здесь даже нет ни одного паба. Или классического кафе. Здесь утром на главной площади нельзя купить кофе и булочек", — говорит один из жителей.

В качестве решения проблемы в регионе предложено запустить "как минимум десятилетнюю специальную программу, которая включает в себя более заметное присутствие правоохранительных органов, более активное привлечение местных лидеров, а также улучшение социальных и экономических программ".

Но одних экономических вливаний не хватит, надо "изменить и менталитет местного населения", говорит один из чиновников. Простите, но как вы будете менять менталитет, если отпускаете следующие замечания в адрес русских: "Как только пересекаешь реку Пуртсе — сразу падает IQ". Не напоминает ли читателю это характеристику "даунбассы" в отношении малороссов на Украине? "В Ида-Вирумаа никакого Донбасса не будет, — уверен руководитель Идаского отделения полиции безопасности Калле Янес. - Людей мы знаем, ситуацию контролируем. Если с другой стороны реки Нарвы не пришлют сюда людей, то ничего и не произойдет".

Будет или не будет, но вырисовывается картина резервации, населенной русскими "индейцами" — тупыми и депрессивными личностями, которые только и думают, как бы уйти под крыло России-матушки. Заканчивается статья Delfi замечанием одного из эстонских "патриотов": "Вопрос в том, что будет делать поколение после следующего. Примут ли они европейские ценности или все еще останется "Крым наш"?" Интересно, в Delfi нет хорошего переводчика с эстонского или IQ при пересечении реки Пуртсе меняется не при движении с запада на восток, а наоборот?

России волнения в Эстонии не нужны

Вспомним, что недавно другая прибалтийская республика — Латвия - фигурировала в сценарии ВВС о начале ядерной войны между Россией и НАТО. В фильме мэр одного из русскоязычных городов Латвии провозглашает широкую автономию, местные русские при поддержке неопознанных людей в военной форме захватывают правительственные здания, затем военные России производят вторжение в Латвию. Ситуация грозит глобальным конфликтом, и британские военные и политики обсуждают возможность нанесения ядерного удара по России.

Сценарий решено перенести на реальную почву. Выбрана, как мы видим, Эстония. Есть местные националисты, есть угнетаемое политически и экономически русскоязычное меньшинство, которое легко спровоцировать на беспорядки, и есть решимость пожертвовать "маленьким, но гордым" народом, чтобы втянуть Россию в новый конфликт.

"Я не знаю, причастны ли к этому американцы, я знаю, что это на 100 процентов соответствует желаниям и стремлениям местных неонацистов, которые могут проявлять инициативу, высказывая недовольство Америкой в том, что она их недостаточно поддерживает, — сказал Правде.Ру Илларион Гирс, лидер Движения за права русскоязычных жителей Латвии. - Надо упредить этих людей, надо повторить, чтобы все однозначно поняли, что Россия не допустит массового ущемления прав своих соотечественников. Россия защитила их в Крыму, не бросила совсем уж на произвол судьбы на Донбассе, и надо четко дать понять, что она не бросит их и в Прибалтике".

"То, что происходит в Ида-Вирумаа, - это экономическая катастрофа, а там, где начинается экономическая катастрофа, неизбежно возникает вопрос о катастрофе политической, — сказал Pravda.Ru Николай Межевич, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). - Эта статья — абсолютно провокационный вброс. России не нужна восставшая Нарва, Россия прекрасно понимает, что речь идет о государстве, входящем в НАТО и в Европейский союз. С другой стороны, если это государство само не может справляться с социально-экономическими проблемами, если люди будут лишаться работы, возможны волнения. Но это будут не волнения по поводу присоединения к России или к Китаю, люди будут просить денег в больничную кассу, ремонта променада, улучшения дорог, покупки новых автобусов, а самое главное — рабочих мест".