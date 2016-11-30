Азербайджан развивает международное сотрудничество

Создается новый бренд Азербайджана. Каким он будет? Как эта страна позиционирует себя в мире? К чему стремится? В заключительной части интервью официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил на вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой о проблемах международного сотрудничества, о роли культуры во взаимопонимании между народами, о воспитании молодежи и совместном противодействии терроризму и радикализму.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Кроме России, у Азербайджана еще есть очень важный сосед — Иран. Каковы ваши взаимоотношения?

— Да, Иран, действительно, очень важен для нас. С этой страной мы издавна поддерживаем добрососедские отношения. У Ирана и Азербайджана немало общих ценностей, традиционно сохраняемых в области историко-культурных связей.

И сегодня, на современном этапе развития наших государств, исходя из принципов настоящего времени и исторического наследия, мы продолжаем идти по пути плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираном включают в себя очень большой спектр вопросов: политические, культурные, экономические, транспортные, энергетические и другие сферы деятельности.

— Что вы могли бы выделить в качестве приоритетных векторов взаимодействия?

— Их немало. В экономическом плане основные приоритеты — сельское хозяйство, энергетика, транспорт, хочу особо отметить машиностроение, фармацевтику.

У нас очень хорошее сотрудничество по вопросам поставки газа. Иран обеспечивает голубым топливом Нахичеванскую автономию, а некоторые региона Ирана пользуются газом из Азербайджана. Реализуются совместные крупные проекты в нефтедобывающей отрасли. Именно в сфере энергетики мы видим большой потенциал для совместной эффективной работы.

— Какие направления сотрудничества с европейскими странами для вас наиболее важны?

— В сфере сотрудничества с европейскими странами важное место отводится энергетическим вопросам. Мы поставляем в Европу энергоресурсы Азербайджана. Через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан азербайджанская нефть поступает в европейские страны и другие государства. В данный момент ведется активная работа над проектом TANAP — это газовый коридор, по которому азербайджанский газ доставляется в Турцию. Продолжением развития этого проекта является строительсво газового трубопровода TAP.

Есть и другие направления совместной деятельности с европейскими странами. В 1996 году было подписано соглашение о партнерском сотрудничестве между Европейским союзом и Азербайджаном. В рамках этого документа мы и выстраиваем отношения с государствами-членами Евросоюза на взаимовыгодной основе.

— Сейчас неспокойное время для всего мира. Большую угрозу представляет международный терроризм. Эта беда может коснуться каждого, поэтому бороться с радикализмом и победить его можно только сообща. Как у вас обстоят с этим дела, как работают ваши службы безопасности? Налажено ли взаимодействие с другими странами?

— Да, международный терроризм — огромная проблема современности. Азербайджан тоже страдает от терроризма. На нашей территории было совершено более 32 террористических актов, начиная с 1988 года, организованных в основном спецслужбами Армении. Даже первый теракт в мире был совершен в Баку в метро в 1994 году. Естественно, и нас касается глобальная террористическая угроза.

Азербайджан поддерживает усилия международного сообщества для борьбы против этого зла. Мы присоединились ко всем международным конвенциям в рамках ООН в борьбе с терроризмом, в двустороннем порядке мы сотрудничаем со многими государствами. В этом плане обмен оперативной информации играет очень важную роль. Поэтому надо подчеркнуть особую роль совместной работы правоохранительных органов России и Азербайджана в борьбе с терроризмом.

— Вербовщики радикальных организаций ориентируются на молодежь. Ведь в молодости опыта нет, зато хочется побузить. Поэтому пытаются вербовать в основном молодых людей, которых легче обмануть. Власти и обществу очень важно предлагать молодежи какие-то интересные программы, чтобы их защитить от этого влияния.

— Да, полностью согласен. Борьба с терроризмом также включает в себя идеологические вопросы. Этим должны заниматься не только правоохранительные органы и спецслужбы. Это, в первую очередь, идеологический вопрос, особенно важно задать правильный вектор развития молодежи. Это спортивные, культурные и образовательные мероприятия. В этом смысле в Азербайджане этим занимаются на национальном уровне, такие мероприятия для молодежи очень активно организуются.

— Существуют ли какие-то программы в плане международного обмена? Ведь такое взаимопроникновение культур не просто создает общий позитивный настрой, но и весьма перспективно для роста потенциала будущих специалистов.

— Безусловно. Азербайджан отчетливо сознает всю важность этой задачи и прилагает немалые усилия с целью активизации обменного процесса. С рядом стран существуют двусторонние программы развития сотрудничества в молодежной сфере, есть и общие проекты, разработанные совместно с международными молодежными организациями. Нельзя не отметить в этой связи обширные совместные наработки с Россией — и не только с Москвой, с центральной частью страны, но и с отдаленными регионами.

По линии Фонда Гейдара Алиева также очень часто организуются визиты российских студентов в Азербайджан, где молодые люди на месте получают возможность увидеть своими глазами происходящие у нас события, познакомиться с достижениями нашей страны.

— В последнее время для Европы большой проблемой, настоящей бедой стала волна мигрантов. Добираются ли до Азербайджана потоки беженцев, существует ли подобная угроза для вашей страны?

— Пока что Азербайджану не довелось столкнуться с такой проблемой европейских масштабов. Конечно, мигранты появляются, тем более, что Азербайджан географически потенциально привлекателен в качестве транзитного пути на Запад. Но мы, как и все международное сообщество, не приветствуем нелегальную миграцию. На нынешний момент особого притока беженцев в связи с событиями в Сирии не наблюдается.

— Для любой страны одной из важнейших целей является продвижение собственного имиджа. Ведь от этого в огромной степени зависит возможность получения инвестиций, авторитет на мировой арене. Какова политика Азербайджана, что делается в этом смысле на государственном уровне?

— Разумеется, Азербайджан не может оставить в стороне эту составляющую развития. Совместно с Министерством туризма и другими государственными учреждениями, у нас тоже ведется работа по формированию брендинга Азербайджана, особенно в культурном и экономическом плане. Это один из основных принципов международного маркетинга, и Азербайджан, естественно, намерен максимально использовать возможности своего успешного позиционирования.

Недавно вышел указ господина президента об активизации процесса создания нового бренда страны — Made in Azerbaijan.

— Фирменные знаки "Сделано в России", символы России, бренды России — это предметы гордости наших производителей и общенациональное достояние. Хикмет, какие характеристики делают вашу страну узнаваемой, что можно назвать азербайджанской маркой?

— Концепция брендинга Азербайджана — это обширная мозаика, включающая в себя множество ценностных элементов. Во-первых, это историческое наследие страны, общая уникальная культура Азербайджана. Изумительные навыки, веками формировавшиеся в художественно-прикладном народном творчестве.

Достаточно упомянуть наши всемирно известные ковры. Азербайджанская кухня по достоинству занимает особую нишу в ряду ценимых знатоками мировых кулинарных изысков. Все это и многое другое мы с гордостью можем представить международному сообществу.

— Сохраняя и преумножая все это многообразное богатство, готовы ли вы к восприятию новых тенденций? Насколько Азербайджан открыт для появляющихся в мире новых веяний?

— Азербайджанский народ всегда отличался как раз мультикультурностью, толерантностью, открытостью, стремлением общества к изучению опыта, накопленного другими нациями. И сегодня, когда в мире стремительно идет процесс глобализации, мы настроены, сохраняя свою историческую цельность, окунуться в общий человеческий океан взаимопроникновения культур.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев