Баку за развитие и укрепление отношений с Москвой

Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Азербайджан Хикмет Гаджиев ответил на вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой. Он рассказал о нашем общем прошлом и нынешних отношениях этой республики с Российской Федерацией в самых разных сферах: политике, экономике, культуре, религии. Ведь соседи должны жить дружно.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Каково состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений?

— Отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства и развиваются очень плодотворно. У нас растет товарооборот. Между нашими странами очень хорошие двусторонние отношения и в рамках различных международных организаций тоже. Гуманитарная составляющая — очень важный аспект взаимодействия Азербайджана и России.

Активно работает межправкомиссия, и на уровне регионов у нас тоже идет очень хорошее сотрудничество. В принципе, во всех отношениях, во всех сферах российско-азербайджанские отношения сегодня очень динамично развиваются.

— В России сейчас очень большая азербайджанская община. В Москве проживает огромное количество азербайджанцев, также есть очень крупные бизнесмены — граждане России — родом из Азербайджана. С какими вопросами обращаются к вам соотечественники, которые находятся в России, просят ли чем-то помочь?

— Иногда возникают чисто бытовые, административные вопросы. В целом азербайджанская община в России — часть и нашего, и российского общества, она является мостом между Россией и Азербайджаном. И в Азербайджане тоже есть русская община, она принимает активное участие в жизни азербайджанского общества. У нас действует Русская православная церковь, есть большое уважение к русскому языку и русской культуре. Русский язык преподается в Азербайджане в школах и университетах.

— Азербайджанская кухня широко представлена в Москве и по всей России. Она любима многими россиянами, потому что вкусная и питательная…

— Спасибо!

— В Советском Союзе были города-побратимы, они обменивались делегациями, проводили выставки… Сейчас проводятся какие-то общие праздники? Знакомятся ли наши народы с традициям друг друга?

— Да, такое очень часто проходит. Важная часть нашей совместной программы — Дни российской культуры в Азербайджане и Азербайджанские дни культуры в России. Они проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других регионах РФ. Генеральное консульство в Екатеринбурге успешно над этим работает.

Наши азербайджанские общины на местах тоже в этом процессе активно участвуют. Мы стараемся еще больше активизировать культурные программы, чтобы наши народы — особенно молодое поколение — лучше знали культуру Азербайджана в России и российскую культуру в Азербайджане.

— У нас со времен СССР остался общий День Победы. К сожалению, в некоторых бывших советских республиках отношение к нему кардинально изменилось. Азербайджан все-таки очень аккуратно обращался с историей. Ведь это Победа всего советского народа, людей, которые все вместе воевали и работали в тылу. Как вы к относитесь к традициям? Бережете, продолжаете и развиваете?

— Да. К большому сожалению, в некоторых случаях мы видим процесс героизации фашизма. Это неприемлемо, это неуважение ко всем нашим согражданам, а главное — ко всем нашим ветеранам, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Естественно, история должна основываться на объективных фактах. Азербайджан считает Победу в борьбе с фашизмом важнейшей частью нашей истории, общим героическим достижением.

Мы очень гордимся, что Азербайджан, азербайджанский народ в целом, вместе со своими братьями из России, с Украины, из Киргизии, весь советский народ, все вместе боролись против фашизма и победили в этой страшной войне, спасли мир от этого ужасающего нечеловеческого зла. Этим фактом надо гордиться.

Наш нефтепромышленный комплекс обеспечивал тогда 70 процентов потребностей СССР в нефтепродуктах. В годы Великой Отечественной войны Азербайджан принял более 500 тысяч раненных солдат и беженцев.

В наших исторических учебниках эти позитивные факты подробно отражены, и новое поколение узнает эти факты, историческая память сохраняется. У нас также проводятся 9 мая праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

Глава государства и другие руководители встречаются с ветеранами. Проходят многие другие общественные мероприятия по случаю этого праздника. Проходят и совместные мероприятия с посольством России в Азербайджане. И наши посольства в зарубежных странах вместе с российским посольством и другими странами — членами Содружества Независимых Государств тоже проводят совместные мероприятия по случаю Дня Победы.

— Недавно ваш президент говорил про естественный путь развития Азербайджана, что для вас и для нас очень важно действовать совместно в самых разных сферах, при этом совершенно не в ущерб кому-то. Страна должна дружить с соседями и находить новые возможности для сотрудничества и новых партнеров. Но, возможно, кого-то это не устраивает?

— Азербайджан за относительно небольшой период независимости добился внушительного прогресса в укреплении своей государственности, опирающейся на общечеловеческие ценности и мировой опыт. Страна имеет стабильную политическую систему, динамично развивающуюся экономику и уверенную позицию на международной арене.

Внешняя политика Азербайджана отличается такими принципами, как объективность, транспарентность, принципиальность и уважение норм и принципов международного права. Приоритетное направление внешней политики Азербайджана — установление взаимовыгодного, долгосрочного, перспективного отношения с нашими соседними странами и, естественно, российско-азербайджанские отношения в этом направлении.

Мы исходим из естественных исторических процессов и взаимовыгодных отношений, которые сложились между нашими странами. Азербайджан ведет независимую внешнюю политику в полном смысле этого слова. Мы сами выбираем своих партнеров, это партнерство основывается на дружбе наших народов и взаимовыгодном сотрудничестве. Некоторых не радует, что так динамично развиваются российско-азербайджанские отношения, но для нас это не проблема.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев