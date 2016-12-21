Баку и Москва делают бизнес вместе

У Азербайджана и России уже давно налажены устойчивые торгово-экономические и культурные связи не только на государственном, но и на региональном уровне. Азербайджанские предприниматели поставляют свою продукцию даже на Дальний Восток. Баку заинтересован в дальнейшем развитии наших отношений во всех сферах и продвигает на международный рынок бренд "Made in Азербайджан", рассказал в заключительной части интервью Pravda.Ru замминистра экономики республики Сахиб Мамедов.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Как развиваются торгово-экономические взаимоотношения Азербайджана и России?

— Россия является основным партнером нашей республики. Мы поддерживаем торгово-экономические отношения с 78 регионами Российской Федерации, а с 17 субъектами уже подписали соглашения о сотрудничестве, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом, Дагестанской республикой, Астраханской и Свердловской областями… В ближайшее время планируется подписание такого соглашения с Архангельской областью.

— У вас налажены прямые отношения с регионами Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. Но экспортировать сельхозпродукцию, например, в Якутию — очень далеко. Оправдано ли это экономически?

— Наши предприниматели экспортируют свои товары в разные субъекты Российской Федерации, стремятся распространять торговые связи, охватить ими как можно большую территорию вашей страны. Поэтому мы стараемся создать хорошую инфраструктуру, чтобы не было никаких препятствий для взаимного сотрудничества.

— И государству это по силам? Ведь одно дело — помочь привезти товар, допустим, в Ростов или Иваново. А вот субсидировать доставку сельхозпродукции в Иркутск или Хабаровск — вопрос уже иного порядка.

— Это так, конечно, но определенный опыт уже наработан: проложены торговые маршруты, обкатаны партнерские отношения… Кроме того, предприниматели обеих стран и сами друг другу помогают. Экспортное сотрудничество с разными российскими регионами осуществляется без каких-то значительных препятствий.

В Баку каждый год проводятся межрегиональные экономические форумы с представителями России, в них принимают участие делегации разных субъектов Российской Федерации и бизнесмены. 1 ноября состоялся уже седьмой такой форум. Каждый год увеличивается число участников, все новые российские регионы включаются в работу. В рамках этих форумов проводятся различные круглые столы, в том числе в сфере туризма, аграрной отрасли, промышленности, гуманитарного сектора. На них обсуждаются вопросы развития данных направлений нашими и российскими предпринимателями.

Седьмой международный форум особенно ярко продемонстрировал обоюдную заинтересованность в расширении связей: было заключено много договоров и соглашений о намерениях, подписаны меморандумы о сотрудничестве и так далее. Это еще раз говорит о том, что наши предприниматели открыты и готовы к взаимодействию.

— Вы упомянули Архангельскую область. Это Арктика, обладающая пока еще почти не использованными природными ресурсами, нефтью в том числе. А ведь у вас очень хорошие технологии нефтедобычи в сложных природных условиях. Наши специалисты применяли именно азербайджанские методики при начале разработки нефтяных месторождений в Сибири.

— Архангельск, кстати, тоже впервые участвовал в нашем форуме, как и еще один отдаленный нефтяной российский регион — Тюменская область. Конечно, в рамках форума в двустороннем и многостороннем порядке обсуждались открывающиеся перед нами перспективы не только в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственного туризма.

Судостроение, добыча углеводородов — все это можно рассматривать как платформу для развития сотрудничества. Архангельским представителям в Баку очень понравилось. Мы провели немало встреч на разных уровнях и заложили основу потенциальных совместных проектов, которые, надеюсь, станут успешными.

Вообще надо отметить серьезную нацеленность наших предпринимателей на развитие долгосрочных связей с российскими партнерами, показателем чего служат солидные инвестиционные программы. Общая сумма инвестиций азербайджанских бизнесменов в различные производства составляет уже порядка одного миллиарда долларов.

Недавно я лично присутствовал при открытии в городе Ессентуки санаторного комплекса "Источник", который финансировался предпринимателем из Азербайджана. В Краснодарском крае при участии азербайджанского капитала возводятся производственные мощности сектора пищевой промышленности, заводы по переработке фруктово-овощной продукции, чайные фабрики и так далее. Наши бизнесмены вкладывают средства в объекты строительства на территории Российской Федерации.

На Седьмом экономическом форуме также были заложены основы проекта по созданию фармацевтического завода по производству лекарств. С нашей стороны в нем участвует азербайджанская инвестиционная компания "Хайат-Фарм", а с российской стороны — "Р-Фарм". Заключен меморандум о сотрудничестве, и уже заложен фундамент под строительство этого завода. Таков еще один наглядный пример, конкретный результат диверсификации сотрудничества между двумя нашими странами.

— В советское время в Азербайджане существовала фармацевтическая промышленность? Или это для вас совершенно новая отрасль?

— Некоторые фармацевтические объекты у нас были. В основном, по производству упаковки для лекарственных препаратов. Строительство столь масштабного модуля, по большому счету, — первый шаг в этом направлении.

— У вас существует специальный фонд, где аккумулируются средства для компенсации бизнесменам затрат на экспорт?

— Действительно, это так. Для Азербайджана экспорт сегодня является одним из приоритетных направлений. Этот фонд — тоже часть реформы, осуществляемой в экономике господином президентом. Государство предоставляет три процента компенсации местным производителям, экспортирующим свои продукты за границу. В зависимости от вида продукции к этой цифре могут добавляться дополнительные коэффициенты.

Так, например, в качестве бонуса можно рассматривать государственное софинансирование выставок продукции отечественного производства за границей, финансовую поддержку участия наших предпринимателей в различных международных мероприятиях. Продвижение бренда "Made in Азербайджан" — одна из основных современных задач, это официально провозглашенная линия нашего руководства. Поощрение предпринимательских инициатив в этой области закреплено даже на законодательной основе. Мы рассчитываем, что такая политика благоприятствования послужит очередным импульсом для активизации экспорта.

— Льготы предусмотрены лишь по отношению к азербайджанским предпринимателям?

— Не только нашим местным, но и к иностранным предпринимателям, которые работают в Азербайджане, занимаются здесь производством, осуществляют бизнес-деятельность. Все наши партнеры имеют возможность воспользоваться предоставляемыми государством льготами. Ведь, если говорить в первую очередь о России, экономические связи между нашими странами год от года крепнут.

Несмотря ни на какие политические разборки и объявленные санкционные кампании, реальная торговля, поставки азербайджанской сельхозпродукции в Российскую Федерацию по-прежнему являются неотъемлемой частью нашей государственной политики. Мы всегда были друзьями и, уверен, друзьями останемся.

— Что же, с 1805-го года мы вместе…

— Да. Обе наши страны настроены на проведение сбалансированной политики мирного добрососедского сосуществования, ориентированы на долговременное сотрудничество со всеми своими партнерами на взаимовыгодных основах. Надеюсь, этим принципам мы будем следовать всегда.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев