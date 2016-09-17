Лидер "Единой Осетии": Мы никогда не отделялись от России

Прошло восемь лет после грузинской агрессии против Южной Осетии. Почему республика недовольна расследованием Международного уголовного суда событий 2008 года? Какую роль играет Цхинвал в международном признании ДНР и ЛНР? Состоится ли референдум в 2017 году о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал лидер партии "Единая Осетия", спикер парламента республики Анатолий Бибилов.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Организаторы этой войны до сих пор не наказаны. В прошлом году Международный суд в Гааге начал расследование. Почему Южная Осетия считает его политизированным?

— Руководство республики всегда призывало к тому, чтобы расследование было объективным. Но не может быть расследование объективным, если одна из сторон, в данном случае Республика Южная Осетия не будет в этом участвовать.

Мы всегда шли навстречу всем международным организациям, но, к сожалению, однобокость подхода к этой проблеме, к войне, которая была, вызывает недоумение и у руководства республики, и у народа в целом.

Наше внешнеполитическое ведомство обратилось к Международному суду — выразило готовность максимально содействовать тому, чтобы расследование было объективным. Нам даже говорили, что это российские войска все обстреляли и разрушили. Мы предлагали это исследовать: приезжайте и посмотрите. Российские войска не могли идти со стороны Грузии.

Все удары, обстрелы приведшие к разрушениям, были нанесены со стороны Грузии, а не со стороны Российской Федерации. К этим словам никто не прислушивается. И ведь есть документальные материалы, в том числе и съемки самих грузинских военнослужащих, как они ездили по городу налево и на право расстреливали здания, людей.

Нам бы очень хотелось, конечно, чтобы все-таки была объективность, а не однобокий подход и защита прежнего грузинского режима, оправдание того, что они сделали.

Но мне думается, что, как говорится, ворон ворону глаз не клюет. И естественно, возникает такое ощущение, что Запад хочет просто выгородить режим Саакашвили. Они рассчитывают, что как-то со временем все сгладится и забудется.

Скорее всего, их расследование направлено именно на то, чтобы никакой ответственности люди, развернувшие эту агрессию, цинично назвав ее "Чистым полем", не понесли. А надо, конечно, их привлекать к ответственности и наказывать. Причем, наказывать именно как фашистов. Их должен наказать настоящий международный трибунал. Опять-таки объективность, правду, истину надо найти и доказать.

Тогда, я думаю, что эти международные организации поднимут и свой авторитет, покажут, что они не должны использовать двойные стандарты. Если так будет, то народ Южной Осетии абсолютно поймет, что в Европе и в мире есть такие организации, которые осуществляют объективный мониторинг и расследование. Мы будем понимать тогда, что это абсолютно не предвзято, абсолютно честно. А пока, конечно, мы им не верим.

— На территории вашей республики есть грузинские села. Международный суд в Гааге будет расследовать, в частности, выселение грузинских семей из буферной зоны. Как обстоит в Южной Осетии национальный вопрос с грузинами?

— В Южной Осетии и сейчас проживает очень много этнических грузин, и они ни в коей мере не считают себя ущемленными. На многих серьезных государственных должностях работают люди грузинской национальности. Более того, во время агрессии Грузии грузины, которые проживали здесь, встали бок о бок с нами и отстаивали свою землю и свое желание и стремление жить.

У нас никогда не было националистического подхода. Никто не вынуждал их покинуть свои места. Они были организованно вывезены на автобусах на территорию Грузии в конце июля и начале августа. Руководство Грузии уже готовилось и вывозило своих, чтобы непосредственно подготовиться к атаке на Южную Осетию. В тоже время, начиная с 1989 года, Грузией было сожжено, уничтожено 101 осетинское село. 70 процентов этнических осетин были вынуждены бежать из Грузии.

— Цхинвал признал Донецкую и Луганскую республики. Какую роль играет это признание? Как развиваются ваши отношения?

— Да, Южная Осетия еще два года назад признала Донецкую и Луганскую народные республики. У нас установились тесные взаимоотношения, происходит развитие экономических связей, в том числе в банковской системе, идет совместная работа и подготовка межведомственных соглашений. В апреле мы с народными собраниями республик Донбасса подписали меморандум о взаимодействии.

То есть сотрудничество, которое должно быть между дружественными государствами, которые признали друг друга, есть. Происходят шаги навстречу во всех сферах. И я твердо убежден, что будет наращивание наших взаимоотношений. Только что в Донецке прошел товарищеский матч между нашими футбольными командами. Донецкая республика предложила нашим молодым людям, которые закончили школы, поступить в их высшие учебные заведения. Мы выступили с ответным предложением. По всем направлениям идет эффективная работа для блага наших народов.

— 26 августа исполнилось восемь лет признания Республики Южная Осетия. Как живет сейчас ваше государство?

— Да, наша республика была независимой уже с 1992 года. А именно признанной она как раз является с 26 августа 2008 года, когда нас признала Россия. Потом нас признали Венесуэла, Никарагуа… Но главным для народа Южной Осетии было признание Российской Федерации, потому что осетинский народ является частью российского общества. И конечно, народ Южной Осетии благодарен Российской Федерации за спасение от уничтожения и за помощь в развитии.

Для нас это не просто датаю Наше состояние четко делится на то, которое было до 8 августа, и после 8-го августа. Во-первых, появилась безопасность. Дети спокойно спят, люди на работу идут уверенно. Выстрелов нет, террористических актов нет, напряженных моментов, которые бы влияли на развитие Южной Осетии, нет. На сегодняшний день гарантом нашей стабильности и гарантом развития является Российская Федерация. Изменения, конечно же, происходят очень большие. Разрушенные дома практически все восстановлены, есть развитие социальной сферы.

— Главная цель южно-осетинского народа — влиться в состав Российской Федерации?

— Абсолютно верно. Еще в 1992 году Южная Осетия провела референдум. Практически единогласно высказал свое мнение весь народ — 99,8 процента жителей Южной Осетии проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Южная Осетия, в принципе, и не выходила из нее. Разделение осетинского народа было проведено в 1920-х годах по Кавказскому хребту. Так, по мнению советского руководства, было эффективнее управлять территорией. Но для осетинского народа это ничего хорошего не принесло. Народ не может развиваться, если он разделен.

Беседовала Любовь Люлько

Подготовил Юрий Кондратьев