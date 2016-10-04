Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Мир » Бывший СССР
Азия Европа Бывший СССР Соотечественники Северная Америка Остальной мир
Автор Редакция рубрики "Мир"

Почему Россия теряет православные страны

Мир » Бывший СССР

В последнее десятилетие из числа союзников России ушли Болгария, Румыния, Молдавия, Греция, Сербия, Грузия. Почему Россия теряет православные страны? Может быть, дело в кризисе самого православия? Или в кризисе государственности и власти, которая отреклась от религии? Об этом в эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Роман Лункин, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

РПЦ
Фото: Архив Pravda.Ru

— Немногие православные страны сейчас остаются союзниками России. Почему так случилось? С вашей точки зрения, это кризис православия или государственности?

— Про кризис православия я бы не стал говорить, прежде всего потому что православие в принципе раздроблено, в отличие от унифицированной католической Церкви, где выстроена большая иерархия, крайняя степень централизации и подчинения Папе Римскому. Такого рода системы в православных Церквях нет. Есть несколько десятков православных юрисдикций по всему миру.

То, что со стороны понимается как некий кризис Православия, раздробленность, является, с другой стороны, естественным состоянием православного мира в отличие от других конфессий. Так же, в общем-то, раздроблен протестантизм: там есть тысячи направлений, но при этом никто не говорит о кризисе протестантизма в настоящее время.

В развитии русского православия, я считаю, 2016 год будет считаться переломным моментом, прежде всего потому что оно вышло на международную арену, сделало заявления глобального масштаба для преодоления новой мировой войны. Я имею в виду защиту прав христиан на Ближнем Востоке и во всем мире. Это новая важная тема для Русской православной церкви.

Раньше РПЦ не была столь глубоко вовлечена в разрешение международных конфликтов. Сейчас это происходит. Патриарх Кирилл вышел на международную арену в качестве большого политика и дипломата в рамках встречи с Папой Римским в Гаване в феврале этого года. Эти события меняют облик православной церкви, и я думаю, что вовлеченность в международную политику частично меняет и мировоззрение самой РПЦ, поскольку она выступает в довольно непривычной для себя роли.

Это не только миротворчество, что было свойственно православной церкви и раньше, это прежде всего участие в защите прав человека, прав христиан. Церковь выступает в защиту свободы совести в разных странах мира, не только на территории Сирии, Ирака, но и в других государствах. Так, патриарх Кирилл около двух лет назад впервые официальным письмом вступился за осужденного протестантского пастора в Саудовской Аравии.

К этому надо добавить выступление за права христианского населения, христианских церквей в странах Европейского Союза. Там есть дискриминация христиан в публичном пространстве европейских государств. Впрочем, нечто подобное происходит и в России. Мы православная страна, но при этом постоянно видеть священников или провозглашение религиозных постулатов прямо в публичном пространстве многие люди не хотят.

Судя по опросам, почти все называют себя православными, но при этом исполнять требования, которые предъявляет церковь, люди не отказываются. Это странное противоречие роднит нас с европейскими странами. Как католики в Италии и Польше, как православные в Румынии, Болгарии и в других странах, российское большинство вроде бы верит в Бога, но в церковь не ходит.

— Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что Путин использует православие против Запада, чтобы насаждать миру свои ценности, и что православное общество закрытое, и этим опасно. В то же время к нам продолжает двигаться волна католичества и других западных учений. Не растеряем ли мы свои ценности, не дойдет ли до того, что мы, по примеру католиков, признаем Папу наместником Бога на земле?

— По поводу закрытости православия я не согласен. Православные общества — довольно открытые. В социальном плане церковь, конечно, ставит тяжелые условия, но с другой стороны, работает с прихожанами и помогает людям. Это делает церковь ближе к обществу.

В Греции, например, приходская общинная жизнь развита больше, чем у нас, потому что у нас было советское время, и еще не такой большой период прошел для восстановления полноты нашей общинной жизни и того, чтобы большинство верующих вообще поняли, что каждое воскресенье ходить в церковь — это нормально.

Что касается данайцев, дары приносящих, тут действительно есть эти опасности. Это, безусловно, связано и с украинским кризисом и расколом. Ведь на Украине приходов Московского Патриархата было почти столько же, сколько в России. Западные религиозные организации ведут подрывную работу и в самой России.

— Есть опасность размывания православного мировоззрения.

— Да, эта проблема и угроза стоит, прежде всего, перед РПЦ, потому что именно она — крупнейшая православная церковь мира. И вслед за продвижением РПЦ на международной арене, в Церкви становится все больше открытости.

Беседовала Любовь Люлько

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев


Почему Россия теряет православные страны?
Темы РПЦ Грузия Украина православие Роман Лункин
Комментарии
Работа: омолодит или угробит
Здоровье
Работа: омолодит или угробит
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
романтично
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Красота
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Почему Россия теряет православные страны
Земледелие
Фермеры: посчитали — прослезились
Мир
Путин выдвинул ядерный ультиматум
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
На человека влияет даже его номер телефона
Stratfor: Россия - страна свободных людей, а не агрессор
Сейчас читают
США готовят удар по ядерному потенциалу РФ
Мир
США готовят удар по ядерному потенциалу РФ Видео 
Православие
С новым 7519 годом!
Мифы: вибратор для дур и процедур
Полезно знать
Мифы: вибратор для дур и процедур
Офицеры НАТО испугались Крыма
Мир
Офицеры НАТО испугались Крыма Видео 
JASTA: Америка превыше всего
США и Канада
JASTA: Америка превыше всего Видео 


Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Украина
Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Любовь Люлько Путин выдвинул ядерный ультиматум Любовь Люлько Фархат Измайлов Шаманы обзавелись азотным бубном Фархат Измайлов Андрей Зоилов Анонимы, победившие своих демонов Андрей Зоилов
Комментарии
Иваныч Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов. "Умеренные"?
Сергей Абрамов(Facebook) Путин выдвинул ядерный ультиматум
Николай Бог-Дан Путин выдвинул ядерный ультиматум
PParaschenko В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Александр Гренадёров Новое разоблачение: ВАДА разрешило допинг чемпионам из Британии и Австралии
Галина Шлыкова Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Spassky Kochan Замглавы госдепа США срочно летит в Москву
Spassky Kochan Замглавы госдепа США срочно летит в Москву
Лёка . На Землю пришел "Век демонов”?
Юрий Котов(vkontakte) Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?