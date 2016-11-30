Эффект Трампа распространится на Австрию?

Эффект Трампа, то есть победа антиэлитных, неполиткорректных, народных кандидатов, грозит распространиться на Европу. На очереди Австрия, где в воскресенье пройдет третий тур президентских выборов. Он может привести к победе кандидата от Партии Свобода (АПС) Норберта Хофера, который призывает снять с России санкции и наладить с ней отношения.

Фото: Архив Pravda.Ru

Напомним, что АПС, от которой избирался Хофер, не признала итогов второго тура выборов, состоявшегося в мае этого года. По представленной жалобе, они были отменены Конституционным судом, который нашел серьезные нарушения при подсчете голосов. Дело в том, что соперник Хофера, бывший лидер "зеленых" Александр Ван дер Беллен победил за счет присланных по почте голосов. Из 850 тысяч писем — около 77 тысяч оказались вскрытыми не надлежащим образом, а разница в поданных за кандидатов голосов составила 31 тысячу.

Каков расклад перед выборами?

После провалов опросных служб в Великобритании и США, не надо очень доверять их данным, но приведем их для полноты картины. Так Gallup в последнем опросе от 16 ноября (800 телефонных и онлайн интервью) сообщает, что Хофер набирает 52 процента голосов, против 48 у Ван дер Беллена. Местный SORA-Instituts тоже показывает небольшое преимущество Хофера.

Норберт Хофер — это кандидат от партии, которой руководит Хайнц-Кристиан Штрахе. Вместе с Марин Ле Пен и Гертом Вилдерсом он возглавляет националистическое крыло Европарламента (фракция "Европа наций и свобод"). После такого замечания говорить о политических взглядах Хофера излишне. Так же как и об опасности, которую он несет неолиберализму. Поэтому не удивляет рекомендация бывших австрийских политических тяжеловесов из Народной партии (АНП) не поддерживать противника миграционной политики Меркель.

Их беспокоит, что Хофер объявит референдум о членстве в ЕС, если Турция станет членом этого политического блока. Что же, народникам необходимо еще задействовать парочку знаменитостей по аналогии с американскими выборами, и победа Хоферу гарантирована. Большая часть его поддержки исходит от рабочего класса и жителей сельской местности, многие из которых ранее голосовали за социалистов, а теперь считают, что Социалистическая партия их предала.

Сам кандидат от АНП считает, что, как и Трамп, защищает интересы простых людей, которых игнорирует традиционная политическая элита. "Везде, где элиты отдаляются от избирателей, они терпят поражение на выборах", - заявил Норберт Хофер Reuters. В теледебатах с Ван дер Белленом он сказал, что выступает за более тесные связи со странами Восточной Европы и за улучшение отношений с Москвой, за снятие санкций с России. Если он выиграет выборы, то это станет прелюдией к успеху АПС на осенних парламентских выборах 2017 года. И если президент в Австрии — церемониальная фигура, то парламент — нет.

Хофер начал тренд смены западных политических элит

Именно Австрия стала зачинателем того тренда, который разворачивается сейчас в неолиберальном мире. А именно голосования народа против мнения, навязываемого элитами. Напомним, что первый тур президентских выборов в Австрии был аж в апреле (а референдум в Великобритании — в июне), и он показал не только полное фиаско представителей двух ведущих партий, чьи кандидаты собрали вместе менее 23 процентов процентов голосов, но и явное лидерство Хофера с 35 процентами. И только затем состоялся Брексит — в результате референдума, придуманного Кэмероном, как и его победа на нем.

Вспомним также референдум в Нидерландах по вопросу ассоциации с Украиной, референдум в Колумбии о ратификации мирного соглашения с партизанами ФАРК, победу Франсуа Фийона на праймериз "Республиканцев" во Франции.

Она тоже возникла не на ровном месте, а как антиэлитный протест. И, наконец, в ноябре состоялась самая важная в этом смысле победа Дональда Трампа, вопреки всем потугам истеблишмента провести во власть свою ставленницу.

Заметим, что намечается и проигрыш итальянского премьера Маттео Ренци на референдуме 4 декабря о снижении полномочий регионов и большей централизации власти в исполнительных органах. "Голосование за реформу будет означать сохранение и укрепление системы, при которой коррумпированный Ренци будет спасать своих бестолковых друзей-банкиров за ваш счет, дорогие итальянцы", - объяснил лидер партии "Пять звезд" Маттео Грилло соотечественникам суть вопроса.

"Я думаю, Италию ждет новое правительство, драматичные выборы премьер-министра. В целом, это тоже вписывается в тренд смены управленческой элиты в Европе, — сказал Правда.Ру Константин Симонов, первый проректор Финансового университета при правительстве РФ. — Следующий год будет очень интересным: выборы в Германии, выборы во Франции, выборы в Италии. Приходит новая элита, и это хорошо. Старая элита надоела европейским избирателям. По большому счету, это вызов политике отказа от экономических реалий и мотивированной какими-то сомнительными доктринами политической глупости".

России выгодна прагматичная Европа

По мнению эксперта, "эта история нам выгодна". "И чем больше будет прагматичных политиков, которые не будут исходить из абстрактных ценностей, а которые умеют считать деньги, делать совместный бизнес и понимают, что Россия тоже часть Европы, тем выгоднее нам будет".

Справка. Австрия традиционно имеет хорошие отношения с СССР и Россией. Вену никогда не воспринимали в Москве как соучастника гитлеровских преступлений, а только как жертву. СССР добровольно после войны вывел с территории Австрии свои войска. Австрия бережет захоронения советских солдат и даже мемориальную доску, отмечающую место проживания в Вене Иосифа Сталина. После начала обострения отношений с Западом из-за Крыма, Австрия стала первым государством Запада, куда президент России Владимир Путин нанес официальный визит. Австрия всегда активно поддерживала реализацию " Южного потока" и аналогичного проекта с Турцией.