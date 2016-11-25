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Автор Любовь Степушова (Люлько)

Франсуа Фийон — еще один "агент Путина"

Мир » Европа » Евросоюз

Франсуа Фийон имеет все шансы выиграть праймериз правоцентристов и стать президентом Франции в 2017 году. Так единодушно считают эксперты. Фийон демонстрирует поддержку новой концепции мира, которую проводит в жизнь Россия. Это мир, основанный на христианских ценностях, освобожденный от гегемонии США, объединенный в противостоянии исламскому экстремизму. Западная либеральная пресса с обреченностью пишет об еще одном "агенте Путина".

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В первом туре праймериз Фийон сенсационно победил Николя Саркози и Аллена Жюппе. Он набрал 44 процента голосов против 28 у своего ближайшего соперника — Жюппе. Левые не рассматриваются в качестве серьезной силы для победы в 2017 году. Скорее всего соперницей Фийона во втором туре станет лидер " Национального фронта" Марин Ле Пен, которую не пустит к власти избирательная система Франции, а именно — соглашение между левыми и правыми об объединении голосов против националистов.

Западный мейнстрим в шоке: Россия не угрожает Европе

"Россия является самой большой страной в мире по площади, но это опасная и нестабильная страна, так как она никогда не знала демократии", — сказал Фийон на одном из своих предвыборных выступлений.

"Вопрос, который мы должны задать, не желая защищать Россию, заключается в следующем: страны, которые являются демократиями, такие как США или Франция, они разве безопаснее? Разве это не из-за некоторых западных демократий в настоящее время мир пылыхает? Может быть, пришло время пересмотреть концепцию демократии?", — цитирует Фийона сайт agoravox.fr.

А вот недавний твит Фийона гласит: "Исламский тоталитаризм, американский империализм, динамичный азиатский континент угрожают Европе. Не позволяйте ее разорвать". Заметим, что здесь нет ни слова о "российской угрозе".

"Нам нужна новая французская дипломатия", — пишет кандидат в газете Le Mond. Он призывает заключить с Россией "реальное партнерство для общей безопасности и общего процветания". "Мы далеко друг от друга, но она (Россия) нужна нам по всем вопросам", — замечает Фийон. По его словам, Франция должна играть роль "баланса сил" и реализовать его в "глобальной и независимой дипломатии".

Выступая в дебатах с Жюппе в четверг, Фийон дал ясно понять, что хочет союза с Путиным в решении сирийского вопроса. С точки зрения политика, Башар Асад, возможно, и диктатор, но он единственный, кто может помочь Западу справиться с ИГИЛ. Благоприятна для России и его позиция по Крыму. "Вопрос Крыма должен решаться с соблюдением международного права. Но в Косово тоже были нарушения… Необходимы переговоры между Украиной и Россией. Что касается конфликта на востоке Украины, то я хочу, чтобы Россия соблюдала Минские соглашения, но для этого нужно также, чтобы их соблюдала и Украина, а Киев пока блокирует со своей стороны их реализацию, украинский парламент отказывается проголосовать по одному из основополагающих аспектов этого соглашения — предоставлению автономии Донбассу", — сказал французский политик.

"Российская Федерация не является угрозой для Европы, как пытаются нас убедить некоторые политические силы. Разумно ли использовать политику санкций, которая не принесла никакой пользы Франции, а наоборот — лишь навредила французским аграриям и подтолкнула Россию в сторону Азии? Эта политика провалилась, и пора это признать", — отметил на дебатах Фийон.

Интересно, что, как и  Дональда Трампа, Фийона за такую здравую позицию тут же записали в "агенты Путина". В ответ Фийон заявил, что считает российского лидера крупным профессионалом, однако о поддержке со стороны российского лидера в данном случае речи не идет.

"Я не слышал о прямой поддержке, я также слышал и теплые слова в адрес Алена Жюппе. Да, мы вместе (с Путиным) работали, потому что я в течение пяти лет был премьер-министром Франции, а он — России. Это все наши отношения", — сказал Фийон.

Чего хочет Фийон, того хочет Франция

"В случае моей победы на выборах президента Франции, я буду стремиться к установлению нормального диалога с Россией. Франция должна сесть за стол переговоров с Кремлем, не ожидая согласия администрации США. Надо попытаться восстановить связь, даже если она сначала не будет доверительной, но это должно позволить соединить Россию и Европу", — подчеркнул лидер праймериз.

Отметим, что не только Фийон, но и в целом французский истеблишмент сегодня выступает за диалог с Россией, однако это больше антиамериканизм, чем пророссийская позиция.  Противостоять США Франция будет пытаться за счет сближения с Россией. А почему бы и нет? Вспомним, что Сталин помог Франции со вступлением в Совет безопасности ООН (англосаксы были против, считая ее пособником Гитлера), а Саркози помог России в войне с Грузией. А также то, что голлистские воззрения на некую особую роль Франции как посредника между Россией и Западом, как законодателя мод в Европе, живы и требуют воплощения. Глобализация претит французам, особенно при угрозе " великого замещения" христианской культуры на мусульманскую. 

Кстати, Фийон — верующий католик, живет в замке XII века, у него пятеро детей, он противник гей-браков и абортов. Он изучал право в Университете Париж Декарт, был избран в парламент Франции в 1981 году и продолжил долгую политическую карьеру на разных министерских постах, вплоть до премьера в правительстве Саркози.

В своем письме к Конференции католического епископата Франции, опубликованном 24 октября этого года, он пообещал католикам переписать закон об однополых браках, запретив гомосексуальным парам "полное" усыновление. Вместе с тем, он говорит об ограничении притока мигрантов в страну  и об ответственности каждого за судьбу Франции.


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Темы Франция выборы 2017 Франсуа Фийон
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