Россия глобалистам: меняйтесь или погибнете

На этой неделе Европарламент рассмотрит меры борьбы с российской пропагандой. В проект резолюции внесена поправка, суть которой сводится к тому, что Россия навязывает свои христианские православные ценности и наращивает влияние по всему миру с помощью российских СМИ. Паника такова, что в этом "навязывании" невольно просматриваются высшие силы. Право слово, меняйтесь, или погибните.

Немецкий журналист Хольгер Экхоф рассказал RT, что новая поправка призывает Евросоюз признать, что "режим Путина пытается представить себя в качестве единственного защитника традиционных христианских ценностей". Фактически, по словам Экхофа, говорится о том, что Россия навязывает православие миру.

Россия — единственная защитница христианских ценностей

Россия действительно является таковой. Напомним, что христианство возникло в виде апостольской Православной Церкви в первом веке нашей эры. От Православной Церкви в 1054 году окончательно отделилась западная ветвь — Римская кафедра, которая на протяжении своей истории все дальше уходила от единобожия. Сначала католиками было признано, что Дух Святой исходит не только от Бога, но и от Христа, затем Папа стал непогрешимым, затем обожествили Деву Марию. В Х веке был введен институт индульгенций, то есть снятия греха за деньги. Теперь не надо раскаиваться, меняться, католик возвысился: "Бог меня любит, я святой". Америку основали протестанты, которые отделились от католиков под лозунгом: "Мы исключительные, сами разберемся, кто есть Бог". Индивидуализм, возведенный в абсолют, забыл о единстве в любви и стал поклоняться инстинктам и маммоне: "Я богат, значит Бог меня любит".

Это привело к тому, что капитализм стал религией Запада. Церковь легла под общество потребления. В эпоху глобализации была нарушена иерархия: священники — политики — торговцы. Священники стали торговцами, политики потеряли контроль над торговцами, а торговцы стали управлять миром. Посмотрите на Трампа и Порошенко.

Поэтому естественно, что главная опасность для олигархов и транснациональных компаний — это православие, которое при всех проблемах сохранило единобожие и нравственные установки христианства. При Путине появилась тенденция к возвращению православия на идеологическое место, потерянное при большевиках. Президент заявил на праздновании 70-летия Патриарха Кирилла: "Православие и Россия неразделимы. И на протяжении всей нашей истории православие играет важную роль в жизни нашего государства и нашего народа. Наши моральные ценности опираются на христианские ценности, так что в этом смысле православие является важной частью души России".

Можно сказать, что Россия нашла свою национальную идею в защите и продвижении христианских ценностей. Кстати, русский мир — это не что иное, как общество православных единомышленников. Это дает миру шанс для поиска единства, ведь все мировые религии — это авраамические религии, так что можно договориться. Действительно, заметим, что во внешней политике Путин всегда ищет компромиссы, даже иногда в ущерб имиджу.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими

Возможно, самая неизвестная история конфликта в Сирии — это история борьбы президента за христиан, ведь это та земля, по которой бродил Иисус Христос с учениками. Пальмира — это центр христианства в IV-VII веках. "Есть что-то особенно зловещее в том, как наши правительства руководят ваххабитскими схемами, чтобы свергнуть светскую диктатуру, что почти наверняка поставит под угрозу христиан на земле Святого Павла", — пишет Catholic Herald. — Они (правительства) демонизируют режим Асада, который фактически был защитником христианского меньшинства в течение десятилетий". Не ведет ли Путин священную войну, чтобы сохранить сирийских христиан, задается вопросом Catholic Herald.

Барак Обама, по словам Chicago Tribune, ни разу не присутствовал на службе Объединенной церкви Христа, в которой он был крещен. В то время как религиозные убеждения в США дискредитируются в пользу прав геев (вспомним арест заведующей местным аналогом ЗАГСа за неподчинение суду после отказа регистрировать однополые браки), Россия инвестирует сотни миллионов рублей на восстановление церквей по всей стране, причем это в основном частные пожертвования. Такая вещь немыслима в США, пишет газета. Мало того, даже на уровне служителей церкви, разворот России к христианству практически неизвестен в Америке. Например, известные пасторы Пэт Робертсон и Джон Хаги до сих пор считают, что Россия является атеистической, коммунистической страной, они собирают деньги на многотысячных аудиториях, предавая анафеме Россию, как безбожное государство.

Что касается Европы, то там считают, что антизападный курс (в плане разрушения ее ценностей) Путина опирается на глубокую православную основу. "Мы были независимыми в течение 25 лет, но наша церковь по-прежнему зависит от Москвы," — пожаловался Юрие Лянкэ, бывший премьер-министр Молдовы, который в 2014 году подписал торгово-политическое соглашений с Европейским союзом. Действительно, с Божьей помощью РПЦ провела так же Крестный ход на Украине, встретилась с королевой Великобритании, построила православный культурный центр в Париже, и, вероятно, не без ее совета православные священники в Черногории стали инициаторами усилий по срыву планов по вступлению страны в НАТО.

Навязывает ли Россия православие Западу?

Складывается впечатление, что это не Россия навязывает христианские ценности миру, а Всевышний через Россию помогает цивилизации выжить. Потому что политика однополых браков и мультиребенка, ювенальная юстиция, пропаганда гомосексуализма — это путь к деградации человека, который, как мы помним, создан по образу и подобию.

Знаковые события прошли за последнее время. Первое — это открытие памятника князю Владимиру в Москве, как проводнику православного христианства и основателю великого государства и великой культуры. Второе — победа Дональда Трампа, за которого молились, как сейчас принято называть в США "консервативные христиане". И, наконец, на прошлой неделе четыре старших кардинала Ватикана раскритиковали толерантную позицию Папы Франциска по разводам — понятия которого в католицизме не существует. Консерваторы назвали решение Папы в некоторых случаях благословлять такой брак "причиной для дезориентации и растерянности".

Именно в таком положении сейчас находится и Европарламент, нападающий на христианские ценности России, которые якобы насильно продвигаются ею в западную цивилизацию. Так и хочется воскликнуть: "Это вам сигнал свыше, если не изменитесь — погибнете".