"Голос совести" слил Олланда в "золотой унитаз"

Одна из общественных организаций Нью-Йорка признала президента Франции Франсуа Олланда "политиком года". На фотографиях, сделанных при вручении премии, мы видим улыбающегося главу французского государства, принимающего из рук старца (иначе главу фонда не назовешь) некую статуэтку, символизирующую высокую номинацию. Награду вручал фонд "Голос совести", основанный известным нью-йоркским раввином Артуром Шнейером.

Франсуа Олланд. Фото: AP

Награждая французского президента, Фонд Шнейера отметил заслуги Франции в борьбе с терроризмом. Звания "политик года" Олланд был удостоен за "твердую позицию в сохранении демократии и свободы" после терактов во Франции.

На одной из карикатур, появившихся во французском интернете, статуя Свободы, согнувшись пополам и выронив из твердой длани факел, захлебывается хохотом, указывая перстом на Олланда, болтающегося у подножья символа Америки в утлой лодчонке. Такая острая и, можно сказать, скандальная реакция на премию французского президента связана с глубинным чувством неприязни, которое испытывает к нему абсолютное большинство французов. Если взять последние опросы общественного мнения, то легко определить, что популярность Олланда не превышает 11-12 процентов (хотя его собственная социологическая служба настаивает на 17-18 процентах). Возможно, местный политический бомонд, да и простые граждане не объективны к этому кроткому человеку с обезоруживающей улыбкой. Но давайте посмотрим на жесткую логику фактов.

После того как новоиспеченный президент Франции занял Елисейский дворец, ни одно из его предвыборных обещаний, кроме улучшения положения иммигрантов, не было выполнено. Так, Олланд обещал лучшую жизнь и подъем национальной экономики. Тем не менее, внутренний валовый продукт колеблется на грани абсолютного нуля, или, с учетом инфляции, соответствует отрицательным величинам. Так, дефицит бюджета на 2015 год составил 3,5 процента. Безработица среди молодежи достигает 30 процентов. С августа 2008 года безработица выросла аж на 147 процентов. Именно поэтому около 30 процентов французов готовы отдать свои голоса ультраправому "Национальному фронту".

Об иммиграции говорить бесполезно, ибо она буквально видна невооруженным глазом (из псевдодостижений за последний месяц — выселение полуторатысячного лагеря беженцев фактически в центре исторического Парижа, а еще коллективное изнасилование француженки тремя алжирцами прямо под опорами Эйфелевой башни).

Военные "подвиги" французов просто ужасны. В ответ на теракт, унесший жизни десятков человек в Ницце, во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля, Франция, по приказу своего президента, ответила массивным налетом на территорию… Сирии, уничтожив силой своей авиации 164 человека мирных жителей деревушки Тухан аль-Кубра. Представитель Сирии в ООН выступил перед Советом Безопасности этой организации с обвинением Франции в преступлении против человечества.

Недоброжелатели Олланда не перестают также напоминать и о "подвигах" французского государства в Африке. Если кровь Муаммара Каддафи на руках предшественника Олланда Саркози (который, по слухам, хотел скрыть его убийством тот факт, что лидер Джамахирии финансировал избирательную кампанию Николя), то вся дальнейшая политика в Ливии, Мали и Центральной Африке целиком на совести последнего президента Франции.

Позорное отношение лидера социалистов к собственным бедным слоям населения (это поведала его бывшая гражданская жена Валери Триервейлер — пресса окрестила ее бультерьером за жесткие высказывания) уже стало притчей во языцех в стране, потому что иначе, как "беззубые", собственный социалистический электорат Олланд в тесном семейном кругу не называет!

Не менее Олланд одиозен и во французских армейских кругах, так как он два раза секвестировал бюджет министерства обороны. Дошло до того, что организация офицеров Франции АСАФ, а также полуподпольная военная организация "Часовые Агоры" неоднократно публично обращались к главе государства. Офицеры пытались довести до сведения главы социалистов, что армия находится на грани развала.

Пожалуй, внутри своего Отечества Франсуа Олланду аплодируют разве что иммигранты, ЛГБТ (чего только стоит наличие высокопоставленных чиновников с нетрадиционной ориентацией в его правительстве) и исламисты (во Франции введено халяльное питание в школах и терпимое отношение судейских к изнасилованию, в случае если на жертве была "слишком вольная одежда").

Не менее "достойно" президент Франции себя зарекомендовал и на поприще международной политики. Полностью и беззаветно (или, точнее, бездумно) поддержав американскую инициативу введения санкций против России, он фактически лишил работы свой собственный агросектор, в том числе неспокойную провинцию Бретань, откуда в Россию ранее шла свинина, а также производителей сыров, мясных деликатесов, яблок и т. д. Эмбарго против России принесло Франции миллиардные убытки в твердой валюте. Причем не только в сельском хозяйстве, но и в области высоких технологий. Всем памятно дело о вертолетоносцах "Мистраль". А между тем, Франция имела ранее хорошие отношения также и с российской корпорацией "Сухой". Напомним, что на экспортную версию наших истребителей класса "Су-35" ставилась именно французская приборная панель с авионикой фирмы "ТАЛЕС". Сотрудничал с французским авиапромом и концерн "Микоян" (проект "МиГ-АТ"); велись и другие линейные военные проекты (бронекомбинезон пехотинца французской армии "Рысь" и прочее). Все это Франсуа Олланд вычеркнул из активов собственной нации, не найдя французским товарам и услугам других рынков сбыта.

Налицо полный крах политической и экономической линии президента Франции. Свободная пресса иначе, как политическим ничтожеством Олланда не называет, сравнивая его отрицательные итоги с Саркози. Большинство избирателей считают, что французская политика переживает век политических пигмеев, предающих интересы своей Родины.

Так о каком "политике года" может идти речь? Возможно, пожилой равви, принявший решение о награждении, руководствовался какими-то своими соображениями, недоступными простым смертным. Но и продвижением интересов Израиля Франсуа Олланд не страдает. Как писали раньше в советских анкетах, "не был, не служил, не участвовал, не имеет…" Иначе, как политической нелепой в стиле премии "Золотой унитаз", это награждение никак не назовешь.