Германия парализована террором

Таран на грузовике рождественского рынка в Берлине — это полная копия теракта в Ницце и напоминание от террористов: мы здесь, мы создали террористическую сеть, ждите следующего удара. Однако, похоже, немецкие власти больше заботит собственное реноме. Меркель нужно поддерживать миф о безопасной Германии, чтобы выиграть федеральные выборы в 2017 году.

Неудобные вопросы властям Германии

В Германии существует негласное табу на оперативную информацию по линии "теракты — беженцы — мусульмане". Или сразу дается некая государственная заготовка: теракта не было, беженцы не при чем, мусульман мы любим. Замечено, что главные немецкие публичные каналы ARD, ZDF стали освещать происшествие только спустя полтора часа после трагедии (12 погибших, 50 раненых), долгое время источником информации был лишь Твиттер полиции, американская CNN и местные новостные каналы. Во вторник никаких комментариев экспертов вокруг теракта в немецких СМИ не было.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер на пресс-конференции подтвердил информацию о том, что водитель машины — беженец из Пакистана — сбежал. Подозреваемого задержали, но свою вину он не признал. Поэтому чиновник призвал граждан к осторожности. Один из 12 человек, погибших в теракте, был найден мертвым на пассажирском сиденье грузовика. Он был убит выстрелом из пистолета, сказал де Мезьер.

Глава МВД заметил, что он не очень доверяет сообщениям о том, что группировка ИГИЛ берет на себя ответственность за нападение. Мы "не должны ставить под угрозу наш образ жизни. Мы глубоко опечалены, но мы также боремся за наши свободы".

Ангела Меркель на пресс-конференции призвала к осторожности в оценках. "Мы должны предположить, что это был теракт", — сказала она, добавив, что "мы не знаем ничего определенного." Она опять же предположила, что преступником мог быть беженец. "Это было бы особенно омерзительно для многих, многих немцев, которые ежедневно помогают беженцам. И для многих людей, которые на самом деле нуждаются в защите и стремятся к интеграции в нашу страну, — сказала она. — Но мы найдем в себе силы, чтобы жить в Германии так, как мы хотим: свободно, совместно и открыто". То есть еще один "слуга народа" говорит о свободах, и никто не спросит, а нужна ли немцам такая свобода — под угрозой в любую минуту отправиться в мир иной.

В комментариях немецкие граждане задают канцлеру неудобные вопросы. Почему рынки и фестивали не обеспечены блок-постами после событий в Ницце? Почему не обратили внимание на предостережение американцев своим гражданам в Германии — избегать посещения рождественских рынков, сделанное еще в ноябре? Почему речь идет о террористах-одиночках, хотя ясно, что это сеть? Ответим: не потому ли, чтобы не портить имидж благополучной страны, где ислам (по выражению Меркель) является частью культуры, а беженцы — жертвами, которым надо помогать?

Поляризация немецкого общества огромна

Перед выборами в Бундестаг в следующем году немецкие СМИ пытаются донести до избирателей мысль, что различные правые движения в Европе — немецкая партия Альтернатива для Германии (АдГ), французский "Национальный фронт", сторонники выхода Великобритании из ЕС используют нападения исламистов в Париже, Брюсселе и Ницце для пропаганды своих "ксенофобских лозунгов".

Некоторые идут дальше в своей критике. Так, Андреа Бакхаус (Andrea Backhaus) в издании Zeit.de критикует Трампа за его реакцию на теракт в Берлине. "Исламское государство" и другие исламистские террористы постоянно убивают христиан, это часть их глобального джихада. Эти террористы должны быть стерты с лица земли", — написал Трамп в соцсетях. В этом посте Бакхаус усматривает открытый призыв к поляризации немецкого общества. А ничего, что оно уже есть? Так, лидер АдГ Фрауке Петри заявила, что в терактах надо винить политику Меркель, которая открыла дверь беженцам в 2015 году. "Мы не можем иметь никаких иллюзий, что среда, в которой такие преступления могут процветать, импортировалась сюда систематически за последние полтора года", — заявила Петри.

Напомним, что АдГ имеет чуть более 10 процентов поддержки избирателей в национальных опросах, а Меркель поддерживают 35 процентов, но в ряде региональных выборов в этом году партия, которая была сформирована только в 2013 году, сделала большие успехи. У Меркель же есть много критиков в ее собственной партии (ХДС/ХСС). Баварские христиане регулярно призывают Меркель пересмотреть политику приема беженцев, но она усиленно сопротивлялся. Теракт в Берлине, как и каждый последующий будет понижать рейтинг Меркель. И если она проиграет выборы, то будет опять винить Путина. Но разве дело в нем?

Все хорошо, прекрасная маркиза?

Не понятно, почему немцы с таким попустительством относятся к джихадистской угрозе. Нелепо читать стенания Бакхаус, что призывы к войне с террором приведут к подстрекательству против беженцев и в конечном счете против мусульман. Ее беспокоит, как будут страдать мигранты от того, что их приюты будут сжигать, в них будут лететь камни, что "обеспечит сторонникам ПЕГИДА и АдГ повод ходить и горланить: иностранцы вон". Она удивляется, что есть вещи, о которых раньше было не принято даже говорить, а сейчас это обычная история. Например, о том, что можно было бы стрелять в беженцев, чтобы предотвратить их переход через границу в Германию. Фраза: "Я ничего не имею против мусульман, но… "стала обычным явлением, негодует Бакхаус. Все забыли, что ислам — это прежде всего мирная религия, заключает она. Все верно, но не надо ли позволить мусульманам самим разобраться в своей религии и отринуть "шайтанов" (Кадыров это прекрасно делает), а уж потом с ними дружить?

Удивительно, как быстро Бакхаус забыла, что у ее страны христианские корни, что надо жалеть тех сограждан, кто пострадал от насилия со стороны тех, кто считает европеек шлюхами, а европейцев — никчемными людьми. Не о подстрекательстве идет речь, а о выполнении законов Германии всеми членами общества.

Но если насильников и хулиганов отпускают, а о чем проповедуют в мечетях не знают, то грош цена такой власти. "Мы не хотим позволить себе быть парализованы террором", — сказала Меркель в своем пресс-конференции во вторник. Но, судя по реакции, она уже "парализована террором", и это не сулит ей ничего хорошего на выборах.