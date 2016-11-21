Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Мир » Европа
Азия Европа Бывший СССР Соотечественники Северная Америка Остальной мир
Автор Редакция рубрики "Общество"

Франсуа Фийон: С кем России придется иметь дело

Мир » Европа » Евросоюз

Слободан Деспот, известный швейцарский франкоязычный издатель, владелец издательского дома "Ксения" и публицист, являющийся также пресс-атташе одного из лидеров мажоритарной правой партии Швейцарии Оскара Фрейзингера, дал оценку состоявшемуся во Франции первому туру праймериз и неожиданной победе вырвавшегося вперед Франсуа Фийона.

Франция
Фото: Архив Pravda.Ru

Победа в первом туре праймериз во Франции Франсуа Фийона, конечно, удивляет. Она противоречит всем прогнозам и опросам общественного мнения. Но Фийон, тем не менее, не просто победил, но и сумел вывести из строя такого тяжеловеса, как Николя Саркози, который передал ему свои голоса. Что вы об этом думаете?

— Франция находится в непосредственной близости от Швейцарии. Я же провожу значительную часть времени во Франции и издаю там книги на французском языке. Для меня Франция — это тоже в некотором смысле слова моя родина, во всяком случае, родина того языка, носителем которого я являюсь. Ввиду того, что я сильно обеспокоен тем, что происходит во Франции, я дал подробный комментарий о сложившейся в Париже конъюнктуре в редакционном письме, в рамках моего проекта "Анти-пресса".

В общем, то, что произошло в воскресенье, достаточно симптоматично: бывший президент Франции Саркози, который и назначил Фийона премьер-министром и нередко публично унижал его, считая его своей креатурой, так вот, этот самый Саркози проиграл ему выборы! Проиграл, выйдя из битвы с 21 процентом голосов, то есть вдвое меньше, чем у Фийона, несмотря на то, что у него был позади и весь его аппарат связей, и президентский мандат…

Эта реакция французского электората достаточно хорошо показала определенную мудрость французского народа и его политическое чутье. Вспомним, что Саркози достаточно отрицательно себя зарекомендовал в сфере большого бизнеса, а также в деле убийства полковника Муаммара Каддафи — там-то он уж точно не последнюю роль сыграл…! Все это невозможно забыть. Феномен президента Саркози воплощает хулиганство в большой политике.

Другим крупным претендентом на избрание президентом страны является Ален Жюппе. Это такой вечный наследный принц, уже 30 лет ждущий своего часа, чтобы прийти к власти. Но на самом деле он как раз является выразителем этого центристского болота в своей партии. Он не желает заводить себе врагов, критикуя кого-нибудь из коллег. Он также отказывается от встреч с избирателями, но проблемы-то от этого только нарастают! Эти важнейшие пункты: трудоустройство, экономической кризис, иммиграция, отношения с исламом… Так вот, он говорить на эти темы не желает.

— А еще он — приверженец НАТО?

— И еще какой! Господин Фийон, кстати, тоже. Он сторонник линии ЕС. Но Фийон чист перед законом. Такое сейчас редко встретишь! Про Саркози и так все ясно, Жюппе также не в ладах с правосудием. У него были неприятности.

А вот Фийон никогда не сталкивался с судом. Он также сторонник мира, хотя, конечно, и не белый голубь. Он занимает пророссийскую позицию, последовательно выступая за отмену санкций и за сотрудничество с Россией, что является не идеологической позицией, но трезвым и ответственным подходом. Если эта искусственная конфронтация с Россией, выстроенная атлантистами, будет продолжаться, то последствия очевидны: Европа может попросту исчезнуть! То есть это трезвомыслящий политик. Он правильно ставит себя относительно интересов своей страны. Так что, я думаю, французский избиратель воспринял послание господина Фийона.

— Сегодня утром я прослушал две речи, записанные на видео: речь Франсуа Фийона и прощальное обращение к народу Николя Саркози. Тут интересны некоторые детали. Ну, во-первых, сама речь Николя была в два раза длиннее, чем у Фийона: и здесь он не мог себя отказать в начальственном подходе. Интересно и окончание выступления Саркози: уходя, он пожелал "удачи Франции и своим согражданам". Тут таится какая-то насмешка, какая-то ироническая двусмысленность, не находите?

— Ну, прежде всего, он был на взводе. Он был также крайне обескуражен своим плохим результатом, так как явно ждал большего. Вполне возможно, что после этого поражения, — а это, конечно, стопроцентное поражение, тем более, от своего же бывшего премьер-министра, — он вряд ли вернется в большую политику.

Хотя Саркози эдакий гуттаперчевый человек, умеющий отскакивать от пола и опять подлетать вверх. То, что он призвал голосовать за Фийона, явно свидетельствует о том, что он ожидает некоего вознаграждения за свою позицию. Не думаю, что его заинтересует пост министра: вряд ли бывший президент республики пойдет на то, чтобы стать министром у своего же бывшего премьер-министра… Но, возможно, он надеется на некую соглашательскую позицию судей по его юридическим процессам, которые сейчас всплывут на поверхность.

— Интересно, что в своей речи Саркози явно призвал французов воздержаться от голосования за Национальный Фронт. Так, он в своем "последнем слове", своей "политической эпитафии" заявил: "Никогда не голосуйте за экстремистов! Франция достойна большего, чем худшее!"

— Ну, мы-то с вами понимаем, что, когда речь во Франции заходит об "экстремистах", то явно все думают только об одной политической партии — о Национальном Фронте. О левых экстремистах никто не думает! Левые экстремисты могут творить что хотят! Но что бы вы ни думали о Национальном Фронте, о его программе или даже о его способности править страной, вы все же будете вынуждены признать, что сегодня Национальный Фронт — первая партия Франции. Только эта партия реально прислушивается к мнению избирателей. Только она предлагает программу, напрямую связанную с обстановкой в стране. Как же можно отзываться о Национальном Фронте в таких выражениях, что, мол, это худшее, что может случиться со страной?! Как можно игнорировать саму программу этой партии?

Тут во Франции имеет место тоже немыслимый феномен: когда люди из респектабельной правой оппозиции, или центристы, или же социалисты продолжают рассуждать о будущем страны с таким видом, как будто бы никакой третьей силы не существует. А на самом-то деле, по факту, во Франции больше нет левых — то есть именно социалистической партии! Никто не считает более представителя левых возможной кандидатурой на следующих президентских выборах! На самом деле баталия разыграется между радикально-правыми во главе с Марин Ле Пен и умеренно-правыми, возглавляемыми господином Фийоном. То есть левые стерты с политической карты!

Может быть, существует какой-то шанс, что господин Меланшон выживет, но это тем более трагично для Франции, что в этой стране существует множество идей, мифов и домыслов, чаяний простого народа, которые левые постоянно подпитывали. И что же оказалось? Они предали вся и все! Будучи у власти, левые ударились в самый разнузданный ультралиберализм! И вот мнение широких масс качнулось от левых к Национальному Фронту, у которого, возможно, и нет ни традиции, ни обыкновения заниматься социальными проблемами. Так что, похоже, самая обездоленная часть французского населения так и не сумеет быть услышанной политической элитой.

Ну что же, можно только пожелать Франции удачи, а ля Николя Саркози!


Марин Ле Пен — будущий президент Франции?
Темы выборы Франция Николя Саркози
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Самые эффективные разгрузочные дни
Красота
Самые эффективные разгрузочные дни
Что пить во время диеты?
Красота
Что пить во время диеты?
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Трамп — антикризисный управляющий холдинга USA
Прошлое
Судьба наследия рюриковичей — в одной печати
Практика
Опасная работа: Собачьи профессии в полиции
Читательский топ
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Сейчас читают
Захват советского Ан-24: позднее возмездие
Терроризм
Захват советского Ан-24: позднее возмездие
Спорт
Умер экс-нападающий "Спартака" Михаил Русяев
Личность в культуре
Наталья Кончаловская - внучка Сурикова, мать Михалкова...
Никогда не выставляйте на iPhone дату 1 января 1970! Почему? Видео
Занимательные Новости
Никогда не выставляйте на iPhone дату 1 января 1970! Почему? Видео Видео 
Россия в топ-10 госдепа. В планах - первое место?
Партии
Россия в топ-10 госдепа. В планах - первое место?


Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию

Сегодня украинские СМИ сообщили о том, что президента Петра Порошенко не пригласили в Белый дом на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Газ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Шоу-бизнес
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Общество
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Россия
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Озвучены настоящие потери СССР в Великой Отечественной войне
Кино
"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"

Европейского зрителя потряс фильм-разоблачение лауреата премии "Оскар" Оливера Стоуна.

"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"
За Донбасс воюют люди со всего мира
Украина
За Донбасс воюют люди со всего мира
Россия
Крымчане уже забыли, что такое Украина
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Игорь Буккер Судьба наследия рюриковичей — в одной печати Игорь Буккер Юрий Носовский Варшава созывает антироссийских "партизан" Юрий Носовский Александр Широкорад Колчак в очереди за Маннергеймом Александр Широкорад
Комментарии
Анатолий Мартынов(Facebook) Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
MartovaOlga Марина Юденич: Украина - театр абсурда, а мы - зрители
Pavel Chausskiy Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Саныч Сан Не от мира сего: "Каспаровцы" и "ходорковцы" поругались из-за Крыма
Саныч Сан СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
анатолий карась Советская война в Египте: Как это было
Oleg Seleznev Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Trender2012 "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
счастливчик здоровый Советская война в Египте: Как это было
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?