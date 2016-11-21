Франсуа Фийон: С кем России придется иметь дело

Слободан Деспот, известный швейцарский франкоязычный издатель, владелец издательского дома "Ксения" и публицист, являющийся также пресс-атташе одного из лидеров мажоритарной правой партии Швейцарии Оскара Фрейзингера, дал оценку состоявшемуся во Франции первому туру праймериз и неожиданной победе вырвавшегося вперед Франсуа Фийона.

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— Победа в первом туре праймериз во Франции Франсуа Фийона, конечно, удивляет. Она противоречит всем прогнозам и опросам общественного мнения. Но Фийон, тем не менее, не просто победил, но и сумел вывести из строя такого тяжеловеса, как Николя Саркози, который передал ему свои голоса. Что вы об этом думаете?

— Франция находится в непосредственной близости от Швейцарии. Я же провожу значительную часть времени во Франции и издаю там книги на французском языке. Для меня Франция — это тоже в некотором смысле слова моя родина, во всяком случае, родина того языка, носителем которого я являюсь. Ввиду того, что я сильно обеспокоен тем, что происходит во Франции, я дал подробный комментарий о сложившейся в Париже конъюнктуре в редакционном письме, в рамках моего проекта "Анти-пресса".

В общем, то, что произошло в воскресенье, достаточно симптоматично: бывший президент Франции Саркози, который и назначил Фийона премьер-министром и нередко публично унижал его, считая его своей креатурой, так вот, этот самый Саркози проиграл ему выборы! Проиграл, выйдя из битвы с 21 процентом голосов, то есть вдвое меньше, чем у Фийона, несмотря на то, что у него был позади и весь его аппарат связей, и президентский мандат…

Эта реакция французского электората достаточно хорошо показала определенную мудрость французского народа и его политическое чутье. Вспомним, что Саркози достаточно отрицательно себя зарекомендовал в сфере большого бизнеса, а также в деле убийства полковника Муаммара Каддафи — там-то он уж точно не последнюю роль сыграл…! Все это невозможно забыть. Феномен президента Саркози воплощает хулиганство в большой политике.

Другим крупным претендентом на избрание президентом страны является Ален Жюппе. Это такой вечный наследный принц, уже 30 лет ждущий своего часа, чтобы прийти к власти. Но на самом деле он как раз является выразителем этого центристского болота в своей партии. Он не желает заводить себе врагов, критикуя кого-нибудь из коллег. Он также отказывается от встреч с избирателями, но проблемы-то от этого только нарастают! Эти важнейшие пункты: трудоустройство, экономической кризис, иммиграция, отношения с исламом… Так вот, он говорить на эти темы не желает.

— А еще он — приверженец НАТО?

— И еще какой! Господин Фийон, кстати, тоже. Он сторонник линии ЕС. Но Фийон чист перед законом. Такое сейчас редко встретишь! Про Саркози и так все ясно, Жюппе также не в ладах с правосудием. У него были неприятности.

А вот Фийон никогда не сталкивался с судом. Он также сторонник мира, хотя, конечно, и не белый голубь. Он занимает пророссийскую позицию, последовательно выступая за отмену санкций и за сотрудничество с Россией, что является не идеологической позицией, но трезвым и ответственным подходом. Если эта искусственная конфронтация с Россией, выстроенная атлантистами, будет продолжаться, то последствия очевидны: Европа может попросту исчезнуть! То есть это трезвомыслящий политик. Он правильно ставит себя относительно интересов своей страны. Так что, я думаю, французский избиратель воспринял послание господина Фийона.

— Сегодня утром я прослушал две речи, записанные на видео: речь Франсуа Фийона и прощальное обращение к народу Николя Саркози. Тут интересны некоторые детали. Ну, во-первых, сама речь Николя была в два раза длиннее, чем у Фийона: и здесь он не мог себя отказать в начальственном подходе. Интересно и окончание выступления Саркози: уходя, он пожелал "удачи Франции и своим согражданам". Тут таится какая-то насмешка, какая-то ироническая двусмысленность, не находите?

— Ну, прежде всего, он был на взводе. Он был также крайне обескуражен своим плохим результатом, так как явно ждал большего. Вполне возможно, что после этого поражения, — а это, конечно, стопроцентное поражение, тем более, от своего же бывшего премьер-министра, — он вряд ли вернется в большую политику.

Хотя Саркози эдакий гуттаперчевый человек, умеющий отскакивать от пола и опять подлетать вверх. То, что он призвал голосовать за Фийона, явно свидетельствует о том, что он ожидает некоего вознаграждения за свою позицию. Не думаю, что его заинтересует пост министра: вряд ли бывший президент республики пойдет на то, чтобы стать министром у своего же бывшего премьер-министра… Но, возможно, он надеется на некую соглашательскую позицию судей по его юридическим процессам, которые сейчас всплывут на поверхность.

— Интересно, что в своей речи Саркози явно призвал французов воздержаться от голосования за Национальный Фронт. Так, он в своем "последнем слове", своей "политической эпитафии" заявил: "Никогда не голосуйте за экстремистов! Франция достойна большего, чем худшее!"

— Ну, мы-то с вами понимаем, что, когда речь во Франции заходит об "экстремистах", то явно все думают только об одной политической партии — о Национальном Фронте. О левых экстремистах никто не думает! Левые экстремисты могут творить что хотят! Но что бы вы ни думали о Национальном Фронте, о его программе или даже о его способности править страной, вы все же будете вынуждены признать, что сегодня Национальный Фронт — первая партия Франции. Только эта партия реально прислушивается к мнению избирателей. Только она предлагает программу, напрямую связанную с обстановкой в стране. Как же можно отзываться о Национальном Фронте в таких выражениях, что, мол, это худшее, что может случиться со страной?! Как можно игнорировать саму программу этой партии?

Тут во Франции имеет место тоже немыслимый феномен: когда люди из респектабельной правой оппозиции, или центристы, или же социалисты продолжают рассуждать о будущем страны с таким видом, как будто бы никакой третьей силы не существует. А на самом-то деле, по факту, во Франции больше нет левых — то есть именно социалистической партии! Никто не считает более представителя левых возможной кандидатурой на следующих президентских выборах! На самом деле баталия разыграется между радикально-правыми во главе с Марин Ле Пен и умеренно-правыми, возглавляемыми господином Фийоном. То есть левые стерты с политической карты!

Может быть, существует какой-то шанс, что господин Меланшон выживет, но это тем более трагично для Франции, что в этой стране существует множество идей, мифов и домыслов, чаяний простого народа, которые левые постоянно подпитывали. И что же оказалось? Они предали вся и все! Будучи у власти, левые ударились в самый разнузданный ультралиберализм! И вот мнение широких масс качнулось от левых к Национальному Фронту, у которого, возможно, и нет ни традиции, ни обыкновения заниматься социальными проблемами. Так что, похоже, самая обездоленная часть французского населения так и не сумеет быть услышанной политической элитой.

— Ну что же, можно только пожелать Франции удачи, а ля Николя Саркози!