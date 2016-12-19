Итальянский политолог: Левых все труднее отличить от правых

Итальянский политолог, геостратег, специалист по отношениям между ЕС и Россией Дарио Читати в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал о нынешней политической обстановке в Европе. Он считает, что на сегодня в Италии уже нет классических правых и левых. Даже известная своим экстремизмом "Лига Севера" в чем-то выступает как типичная левая партия — за социальные программы, а по иммиграции занимает жесткие правые позиции.

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В Европе кризис идей и личностей, так как Брюссель решает все. Сами итальянцы, похоже, боятся усиления евродиктатуры и выступают за сохранение местных свобод. Даже если их экономическое положение слегка улучшилось за последние годы, в обществе ощущается кризис представительной власти. Взгляды простых людей и политической элиты расходятся, что вылилось в вотум народного недоверия премьеру Маттео Ренци, который вынужден уйти.

— Итоги референдума спровоцировали отставку премьер-министра Маттео Ренци. Что же все-таки происходит в Италии?

— В этом есть некая неправильность со стороны нашего премьер-министра. Он зря так поступил и совершил техническую ошибку. Дело в том, что референдум касался только некоторых изменений в конституции. Маттео Ренци сделал ставку на этот референдум и сказал: если он не удастся, то я подам в отставку. Реформа-то была чисто техническая, но произошла персонализация, люди голосовали не за конституцию, а за или против Ренци.

Это было достаточно неожиданно для него самого. Президент Италии Маттарелла хочет некой гарантии стабильности по такому деликатному вопросу как бюджет. Поэтому он решил отсрочить отставку, которая в любом случае грядет. Так как господин Ренци пошатнулся, теперь новый сценарий откроется в Италии.

— Дело в том, что во Франции имеет место унитарная система власти, где центр отвечает за все. Регионы очень недовольны, что центр практически не позволяет им полномочий. А депутаты региональных итальянских парламентов недавно отправились в Крым и предложили коммерческие контракты. Это так?

— Да, и все это не сегодня началось. Французская история является историей централизации власти. Конечно же, регионы во Франции имеют меньшее значение, чем в Италии, где было много государств еще в XIX веке. У нас так же и сейчас сохраняется власть регионов, чтобы избежать централизации власти, которая была в эпоху фашизма. Так мы избегаем любого извращения, возврата к централизованной диктатуре.

Власть регионов, конечно, иногда имеет и негативные последствия, потому что очень медленно проходят у нас все законы. И есть слишком много различных институций, институтов власти. Надо провести все на уровне провинции, потом на уровне центральной власти, а еще есть деление на коммуны, избыточное административное деление. Но именно эти технические вопросы сыграли свою роль во время референдума. Мы не желаем, чтобы усилилась централизованная власть Рима и тем более Брюсселя.

— Почему в Италии так часто меняются правительства? Когда Ренци уйдет, возникнет вакуум власти. Опять придется новое правительство собирать и утверждать. Как все это будет происходить?

— Я думаю, что наиболее вероятностная вещь — у нас предстоят выборы весной 2017 года, а до этого стабильности не будет. Раньше был консенсус в правительстве Ренци, а теперь начинается эпоха политической борьбы.

И опять же главной ставкой является наша местная свобода относительно централизованной европейской власти. Налицо растущее недовольство итальянцев нынешним положением вещей. Сейчас у нас сильной партией является Северная лига, еще есть Движение правых. За рубежом думают, что это национальный фронт, но на самом деле, это движение против коррупции.

Так что теперь мы думаем, как Движение пяти звезд сумеет противостоять Северной Лиге, как эти силы уравновесят друг друга и как эти две партии будут противостоять проевропейской Партии демократов, выступающей за европеизацию Италии. И возможно, что генеральный секретарь Партии демократов тоже вскоре покинет свой пост.

В целом же идет некое упрощение политического месседжа со стороны партий внутри Европейского сообщества. Куда ни посмотришь в Европе, даже на уровне Европейского парламента крайне трудно объяснить, что такое левые и правые. Правые немного больше выступают за свободный рынок, а левые больше заботятся о местной экономике, но по большей части вопросов у них общеевропейское, усредненное мнение.

В Евросоюзе произошло некое усреднение политического дебата. Левые больше ни в одной стране из себя ничего не представляют, теперь остались только правые и правоцентристы. У нас усредненный типичный гражданин имеет определенный уровень жизни и голосует за определенные партии. Таково большинство наших граждан.

Северная Лига скорее выступает как левая партия в том, что касается социальных вопросов, но как правая относительно миграции. Тоже самое я могу сказать и про другие партии. Как правило, все по поводу миграции занимают правые позиции, а по социальным программам налево выстраивают свою программу. Политическая культура сейчас является синонимом прагматизма. Политики принципов практически не осталось. Поэтому крайне трудно понять, относительно чего и как партии себя определяют.

— Каковы нынешнее состояние итальянской экономики и средний уровень жизни итальянца?

— С экономической точки зрения даже было какое-то улучшение в последнее время. Однако на состояние умов в вопросе доверия к власти это не повлияло.

Народ сейчас крайне недоверчиво ко всему относится, простые люди не доверяют власти. Дело в том, что все итальянские банки живут под эгидой Европейского центрального банка, и очень трудно получить кредиты. А наша экономика строится на средних и мелких предприятиях, без кредитов они не живут.

Главное же, что мнение народа не выражается политической элитой. Это — самая главная наша проблема. Поэтому народ не спокоен.

Беседовал Александр Артамонов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев