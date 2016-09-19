Французскому депутату грозит тюрьма за Крым

Евродепутат: Негативный образ России нам навязан

Французский депутат Тьерри Мариани, автор успешного законопроекта о снятии санкций с России, этим летом вновь посетил Крым во главе делегации членов Национального Собрания Франции. "Это рецидив", — заявило французское правосудие, и, поскольку Мариани упорно нарушает запрет на посещение этой территории, пригрозило лишить его свободы.

Фото: Архив Pravda.Ru

О том, насколько далеко простираются в ЕС наказания "за Крым", Pravda.Ru расспросила евродепутата Эймерика Шопрада. Он в 2014 году был первым французским политиком, отважившимся стать международным наблюдателем во время референдума на полуострове. Он также подробно рассказал об обострении миграционных межэтнических и межрелигиозных проблем во Франции и угрозе международной стабильности от США.

— В Крыму недавно побывала делегация французских депутатов. Вы год назад там были в числе первой делегации депутатов Франции. Расскажите нам об этом.

— Да, в Крыму я был первым, и я горжусь этим. Также поехали Клод Газген, Жак Миар и другие депутаты разных политических тенденций, что доказывает некое политическое равновесие и реализм настоящей французской политики, которая пытается справиться с тем негативным образом России, который нам навязан.

В Национальном собрании мы высказались за снятие санкций с России, и мы считаем, очень здорово, что Крым вернулся в большую русскую семью. Крым вновь обрел свои настоящие корни.

Я констатирую, что в признании Крыма Франция гораздо дальше продвинулась, чем наши европейские друзья. И мы можем только приветствовать это воссоединение, и любые инициативы, идущие в эту сторону. Я не думаю, что депутата Тьерри Мариани все-таки привлекут к ответственности и потащат в суд. Это был бы нонсенс, тем более в отношении политика такого уровня.

— Какие впечатления вы вывезли из Крыма?

— Я провел массу наблюдений, пока был в там. У меня уже есть опыт, я смог почувствовать атмосферу и состояние умов людей, их радость от возвращения в Россию. Безопасность на референдуме была обеспечена без какого-либо навязчивого присутствия. Я думаю, что на самом деле все большее количество людей отдают себе отчет, что существует история Крыма, что население там обладает российской культурой. Для них это естественно.

Я отправился в зону массового поселения татар, и там я тоже не чувствовал никакого напряжения, раздражения людей против этого референдума. Тогда он только что прошел, люди дискретно голосовали, потому что они совершенно не боялись российской армии, всех этих служб безопасности.

Они боялись своих собственных руководителей, неназванных главарей татарского сообщества, которые пытались контролировать голосование своих единоверцев, членов своего этноса. Но все хорошо прошло. Все это совершенно логично и естественно, особенно, если подумать об истории, о геополитике, об общественно-социальном положении в регионе.

Россия президента Путина является фактором стабильности в международных отношениях. Когда мы смотрим на то, что происходит в многополярном мире, то видим, что политика России полностью предсказуема, отвечает рациональным критериям защиты российских интересов по периферии своей территории. Это совершенно не расходится с интересами США, Франции и всех других стран.

Ваша страна много делает для борьбы с радикальным исламизмом, в частности, с ИГИЛ — организацией, запрещенной в России.

Россия — важный фактор стабильных международных отношений. Смуту в международные отношения вносит непредсказуемость. США потихонечку сносит в эту сторону.

Мы видим, что творится между Трампом и Клинтон. И с моей точки зрения, кто бы там не выиграл, Штаты являются зоной нестабильности. Это — совсем не так во Франции и в России. Мы служим стабильности в мире.

— Николя Саркози решил снова попробовать стать президентом? Сумеет ли он справиться с набирающем популярность Аленом Жюппе?

— Партия республиканцев, которую возглавляет Саркози, решила провести праймериз. Это доказывает, что еще все-таки не решено, кто будет их кандидатом на президентских выборах. Мы видим, что среди кандидатов-республиканцев существуют различные люди с разными проектами и концептами для Франции. Я послушал программу Саркози и нахожу, что она более правильная относительно экономики, безопасности и внутренней политики, чем позиция Алена Жюппе, другого кандидата этой партии. Так что на праймериз мы увидим расхождение мнений между центристским болотом правых и ультраправыми внутри этого блока.

Существует несколько способов подойти к проблемам, с которыми столкнулась Франция. В частности, в вопросах о том, насколько Франция должна остаться единой перед лицом угроз, следовать ли традиционным курсом или быть реорганизованной.

— Проблема внутренней безопасности особенно актуализировалась после того, что произошло в деревушке Сиско на Корсике, где женщину побили камнями члены местной мусульманской общины за то, что она купалась топлес. Как можно справиться с межэтническими и межрелигиозными проблемами во Франции?

— Да, это у нас настоящая проблема. В результате массовой миграции, которая продолжалась десятилетиями, которую никто не контролировал, так получилось, что никто не сумел инкорпорировать мигрантов в нашу французскую цивилизацию.

Конечно же, есть много иммигрантов, которые сами по себе — самотеком — интегрировались в наше общество. Но существует также очень большой осадок мигрантов, которые остаются по-прежнему приверженцами своей мусульманской веры и параллельно, к сожалению, не думают соблюдать наши законы. Они не следуют нашим обычаям и даже нарушают правила благопристойности в нашем обществе — все то, что мы называем искусством жить вместе. Они ставят под угрозу саму французскую цивилизацию.

Помимо террористической угрозы, которая является экстремистским выражением этого нездорового состояния, существует то, что я называю "терроризм низкого уровня напряженности". После того, что произошло на Корсике, корсиканцы решили защитить свои традиции, они не позволят мусульманским пришельцам навязывать свои законы, в том числе кому, как и где купаться. Корсиканцы требуют уважения к христианской культуре. И не только на Корсике, но и везде нужно этого требовать.

Можно вспомнить об инциденте, когда один из рестораторов в небольшой деревушке отказался обслужить женщин, которые зашли поесть в чадрах. Выяснилось, что у этого ресторатора погиб друг в Париже во время терактов. Мы видим, что помимо чисто террористической угрозы есть этот низкой интенсивности терроризм, который загрязняет наше общественное пространство.

Нужна добрая воля относительно тех проектов, которые нужно строить во Франции во имя Франции. Проблема в том, что люди слева не проявляют ее. На проявление агрессии со стороны радикального ислама, который пытается подменить наши республиканские законы законами шариата, поменять наш цивилизационный код, левые никак не реагируют.

Существуют еще люди, которые уже занялись прямо партизанщиной, они не собираются соглашаться с теми правилам игры, которые им навязывают. Они начинают сопротивляться даже вооруженным путем на местах, потому что есть ощущение, что мы уже находимся в подчиненном состоянии относительно пришельцев.

В правом крыле французской политической жизни, прежде всего, считают, что надо контролировать иммиграцию. Ведь ясно, с чем мы столкнулись в лице мусульманского коммьюнити. Национальный фронт, к сожалению, идет ложным путем. Он решил поставить в одну плоскость крест, кипу евреев и чадру мусульманских женщин. Это неправильно.

Нельзя светским путем решить религиозные проблемы. Также нельзя поставить в одну плоскость христиан, которые носят крест, потому что они живут у себя дома, и это наша страна, наша культура, наша цивилизация. Никак нельзя равнять коренных жителей с новоприбывшими. Мусульмане же совершенно не боятся нарушать общественный порядок и доходить даже до вызовов, которые они бросают нашему обществу.

Мы уже живем под их давлением. А Национальный фронт предлагает просто запретить любые проявления религиозной культуры — крест ли, кипу ли, чадру ли — неважно. Они считают важным делать акцент на социализации.

Исламисты, собственно, от нас этого и ожидают, что мы начнем отрицать свою собственную личность, что мы ретушируем себя, свою историю и культуру, сотрем свои убеждения. Они-то себя и свою религиозную личность оставляют в целости и сохранности — вот так они и победят. Я не говорю, что все мусульмане так считают, но все они живут в мусульманском мире, и тепло-хладные, и агрессивные. И в конченом счете их цель — навязать нам шариат и исламистский закон.

Беседовал Александр Артамонов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев