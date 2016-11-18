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Французские мусульмане рады Трампу

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Французские мусульмане очень рассчитывают на Дональда Трампа и надеются на возрождение христианства во Франции, так как "с христианами у нас общие ценности, а атеисты — отпетые язычники, и с ними общаться очень тяжело!" Именно так в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru сказал главный редактор французского мусульманского журнала "Аль-Фуркан", один из главных идеологов либерального ислама, авторитетная фигура франко-арабского сообщества Али Дани.

Французские мусульмане рады Трампу
Фото: AP

Будучи ректором центральной мечети Туниса, он не побоялся в 1986 году открыто выступить против президента Туниса Бургибы. Али Дани приветствует приход к власти в США Дональда Трампа и надеется, что в его лице Россия обретет достойного партнера по построению мира на Ближнем Востоке. Он считает, что есть надежда на лучшее будущее и у Франции, на соблюдение мусульманских и христианских прав и свобод, где сейчас государственной религией является воинствующее безбожие.

— Европейские политики в шоке от победы Трампа? А как к этому относятся мусульмане Франции?

— Выбор господина Трампа президентом США — это историческое событие. Трудно было считать Трампа серьезным кандидатом с самого начала. Но неожиданно ему удалось справиться со всеми претендентами, но также со всеми, объединившимися против него не только американскими силами, но и всей западной элитой.

Сейчас вообще интересные события происходят на Западе. Например, недавно британцы вышли из ЕС. Видно, что брошен вызов всему истеблишменту. И Трамп тоже бросил вызов всей западной надстройке.

На Западе теперь власть шестой монархии, власть прессы уже не является такой, как раньше. Потому что теперь обычный рядовой гражданин больше не доверяет масс-медиа, люди предпочитают ориентироваться на неофициальные средства массовой информации.

Клинтон — настоящий ястреб войны, хотела иметь отношения с Россией с позиции силы. Трам же еще несколько месяцев назад говорил, что предпочитает работать с Башаром Асадом, а не с террористами из ИГИЛ — организации, запрещенной в России. Сразу после избрания президентом он сказал, что готов сотрудничать с Россией. Теперь западники не знают, как себя вести.

Ведь перед камерами они заявляют, что борются с терроризмом, но продолжают дестабилизировать Сирию и требовать ухода Башара Асада. Я считаю очень многообещающим избрание Дональда Трампа и сказанное им после избрания. Может быть, его позиция не во всем соответствует нашим взглядам, но на международной арене это хорошо.

— Изменится ли существенно внешнеполитический курс США?

— Пока мы все ждем. Мы можем руководствоваться только декларациями Трампа, что он сказал в своей победной речи. Он говорит вещи обоснованные, но в политике, конечно, никогда не знаешь, что будет, поэтому надо подождать, что он будет делать. В отличие от предыдущего кандидата, чувствуется, что Трамп никому не подчиняется. Он с лобби не связан, и будет себя вести независимо.

Поэтому есть небольшая надежда, что будут перемены, а политические деятели должны теперь все больше и больше считаться с общественным мнением. Трамп посеял надежды, что произраильское лобби в Америке больше не будет решать вопросы в пользу дальнейшего раскола Среднего Востока.

— Многие считают, что избрание Трампа может спровоцировать большие политические потрясения. Поддерживаете ли вы эту точку зрения, господин Дани?

— Да, конечно же. Меньше чем через полгода будут президентские выборы во Франции. Я думаю, что возможны большие сюрпризы. Французские народ так же, как и другие западные народы, устал от этой политической надстройки, которая диктует, как и за что голосовать. Так что будут сюрпризы, это точно.

— Расскажите об исламе во Франции.

— Во Франции живут 6-7 миллионов мусульман при 65 миллионах жителей. У нас самое большое мусульманское сообщество во всех западных странах. Естественно, существует определенное непонимание ислама со стороны французов, потому что масс-медиа занимаются давлением, пытаясь ударить по исламу. СМИ довольно часто искажают то, что на самом деле было, пытаются даже монтажом заниматься, чтобы подчеркнуть, что проблема номер один у всех французов — это ислам.

Допустим, буркини — одежда на пляже. Мне совершенно непонятно, почему Франция так себя ведет по поводу какой-то одежды. Это все-таки страна прав человека. Ислам во Франции не сегодня появился. Мусульмане во Франции обустроились уже с 1960-х годов прошлого столетия, а многие поселились гораздо раньше — уже в 1930-е годы.

Уже очень давно Франция общается с исламом. Но существует очень сильное давление, политики-неоконсерваторы пытаются настроить французов против мусульман.

Эти политики не способны решить настоящие проблемы, например, страшную рекордную безработицу, поэтому они наводят фокус на мусульман и ислам. Верхи находятся в состоянии глубокого кризиса, упадка. Особенность французских политиков и масс-медиа — это постоянно подчеркивать, что тут — полностью гражданское общество, и во имя вот этого светского общества они хотят полностью стереть религиозный фактор. Они пользуются фактором светскости для того, чтобы набрасываться на религии, атаковать любую религию. Но около 70 процентов французов продолжают крестить своих детей. Это доказывает, что католическая религия во Франция присутствует, несмотря на постоянные нападки не только против ислама, но и против христианства.

Например, запрещают рождественские вертепы. Это же абсурд. Политики и масс-медиа должны прекратить такие действия и взгляд на события, заниматься настоящими проблемами, но они упорно ищут какие-то фальшивые поводы для того, чтобы разделить французов между собой.

В священной книге мусульман написано очень четко и явственно, что христиане очень близки к мусульманам. Об этом говорил сам пророк. Ислам позволяет развивать тенденцию сближения с христианством. Сегодня христианство и ислам представляют около четырех миллиардов населения Земли. Это великие религии мира. Нам нужно добиться взаимопонимания, чтобы между ними не было раскола и поощрения одной религии относительно другой.

У них все бы шло хорошо, если бы не использовались деньги государства для того, чтобы ту одну религию поощрять, а другую бить. Но теперь уже во многих западных странах пошел перекос в другую сторону — против всех религий. Теперь во Франции и вообще на Западе настоящая государственная религия — атеизм.

Хотя демократия, казалось бы, официальный принцип Франции, но здесь очень сложно выражать свою веру. Теперь, после прихода Дональда Трампа, нам представляется, что эти вещи поменяются, никто нас не будет называть мракобесами из-за того, что люди открыто выражают свою религию будь-то христианство или ислам.

Беседовал Александр Артамонов

Подготовил Юрий Кондратьев


"Мусульмане Франции рады Трампу!"
Темы ислам Франция Дональд Трамп
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