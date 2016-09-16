Болгария сделает попытку стать другом России

У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева? Ведь он неудобен уже тем, что считает: не стоит придумывать себе врага в лице России.

Новая фигура в болгарском политическом паноптикуме

Президент будет избран 6 ноября всенародным голосованием. Он возглавляет вооруженные силы, назначает ключевых должностных лиц судебной сферы и сферы безопасности, и определяет состав переходного правительства. У него есть право вето.

Впервые своего кандидата выдвинула Болгарская социалистическая партия (БСП). Это генерал в отставке Румен Радев, который уже объявил, что хочет объединить голоса левых. Этому способствует тот факт, что он не имеет партийной биографии.

Еще два месяца назад Радев был командующим болгарскими военно-воздушными силами. Однако, когда стало известно, что правительство Бойко Борисова (партия ГЕРБ) отказалось закупать новые самолеты и будет платить польским ВВС за защиту своего неба, Радев в знак протеста подал в отставку.

В интервью болгарской газете "Труд" кандидат в президенты сказал, что в его задачу входит сокращение бедности и преодоление чувства обреченности среди болгар. "Люди хотят перемен. Они хотят, чтобы их родственники вернулись в Болгарию, хотят видеть своих детей не только по "Скайпу", хотят легко начать свой бизнес, не зависящий от неповоротливой администрации, не говоря уже о партийных рэкетирах. Болгары скоро выйдут из телевизионного гипноза, я уверен. Ни одна страна не может бесконечно управляться с экранов телевизоров", — заявил он.

Радев критически относится к НАТО. Проблема заключается в том, что болгарские вооруженные силы не рассматриваются в качестве реального гаранта национальной безопасности, убежден Радев. Все время внедряется мысль, что "НАТО защищает нас", но это не соответствует действительности, считает кандидат от социалистов. Его мнение относительно России следующее: "Мы параноидально создаем себе врага, и это губительно для Болгарии".

Привычные болгарские страшилки

Действительно, нынешнее руководство страны в последнее время не только отказывается от выгодных совместных проектов, таких, как АЭС "Белен" и "Южный поток", но и делает откровенно враждебные заявления. Например, министр иностранных дел Болгарии Даниел Митов поставил Россию и террористическую группировку "Исламское государство" в один ряд главных угроз для внешнеполитических интересов Европейского союза и Болгарии.

Другой министр — здравоохранения, Петр Москов, выступая в эфире Нова ТВ, неожиданно заявил, что протесты против судебной реформы, которые прошли в Софии, были инициированы Россией.

Премьер Бойко Борисов, вступив в полемику с Сергеем Лавровым, упрекнул его в том, что "православная Россия продает Болгарии газ по самой дорогой цене". Борисова ничуть не смущает, что в это же время православный братушка президент Росен Плевнелиев говорит о том, что Россия готовится к гибридной войне на Балканах, а против Болгарии проводит кибератаки.

Выдвижение выбивающегося из этого контекста кандидата заметила западная пресса. Грядущие президентские выборы в Болгарии — это соблазнительная для России возможность попытаться затянуть "уязвимую" восточно-европейскую страну обратно на свою стратегическую орбиту, пишет Politico. Газета утверждает, что Вашингтон обеспокоен появлением кандидатуры Радева.

А вот некий Ясен Бояджиев в Deutsche Welle иронизирует над президентской программой социалистов "За България, която обичаме" (За Болгарию, которую мы любим). Социалисты, по его мнению, извинятся за "позорные" и "предательские" заявления нынешнего президента об аннексии Крыма, будут покупать российские самолеты, вступят в Евразийский союз и, вообще, будут "обслуживать российскую власть и российские интересы".

Автор не сомневается, что при социалистах Болгария реанимирует проекты АЭС "Белен" и "Южный поток", которые подорвут энергетическую безопасность Болгарии. Бояджиев предупреждает, что позиции тех, кто хочет реализовать это план, очень сильны. Но автор лучезарно смотрит в будущее, он уверен, что болгарская молодежь не свернет с европейского пути, ведь "их родители тратят доходы в Париже и покупают дома в Лондоне и на Ривьере, а не в Московской области и Крыму".

Ответ господину Бояджиеву

Господин Бояджиев, позвольте заметить, что при нынешнем положении Болгарии в ЕС в роли пасынка, с депрессивной экономикой и демографическим кризисом, бросаться такими совместными проектами, как АЭС "Белене" и газопроводом "Южный поток", — недальновидно.

"Белене" наконец даст Болгарии возможность иметь свои собственные энергетические мощности и, если уж на то пошло, поможет вам избавиться от зависимости от "Газпрома". А "Южный поток" — это многомиллиардные (2,5 миллиарда евро в год) сборы за транзит, это рабочие места на сопутствующих предприятиях. Это понимает и нынешнее правительство Борисова.

Кроме того, господин Бояджиев, многие болгары, в том числе молодые, поддержат социалистов и их кандидата в президенты. Это та молодежь, чьи родители вообще нигде не покупают недвижимость, а перебиваются с зарплаты до зарплаты. Для того, чтобы убедиться в этом, вам надо посмотреть новости о прошедшем в Болгарии съезде русофилов, который прошел на водохранилище Копринка возле болгарского города Казанлык. Если вам неизвестно, то "Русофилы" — это общественная организация, в которой состоят более 35 тысяч человек в 224 общинах Болгарии. Лидер БСП, депутат Корнелия Нинова, выступая на мероприятии, призвала болгарское правительство отменить санкции против России: "Хватит предательской внешней политики, которая унижает достоинство Болгарии".

Правые надоели

"Шансы Радева нарастают, я сужу по публичным настроениям", — сказал Правда.Ру Петко Ганчев, председатель Геополитического центра Евразия-София, доктор философских и политологических наук. — Людям надоели все эти правые, а-ля Бойко Борисов, которые говорят одно, а делают совершенно другое. Это люди без принципа, без программы. То, что Радева называют "пророссийским" — это политические манипуляции. Он умеренный, представляет электорат социалистической партии и отражает его интересы, и там есть интерес дружить с Россией, но он не радикал, он очень сбалансированный, внимательный, острожный.

По словам Ганчева, Румен Радев, что называется, "принял этот вызов" и работает на поприще восстановления отношения с Россией. Так что сейчас это единственный политик такого уровня, способный ликвидировать разрыв между руководством страны, в настоящее время скатывающимся в русофобию, и интересами болгарского народа.