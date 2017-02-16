"Призрак Горбачева" ходит по Европе

Что ожидает Европу в обозримом будущем? Почему во всех своих бедах европейцы обвиняют только Россию и Путина? Сможет ли континент реально противостоять международному терроризму? На вопросы генерального директора Pravda.Ru Инны Новиковой ответил декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталий Третьяков.

Фото: Архив Pravda.Ru

Много говорится о том, что в ЕС не воспринимают всерьез угрозу терроризма, не принимают необходимые меры. Что вы об этом думаете?

У меня вполне определенная позиция относительно способности Евросоюза, западноевропейских стран противостоять террористической угрозе. Европейцы, как они себя называют, считают всех остальных, включая американцев, глупее себя. И уж тем более они уверены, что умнее нас с вами и всех этих ливийцев, сирийцев — пока у них не поставишь во главе страны правильного человека, демократию у них не установишь. То же самое относится и к России.

Взять, например, этот дурацкий тезис, чтобы Путин ушел. Какая вам разница, Путин у нас или какой-то другой президент? Мы же не требуем, чтобы Меркель ушла. Мне не нравится ее политика, но видит Бог, я ни одной статьи не написал о том, что Меркель должна уйти.

То, что Меркель испортила отношения с Россией — сама ли или под давлением американцев — это отвратительно. У меня к ней в связи с этим претензия. Но по внутриевропейским делам, а тем более внутригерманским, я с лозунгом "Долой Меркель!" не ходил и текстов таких не писал.

Они считают, что они самые умные. Особенно в части принятия новых членов в Евросоюз, мультикультурализма, отказа от христианских ценностей, постоянного потакания всяким меньшинствам, в первую очередь, сексуальным, которые навязывали свои представления о морали всем остальным. Это же все бюрократия немецкая и брюссельская проводила в жизнь.

В чем причина такой позиции?

В предшествующий период Евросоюз продемонстрировал гигантские материальные успехи, уровень жизнь в ЕС был выше, чем на окружавших Советский Союз территориях, а тут еще и СССР распался. И они поверили, что они — лучшие в этом мире, самые умные. И дальше действовали, уже не замечая своих ошибок.

В итоге накопилось огромное количество противоречий, но их никто не замечал. И вдруг в прошлом году — полтора миллиона беженцев, а в реальности и еще больше, все пошло сплошным потопом. Греки стонут, итальянцы стонут, австрийцы в ужасе, венгры в ужасе, весь Евросоюз в ужасе, никто не знает, что делать. А Меркель, некоронованная императрица Евросоюза, продолжает твердить: мы справимся.

Почему она продолжает это говорить?

Потому что по-прежнему верит, что они лучше и умнее всех. Первое, что она вынуждена была сказать, — что мультикультурализм, оказывается, был неправильной политикой. Извините, вам 20 лет об этом другие люди говорят, приводят факты из вашей же практики. А вы им упорно твердили, что это не так, что они провокаторы или недоумки. Так кто в итоге оказался недоумком, я, который говорил об этом еще 15 лет назад, или Меркель, которая созрела до этого год назад, когда толпы мигрантов заполонили ее Германию?

Теперь, когда поняли, что что-то пошло не так, политики в Европе вынуждены об этом говорить. Там какие лозунги были? У тебя большой дом — отдай половину беженцу. Это могут говорить только полные идиоты или те, у кого самого по пять квартир. А простой народ думает: почему мы должны им что-то отдавать? Что, там катастрофа какая-то? На нас самих напал кто-то? Люди привыкли к комфорту, материальному благополучию в Европе.

А что вообще предшествовало всему этому? Кто свергнул режим в Ливии, откуда пришла значительная часть этих беженцев? Европейцы и свергли. Кто свергал режим в Сирии? Они же и свергали, пусть и в составе коалиции. При Шредере Германии удалось увильнуть от операции в Ираке, а в Ливию их кто звал?

Теперь все проваливается. Существуют определенные демократические процедуры, и в частности, если одни проваливаются, то им на смену приходят другие. Когда приходят политики из другой партии, да еще радикально настроенной, типа Марин Ле Пен во Франции, то они говорят: извините, тут не просто ошибки, тут преступление. Вы свергли режим в Ливии, который был авторитарным. Но, во-первых, он обеспечивал самый высокий уровень материального благополучия в Африке. Во-вторых, там было все спокойно. И в-третьих, это вообще не ваша страна. Кстати, вы с ним встречались, обнимались, целовались, Каддафи на Елисейских полях свой шатер раскидывал. Вы с ним поддерживали дипломатические отношения, он вам ничем не мешал. Теперь вы разворошили это осиное гнездо, всех свергли, Каддафи убили, а в результате мы имеем беженцев здесь, на нашей территории. Это ли не преступление?

И что нужно делать человеку, который понял, что если он уйдет со своего поста, то власть он точно потеряет? Потеряет, возможно, и свободу, и все остальное. Нужно оставаться как можно дольше на своем месте. А как оставаться на своем месте? Уже не скроешь, что все это провалилось. Поэтому нужно искать другого виноватого. Кто этот другой? Россия. Она начала операцию в Сирии и из-за этого все побежали в Европу. Им отвечают: люди побежали раньше, чем Россия начала свою операцию. Но многие продолжают думать, что не могут же умные честные европейцы ошибаться. Это наверняка сделали Шойгу с Путиным. А объяснение всему очень простое: люди теряют власть, и все. Меркель не Спиноза, не выдающийся политический ум и даже не выдающийся политик. Она обычный человек, оказавшийся на этом посту. И руководствуется инстинктами обычного человека. Если кого-то ловят и говорят, мол, ты нас обманывал, мы все от этого пострадали и сейчас тебя за это накажем, человек отвечает: что вы, это не я, это Путин виноват. Обычный инстинкт самосохранения.

Ситуация странна еще и тем, что в Европе набирает обороты откровенная цензура: прессе настоятельно рекомендуют меньше говорить об угрозе терроризма, росте преступности среди мигрантов. Когда произошел последний теракт в Берлине, целый день говорили, что это было чуть ли не ДТП, и призывали не держать зла на мигрантов.

Сейчас все сравнивают нынешний Европейский союз с поздним Советским Союзом. Как говорится, прозрели. А были и те, кто об этом давно говорил. Помните анекдот брежневских времен про поезд, который стоит на месте. Шторы закрыты, а люди трясутся, чтобы Брежнев думал, что едем. Вот так и Евросоюз сейчас. Людям очень тяжело, многие действительно не могут понять, что реальность оказалась умнее их самих. Так думали и многие советские идеологи: как так, что мы не можем обогнать капитализм? Владимир Ильич Ленин написал, что мы обгоним капитализм. Но Ленин писал по этому поводу еще и то, что это будет сделать очень тяжело, что процесс этот будет долгим. Но это забывается.

Чтобы понять Европу, нужно вспомнить наш собственный опыт, психологический, политический климат внутри Советского Союза последних лет брежневской эпохи, когда официальные выступления максимально расходились с реальностью.

Разумные люди все это понимали, но не имели возможности сказать. И тогда на Западе существовало мнение, что в СССР все запрещено, а в Европе все всегда разрешено. Теперь оказалось, что это не так. Сейчас, когда вы приватно общаетесь с иностранцами, они часто говорят одно, но как только выходят на публику, говорят иное. И тебе отвечают: публично мы не можем высказаться иначе. Кстати, подобное мы видели на примере Горбачева. Когда уже все начало рушиться, Михаил Сергеевич все говорил, что Советский Союз мы сохраним, что будет социализм с человеческим лицом. Так вот, Меркель — это Горбачев сегодня.

Когда так пишут газеты, когда так говорит телевидение, человеку приходится подстраиваться под общий фон. А когда снимут тех, кто внушал все это обществу, когда уберут эту интеллектуальную обслугу, уверяю вас, все рухнет.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Сергей Валентинов

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