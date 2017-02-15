США начали разваливать еврозону

На днях кандидат на пост посла США при Евросоюзе Тед Маллок выступил с заявлением, которое вполне тянет на сенсацию. Он предложил Греции выйти из зоны евро, вернуть драхму и привязать ее к доллару. Это, без сомнения, можно считать объявлением валютной войны Евросоюзу.

То, что Греция — страна-банкрот, известно давно, как и тот факт, что ответственность за это несут финансовые власти Евросоюза, а точнее — Германии. Именно Берлин заставил все государства зоны евро принять ту финансовую, бюджетную, кредитную политику, которая немцам была наиболее удобна.

Спору нет, немецкая трудовая и финансовая дисциплина — вещь отличная. Как говорится, Ordnung. Но в финансовой сфере этот Ordnung в силах выдержать далеко не многие. Кстати, первой, кто дал слабину и превысил предписанные нормы, была Франция. Но ей ошибки простили.

Греции повезло меньше. Структура ее экономики, производства, потребления, модели экономического и потребительского поведения коренным образом отличаются от того, что существует в Германии или в Скандинавских странах. Поэтому ни для кого, в принципе, не должно было быть неожиданностью, что дисциплинированное следование берлинским рецептам очень быстро приведет греческую экономику к гибели. Что, собственно, и случилось. Греция обанкротилась.

Чтобы как-то рефинансировать свои долги, греки вынуждены были принять поистине драконовские условия международных кредиторов. Не вызывает сомнения, что эти условия определялись финансовыми властями ЕС и их выполнение должно было в конечном итоге загнать Грецию в полную и безвозвратную зависимость от Берлина. И не только Грецию — ее пример должен был стать уроком для тех "недисциплинированных" стран, которые не хотят или не могут принять Ordnung.

И все могло бы пойти по этому сценарию, но звезды не сложились. Выход Британии из ЕС, избрание Трампа в США произошли накануне выборов в Германии и во Франции. Совпадение этих факторов создало ситуацию, в которой Берлин оказывается предельно слабым.

Теоретически он мог бы сохранить контроль над Грецией, дав Афинам некоторые весьма временные послабления. Главное — дотянуть до формирования нового германского правительства, а там за греков возьмутся всерьез…

Таким наверняка был сценарий. Он рассчитан на монополию влияния Берлина в ЕС, особенно в еврозоне. Но появление "независимого игрока" — Британии, а также приход в Белый дом Трампа нарушили эту монополию. Лондон, например, еще до Brexit предлагал Афинам отказаться от евро и привязаться к фунту. А сейчас уже Вашингтон полуофициально зовет греков под долларовый зонтик. Конкуренция, однако!

Причем заметьте: предложение вернуть драхму и привязать ее к доллару озвучено человеком, которого Трамп хочет видеть в роли посла США при ЕС и который уже успел предсказать, что евро рухнет через год-полтора. Его слова дорогого стоят, и их вполне можно расценить как объявление войны европейской валюте, а значит, всему Евросоюзу, всему германскому проекту единой Европы.

Конечно, дело совсем не в Греции. Было бы нелогично полагать, что судьба "прародины демократии" всерьез интересует кого-то в Берлине, Вашингтоне или Лондоне. Дело в том, что часть американской финансово-промышленной элиты решила уничтожить евро. Почему и зачем, сказать крайне трудно. Но мы попробуем в дальнейшем в этом разобраться.

В данном контексте важно другое. Раз Америка начинает финансовую войну против Европы, нужно ждать сильнейших потрясений глобального масштаба. И с этой точки зрения приход Трампа действительно означает практически неизбежное нарастание напряженности и конфликтности во всей системе международных отношений. Мировая торговля, валютно-финансовая система рискуют погрузиться в долгий период нестабильности и потрясений. Как это отразится на мировой политике, к каким новым революциям, переворотам, войнам это может привести — остается только догадываться.

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