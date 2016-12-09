Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Мир » Европа
Азия Европа Бывший СССР Соотечественники Северная Америка Остальной мир
Автор Редакция рубрики "Мир"

Ульрих Хайден: Риторика Меркель набила немцам оскомину

Мир » Европа » Евросоюз

Германия становится заложником агрессивной политики Польши и Прибалтики. Меркель призывают отказаться от "Северного потока-2", признав этот проект политическим. Глава комитета бундестага по международным делам, член ХДС Норберт Рёттген призвал Ангелу Меркель отказаться от реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

Ульрих Хайден: Риторика Меркель набила немцам оскомину
Фото: AP

Правительство Германии, по мнению этого политика, должно отступиться от позиции, что "Северный поток-2" — исключительно деловой, а не политический проект, поскольку жители Польши, Украины и Прибалтики видят в нем угрозу для своей безопасности. Много чего удивительного происходит в мире в наше противоречивое время.

Об особенностях немецкой политики и наиболее любопытных моментах Pravda.Ru рассказал немецкий журналист и писатель Ульрих Хайден. (Он соавтор книги о современной оппозиции в России. С 1992 года был внештатным корреспондентом нескольких немецких СМИ в Москве.

— Меркель на недавнем съезде ХДС в уже в девятый раз была избрана председателем партии и в четвертый раз получила мандат баллотироваться на должность канцлера. А разговоров о том, что это недемократично нет. Почему в Германии это стало демократично?

— Оппозиция и многие комментаторы не очень довольны, что Германия находится в такой ситуации, что нет альтернативы для Меркель. Главная проблема в том, что в Германии нет таких ярких личностей, которые сейчас могут конкурировать с ней. Это, наверное, проблема не только ХДС, это проблема вообще политической жизни Германии.

Мы — демократия, а демократия основана на перемене, и один человек не должен долго быть на первом месте. Поэтому многие немцы испытывают нехорошие чувства при взгляде на нынешнее положение. И все комментаторы пишут, что уже во вчерашней политической повестке Меркель не хватало новых идей. Тем более, их не хватит Меркель для борьбы на очень сложных выборах, которые будут в следующем году.

Единственное, что спасает Меркель, - в стране нет ярких оппозиционных политиков. Если бы в Германии был такой политик, как Трамп, она, наверное, потерпела бы поражение. Но есть такая право-популистская партия и ее главное лицо Петри (речь идет о партии "Альтернатива для Германии" - Ред.). Но она не такая сильная. Все-таки Меркель, скорее всего, в четвертый раз будет канцлером.

Это очень плохой признак. Потому что у нас очень много социальных проблем и недоверия к политике. И для этих проблем нужны новые идеи, новые решения, а Меркель делает вид, что она может продолжать только то, что она делала последние 11 лет. Но этот подход никого реально не убеждает, хотя люди все равно делают вид, что Германия и дальше будет так жить.

Потому что нет альтернативы. Это странные ощущения, странная ситуация. Может быть, главный ее плюс — это нестабильность в мире, в результате чего появился феномен Трампа и пошла дискуссия о том, какую новую роль будет играть НАТО. Эти новые вопросы играют на руку Меркель, потому что она все равно дает ощущение стабильности.

В принципе, она даже сама себя так рекламирует: "Я гарантирую стабильность, продолжая наш курс". Но если мы конкретно посмотрим на то, что она делает, этот курс, наоборот, ведет не к стабильности, а к нестабильности во многих секторах общества.

И один из главных вопросов — о беженцах, в котором она сейчас сделала разворот. Год назад она говорила, что мы успеем решить проблему. Сейчас же говорит, что такая ситуация, как в 2015 году, не повторится. Что она конкретно имеет в виду, она не сказала. Но у нас все это понимают так: сейчас она надеется, что вокруг Европы будет очень жесткий пограничный контроль и что беженцы вообще не смогут попасть в Германию.

Если она говорит про 2015 год, когда 890 тысяч беженцев пришли в Германию, "это не повторится", конечно, этим заверением она хочет успокоить людей, даже из своих партий, которые недовольны политикой отношения к беженцам. И она делает вид, что такого не будет. Но конкретно, как она будет это регулировать, остается открытым вопросом.

— Канцлер сказала, что "Германия должна запретить паранджу везде, где это юридически возможно", она не допустит верховенства законов шариата над светскими. Насколько она будет дальше нивелировать свою политику?

— Выражение по поводу паранджи - это чистый популизм, игра на эмоциях. Она получила много аплодисментов на партийном съезде, но конкретно для жизни Германии это не так важно. Потому что не так много женщин носит паранджу. Это просто символика. Сказав, что 2015 год не повторится, она одновременно говорит, что выступает против фиксации того, сколько беженцев может прийти в Германию.

Этого, например, требует баварский партийный лидер. Он требует определенных ограничений по числу беженцев. Меркель — против этого. Она хочет всех удовлетворить, всем угодить: и либералам, и консерваторам. Для каждого лагеря она подбирает выражения, а значит, что-то конкретное ей очень трудно сказать. Как она в конкретной ситуации может решить проблему, остается неясным. Поэтому такие речи на партийном съезде не надо слишком серьезно воспринимать. Более важна ежедневная конкретная политика.

— Меркель критически отозвалась об операции России в Сирии, заметив, что никто в Германии не поддерживает бомбардировки Алеппо. Этот вывод она сделала из-за того, что никто не выходит на улицы, чтобы выразить поддержку сирийцам. В то же время. сказала она, десятки тысяч людей объединились против американо-европейской зоны свободной торговли. Верно ли такое противопоставление?

— Это тоже предвыборный популизм. Такое мнение по Алеппо — это ерунда. Все немцы в шоке от того, что происходит в Алеппо, что мирные люди умирают там. Если люди у нас не выходят на улицу, значит, они не знают, что делать. Нет никакой политической силы, которая может сегодня организовать реальное движение за окончание войны. Потому что правительство само не дает ясных сигналов, чего хочет Сирия.

И мы все знаем, что Запад финансирует и поддерживает разные террористические группы, постоянно защищает исламских террористов, утверждает, что они якобы достаточно мирные. Народное мнение у нас чувствует, что идет обман, и никому не доверяет. Поэтому люди не ходят на улицу из-за Сирии.

То, что Меркель говорит об этом в комплексе с договором о свободной торговле, - это кощунственно, мне кажется. Потому что это совсем разные темы. Она недовольна тем, что люди вышли на улицу против этого нового договора о торговле. Это огромная оппозиция от левых либералов и правых тоже. А она не знает, что с этой оппозицией делать.

И вообще, на партийном съезде она ни одним конкретным словом не аргументировала, не рассуждала о позициях своих оппонентов на правом и левом фланге. Она этого не делала. Это выступление вообще было очень слабым.

Многие комментаторы также говорили, что эта речь была не очень сильной и она получила на семь процентов меньше голосов за председательство в ХДС, чем еще два года назад. Немецкая пресса не в восторге от Меркель. Она сейчас не производит впечатления сильного человека и сильного политика.

— "Через четверть века после окончания холодной войны и распада двух блоков у многих людей есть ощущение, что мир сошел с рельсов", — сказала госпожа Меркель. Почему такая паника?

— Это она только констатирует факты. Она просто словами еще раз повторяет то, что мы каждый день видим по телевизору. Она сама хочет выступать не как человек-паника, а, наоборот, как фундамент, как стабильность, как человек, которого мы уже знаем. И если мы слушаем Меркель, мы знаем, что от нее уже можно ожидать.

Потому что она хочет себя представлять, как твердый фундамент нашего немецкого государства, как нашу ценность, стабильность. Но многие люди этому уже не верят. И если она говорит, что мир сходит с рельсов, то она только хочет показать, что она в курсе дела, заботится о людях, понимает страх людей.

И между строк она дает избирателям сигнал, что "все рухнет вокруг нас, но я буду с вами, люди, голосуйте за меня, по крайней мере, знайте, что я с вами. Лучше меня выбирайте, чем какого-нибудь правого или левого радикала. Это для вас будет меньшее зло". 

Беседовала Галина Тычинская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев


Ангела Меркель "теряет" Германию
Темы Германия Ульрих Хайден Ангела Меркель выборы в Германии
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как отбелить белые вещи
Рецепты
Как отбелить белые вещи
"Бальзам" от старения и ожирения
Красота
"Бальзам" от старения и ожирения
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
"Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру
Партии
Евгений Федоров: Если народ устраивает такая Конституция - отлично
Политика
О Декларации ООН по правам человека и правозащитниках
Читательский топ
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
США уже открыто поддерживают террористов, сбросив все маски, — эксперт
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Сейчас читают
Украина: всякому времени довлеет злоба его
Россия
Украина: всякому времени довлеет злоба его Видео 
Вскрытие умерших станет обязательным?
Человеческий фактор
Вскрытие умерших станет обязательным? Видео 
Почему работодатели нанимают только "своих"
Общество
Почему работодатели нанимают только "своих" Видео 
В Казани проходит фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто"
Казань
В Казани проходит фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто"
Евровидение отказалось от гопака в исполнении Порошенко
Мир
Евровидение отказалось от гопака в исполнении Порошенко


Популярное Комментируемое Выбор читателей
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма

Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".

Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Происшествия
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
США и Канада
США уже открыто поддерживают террористов, сбросив все маски, — эксперт
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Общество
Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть

Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных на Донбассе.

Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Как отстоять права
Творцы и гранты
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов Юрий Носовский Полиция Украины: Каков поп – такой и приход Юрий Носовский Александр Артамонов Новый премьер Франции - человек в футляре Александр Артамонов
Комментарии
vkontakte_38858484 Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
vkontakte_342994860 ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Виталий Аверичев Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
алексей берсенев Лидер "Океана Эльзы": всех на Украину пускать и виновных арестовывать
Людмила Капустина Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"
Вячеслав Александров Алтайский край: "Когда уберут Александра Карлина?"
Надежда Сивушкова ФБР опровергает заявления ЦРУ про "сломанные Россией выборы"
Владимир Каплуновский Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Spassky Kochan Пальмира ненадолго пала. Что это значит?
счастливчик здоровый Пальмира ненадолго пала. Что это значит?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?