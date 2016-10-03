Марин Ле Пен — президент Франции: Каковы шансы?

Выборы президента во Франции пройдут в 2017 году в форме прямого голосования. Политик и политолог, в прошлом евродепутат и депутат Национального собрания Иван Бло получил предложение от ряда избирательных штабов кандидатов в президенты войти в их состав. Он отказался, предпочитая оставаться наблюдателем. Он рассказал по скайпу, какова вероятность победы Николя Саркози над Аленом Жюппе, а также над Марин Ле Пен, несмотря на ее оглушительный успех у французских избирателей.

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— Иван, кто, по вашему мнению, выиграет на правом крыле — Николя Саркози или Ален Жюппе? И кто еще будет реально бороться за пост президента Франции? Каковы шансы Мирин Ле Пен?

— Оба этих кандидата — Ален Жюппе и Николя Саркози должны пройти через праймериз, которые начнутся на следующей неделе. Уже много месяцев подряд у Жюппе лидерство над Саркози, но я не думаю, что это означает что-то серьезное. В прошлые президентские выборы кандидат, который находился в центре, как правило, обладал хорошим рейтингом, потому что левые его не боялись. Тот, кто находился на резко правом крыле, имел менее высокий рейтинг.

Потом будет понятно, что тот, кто находится в центре, не всегда будет хорош, и во втором туре, как правило, избиратели склоняются к более правой позиции. Так что я думаю, Саркози, у которого более резкий взгляд на вещи, все-таки сумеет победить Жюппе и станет во главе партии. Соответственно, он и будет представлен кандидатом от правой партии. Он уже был президентом, его хорошо знают. Это плюс.

Жюппе был министром финансов, ответственным за фискальные нововведения в политике налогов, так что он, в общем-то, тоже хорошо известен. Оба они стояли у власти, и большой разницы между ними не существует. По правде говоря, о Саркози не очень хорошее мнение в обществе, и у него не очень высокий рейтинг, но я думаю, что это не связано с НАТО, потому что средний французский избиратель мало интересуется международной политикой.

Последнее очень странно, потому что у Франции, казалось бы, такое место, которое предполагает международные амбиции. Тем не менее, наш избиратель интересуется прежде всего внутренней политикой. Он плохо знает международную обстановку, его больше интересуют безработица, уголовные дела, потому что у нас растет преступность, иммиграция. 75 процентов французов считает, что слишком много иммигрантов прибывает во Францию.

Так что 10 процентов французов страдают от безработицы. Особенно страшно, что более 50 процентов молодежи — безработные. Это прежде всего будет учитывать электорат, а не международную политику. По этому поводу Жюппе предлагал важные реформы, он гораздо более жестко высказывается, чем другие, по поводу иммиграции.

Но в действительности у Саркози позиция еще более жесткая. А Жюппе неожиданно изменил своей позиции, заявил, что он выступает за "счастливое отношение к людям". Непонятно, что значит "счастливое отношение" — какой-то странный невнятный эвфемизм, тем более во время, когда все очень тяжело и сложно для Франции…

— Вы лично знакомы с обоими кандидатами…

— Я с Саркози "на ты", встречаюсь с ним время от времени. Правда, и с Жюппэ — тоже "на ты" и встречаюсь. Так вот, Саркози мне неожиданно сказал: "Иван, когда я слышу, как ты говоришь, то у меня ощущение, что я говорю с Владимиром Путиным. Надеюсь, я тебя не обидел". Я ответил: "Сарко, конечно, нет, я ничуть не обижен, все нормально". Это было сказано, когда мы обедали вместе.

С Жюппе я тоже вместе работал очень много, это мой товарищ, мы были оба в одном крыле. Я ему вручил книгу "Россия Путина", он сказал: "Благодарю, я прочитаю твою книгу, но думаю, что у нас глубокое расхождение по этому поводу. Я вовсе не благосклонно отношусь к России". Так что с точки зрения франко-российских отношений оба кандидата выступают на диаметрально противоположных позициях.

И по поводу США и Клинтон — то же самое. Госпожа Клинтон недавно сказала: "Надеюсь, что скоро можно будет работать с Францией, когда президент Жюппе сумеет прийти к в власти". То есть мы почувствовали, что Клинтон четко сделала ставку на свою лошадку. И это Жюппе, а вовсе не Николя Саркози.

У Марин сейчас рейтинг лучше, у нее — уже 30 процентов. Это, конечно, гораздо выше, чем у Саркози, у Жюппе и у левых. Поэтому все думают, что во второй тур она точно выйдет. Пока неизвестно, кто с ней столкнется во втором туре. Левые партии сейчас у нас во Франции очень слабы. Но у нее нет союзников. Конечно, она выше 30 процентов поддержки получит и пойдет дальше, но ведь в итоге надо 50 процентов иметь, чтобы стать победить. Так что многие считают, что ей невозможно стать президентом.

Но, возможно, в следующий раз она все-таки выиграет. Когда-нибудь она должна победить, если только не произойдет какой-то форс-мажор. Конечно, этого никто не знает — всегда могут возникнуть обстоятельства непреодолимой силы.

Но общая тенденция заключается в том, что ее популярность растет, у нее очень хороший рейтинг. Она составит сильную конкуренцию правому кандидату. Но все таки Марин Ле Пен не сможет победить во втором туре и не пройдет в президенты. Будет опять же или Жюппе, или Саркози, — смотря кого из них выдвинет партия. Скорее всего, кто-то из них и станет следующим президентом Франции.

Беседовал Александр Артамонов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев