Восточная Европа гонит Сороса

Права человека стали дымовой завесой глобализации

Правительства Венгрии, Польши, некоторых других восточно-европейских стран выражают возмущение "вмешательством во внутренние дела" со стороны международных неправительственных организаций, финансируемых из фондов известного миллиардера Джорджа Сороса. Специализирующиеся на "борьбе за права человека" НПО мешают правящим в Восточной Европе силам проводить политику, основанную на собственных национальных интересах и направленную на защиту своих государств от разрушительного влияния глобальных элит.

Джордж Сорос. Фото: Архив Pravda.Ru

О конфликте между национальными и глобальными элитами и о месте в этой борьбе темы прав человека в эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

— Правительство Венгрии и правящая националистическая партия Фидеc заявили о том, что в этом году они намерены начать наступление на позиции международных неправительственных организаций, в частности финансируемым Фондом открытого общества Джорджа Сороса. Фактически они объявили войну Соросу и финансируемым им международным неправительственным организациям. Забавный казус в том, что Сорос сам уроженец Венгрии. Второй казус заключается в том, что Фидес в момент своего становления, развития и борьбы за власть открыто пользовалась финансированием из Фонда открытого общества. Теперь же оказывается, что такие фонды мешают правительству реализовывать свои планы. Как бы вы прокомментировали эти события?

— В подобных ситуациях комментарий не может быть однозначным. События последних двух с лишним десятилетий показали, что целый ряд лиц рассматривает права человека не как цель, а как средство достижения своих определенных целей. То есть права человека — просто инструмент. И, к сожалению, иногда неправительственные организации, в том числе международные, склоняются в эту сторону.

Фонд Сороса активно в свое время присутствовал на территории России и других государств постсоветского пространства. Помимо обще-гуманитарных направлений он поддерживал квази-реформы, которые во многом послужили причиной серьезного перекоса, в том числе в социальной структуре постсоветских обществ.

Возможно, кампания, которая сегодня проводится в Венгрии, связана с подобными явлениями.

С другой стороны, в рамках использования прав человека не как цели, а как средства, неправительственные организации порой выбирают себе партнеров, которые, по их мнению, на определенном этапе являются попутчиками их идей. Во время знаменитой борьбы в Афганистане Соединенные Штаты поддерживали так называемые исламские движения, из которых вырос Усама Бин Ладен.

Наверное, стоит исходить из постулата, что права человека должны быть именно целью деятельности любой подобной организации. И для достижения этой цели недопустимо заигрывание на каком-то этапе с теми, кто не поддерживает саму идею прав человека.

Безусловно, защита прав человека, с точки зрения Организации Объединенных Наций, международных пактов и всеобщих деклараций прав человека, является определенным вмешательством в суверенитет каждого государства. Ведь речь о том минимуме прав, который обязано соблюдать любое государство. Наша организация пытается более-менее объективно подходить к этой проблеме. На Ближнем Востоке, в Сирии, в первую очередь, мы занимаемся вопросами, связанными с помощью религиозным меньшинствам, христианам, которые подвергаются серьезным гонениям на территории, подконтрольной запрещенному в России ИГИЛ.

Надо заметить, что крайне мало международных организаций, которые бы проявляли бы инициативу и рассматривали соблюдение прав человека вне зависимости от того, какая сторона ведет те или иные действия. Например, та же самая ситуация в Алеппо при всех имевших место недостатках, при занятии города войсками Башара Асада с точки зрения гуманистических принципов, очевидно, была правильной. Этим были спасены жизни, в том числе множества христиан, которые вполне могли бы стать жертвами боевиков "Исламского государства".

В рамках борьбы за универсальность прав человека нельзя впадать в крайности. Есть понятие патриотизма, которое не носит негативного характера, несмотря на фразу о том, что это последнее прибежище для некоторых лиц. На самом деле, любой человек должен любить свою родину. Права меньшинств, безусловно, нужно защищать, но нередко правозащитные организации в борьбе за это уходят в какие-то крайности и требуют действий, которые серьезно расходятся с традициями, правилами поведения в том или ином обществе. Это касается не только стран третьего мира, но и Западной Европы.

Там были и продолжаются кампании по запрету установки рождественских елок, поскольку это может оскорбить чувства тех или иных этнических и религиозных меньшинств. Хотя традиция установления елок является культурной основой существующих уже сотни лет государств, а те меньшинства, которые приехали на эту территорию, безусловно, должны уважать чужую традицию.

Это же относится и к таким модным проявлениям, как движение сексуальных меньшинств и пр. Например, Польша — католическая страна, а католицизм при всех его новациях является достаточно консервативной религией. И я думаю, что в определенной степени движения против международных неправительственных организаций связаны с тем, что они несут за собой помимо общих, универсальных требований соблюдения прав человека недостатки, которые, кстати говоря, проявляются и в российском обществе.

— Не возникает ли ощущение, что сама концепция универсальных прав человека, единых для всех на всей нашей планете, явно заходит в тупик и находится в каком-то кризисе? Что на смену ей надо придумывать что-то иное?

— Тема прав человека не является той темой, которая должна быть заменена чем-то другим. Поскольку пока существуют люди, проблемы соблюдения их прав, безусловно, являются актуальными.

Но мы же помним из истории, что вопросы о правах человека стали возникать фактически с французских просветителей и Великой французской революции. Не говоря уже про Великую хартию вольностей, где речь, собственно, шла не о правах всего населения, а о правах баронов. Хотя некоторые выводят права человека именно оттуда. Но вокруг них тоже были люди, о чьих правах нисколько не заботились, которые выполняли функции своего рода полускота, к сожалению.

Представляется, что здесь, конечно, превалирует не сама тема прав человека, а правильное ее понимание, абсолютистский подход к тем или иным постулатам, которые содержатся в общих требованиях прав человека. Например, право на жизнь, отмена смертной казни.

Безусловно, казнить кого бы то ни было — очень нехорошо и неправильно. Но при этом, требуя отмены смертной казни в любой из стран, которые подписали международный пакт о гражданских и социальных правах, почему-то упускают из внимания, что на самом деле масса людей гибнет без каких-либо приговоров суда, без каких-то даже постановлений.

Например, при "гуманитарных" бомбардировках Югославии в начале 1990-х погибло множество людей. Но при этом никто не говорил о том, что это является военным преступлением, что требуется международное расследование, необходим международный трибунал. Также забывают и о других военных вторжениях, о преступлениях в отношении тех или иных этнических групп, которые совершались не в зонах боевых действий, а в местах проживания мирного населения.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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