Варшава созывает антироссийских "партизан"

В Польше приняли закон о создании "войск территориальной обороны" для борьбы с "российской угрозой". За основу пытаются взять и американскую нацгвардию, и "Армию Крайову" — партизанские отряды польских националистов. Впрочем, есть опасность, что новые войска могут перенять одиозный опыт польской шляхты прошлых веков, развалившей страну, и украинских карателей, ставших наемными бандформированиями олигархов.

Фото: Архив Pravda.Ru

На прошлой неделе Сейм Польши принял закон о создании в стране войск территориальной обороны. Их численность к 2019 году должна составить более 50 тысяч человек — треть от общего количества Вооруженных Сил. Ведь пресловутая "оборона" позиционируется ее разработчиками именно как "пятый род войск", а не "милиция", ополчение из прежде гражданских лиц, созываемых в каких-то критических ситуациях.

Впрочем, в Варшаве не скрывают, что за основу нового проекта пытаются взять национальную гвардию США. Заодно не скрывают и того, что одним из основных моментов привлекательности "теробороны" для польских политиков является его относительная дешевизна. Так, на три года расходы на программу запланированы в размере около 800 миллионов евро, в то время как годовой бюджет Минообороны составляет почти 9 миллиардов евро. Соответственно, при увеличении расходов на считанные проценты польская армия увеличится сразу в полтора раза! Просто-таки чудеса оптимизации.

Впрочем, при более детальном знакомстве с начинанием варшавских политиков возникает стойкое предчувствие, что пресловутое "укрепление оборонной мощи" будет иметь место скорее "на бумаге", чем в реальности. Достаточно посмотреть хотя бы на принципы организации "войск территориальной обороны". Пожалуй, ключевым моментом является то, из кого именно будут состоять будущие "территориальщики".

Да, среди них могут быть и бывшие военные. Только ведь уже несколько лет армия в Польше контрактная, то есть "тероборона" сможет рассчитывать разве что на тех "служивых", которым по каким-то причинам надоело продлевать свой контракт. Что, в общем, делает сомнительной надежду на то, что такие лица массово ринутся "тянуть новую лямку" вместо прежней. А те, кто когда-то еще успел отслужить "срочную", с каждым годом все больше стареет и, соответственно, все меньше подходят просто по здоровью для немалых солдатских нагрузок.

Потому в войска территориальной обороны готовы брать и тех, кто закончил военные классы в школах, и иных добровольцев. Которых будут обучать премудростям армейской службы на протяжении целых 16 дней! А дальше — от силы эпизодические сборы, известные поколениям российских "запасников".

Только российские мужчины-то служили год-два в армии, изучали армейские специальности на протяжении месяцев в учебных центрах, оттачивали свое мастерство на частных учениях. А польские "территориальщики" будут считаться "опытными бойцами" после полумесячных курсов подготовки. При этом, по заявлениям чиновников минобороны, их планируют использовать, скажем, "в антитеррористических операциях". Да уж, Рэмбо нервно курит в сторонке на фоне таких бравых суперменов.

Если серьезно, то складывается впечатление, что польские политики решили сразу "убить выстрелом нескольких зайцев". В очередной раз "прогнуться" перед своим главным патроном, дядюшкой Сэмом, пытаясь собезъянничать у американцев их систему национальной гвардии. Отрапортовать перед НАТО насчет "существенного увеличения обороноспособности". А, заодно "распилить бюджет", пусть и не очень значительный, выделенный для организации такой откровенной "пустышки".

Впрочем, главная цель организации "территориальной обороны" и не скрывается — это задача "противостоять российской угрозе". Которая, по мысли варшавской элиты, при существующей численности польской армии представляется очень серьезной. А вот когда "Войско Польское" пополнится головорезами-недоучками из "тербатов", эта "угроза" окажется несущественной.

Вообще, чисто теоретически подобные рассуждения могут вызвать разве что гомерический хохот. Во времена СССР сценарии возможной войны в Европе и в советских, и в натовских штабах исходили из того, что танки Варшавского Договора уже спустя пару недель после начала военных действий выйдут на берега Ла-Манша. Тогда, правда, восточноевропейские страны были союзниками Москвы — но, в общем, особо на них (кроме, разве что армии ГДР) советские военачальники и не рассчитывали, надеясь прежде всего на собственные силы. Так что, в случае гипотетического столкновения между РФ и НАТО, шансы не то, что Польши, а всей Европы оказать длительное сопротивление оцениваются очень низко.

Другое дело, что Россия завоевывать ни Европу в целом, ни Польшу в частности, не собирается. Ей вообще не нужны международные конфликты. Дать при необходимости отпор "общечеловекам" (вроде бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, заявлявшей, что "богатства Сибири должны принадлежать всему человечеству", то бишь транснациональным корпорациям с американской пропиской), — это да.

Москва даже на Украине порядок военными средствами наводить не хочет, хотя тамошнее "вийско" способно воевать лишь с мирным населением Донбасса. Донецкие ополченцы уже устраивали ему несколько "котлов". Хотя как минимум на Юго-Востоке Незалежной значительная часть населения однозначно бы поддержала ввод российских войск — особенно после почти трехлетнего правления бандеровской хунты, доведшей когда-то одну из самых богатых республик СССР до экономического краха и массового обнищания.

Кстати говоря, украинские политики тоже с завидной регулярностью поднимают тему "организации территориальной обороны". Чтобы, дескать, "земля горела под ногами российских агрессоров", если они двинутся завоевывать "неньку". Только пока что дело дальше громких заявлений не идет. То есть, формально как раз "батальонов территориальной обороны" на Украине — хоть завались. Они обычно представляют собой "частные армии" на содержании того или иного олигарха, вроде "хозяина" Днепропетровска (ныне — Днепра) Коломойского, а формально числятся "под крышей" МВД или Минобороны.

Часть из них выполняет карательные функции на Донбассе, но все большее число "территориальщиков" предпочитают находится на формально мирной Украине, чтобы их хозяевам с их помощью было легче решать свои основные цели по грабежу "великой европейской державы" и противодействию конкурентам. Вплоть до попытки захвата власти в Киеве, когда режим Порошенко зашатается окончательно, или для обеспечения реальной, а то и юридической автономии отдельных регионов под "патронатом" местных элит. Впрочем, немало "тербатовцев" давно перешли "на вольные хлеба", став откровенными бандитами, легализующими свои стволы "добровольческо-патриотическим" статусом. Потому и официальный Киев и не спешит увеличивать численность своих потенциальных могильщиков.

Собственно, видимо именно печальный "украинский опыт" на этот счет и заставляет варшавских политиков, как мантру, повторять: "Польская территориальная оборона — это не группы добровольцев, а часть обычной армии, составляющие новый отдельный род войск". Видно, они сами боятся в глубине души, во что именно может выродиться их инициатива. Конечно, способствовать разжиганию антироссийской истерии под предлогом противодействия мифической "угрозе российской оккупации" польскому истеблишменту однозначно приятно. Издавна ж известно, что миф о "внешнем враге" позволяет правящей элите претендовать на некую "индульгенцию" от многих реальных грехов, вроде коррупции и профнепригодности.

Только же будущая "территориальная оборона" не зря позиционируется как "наследники Армии Крайовой" — боевых отрядов польских националистов времен Второй мировой войны. Закончили они плохо — но не в этом дело, суть в том, что это же типично "партизанские" формирования, с их вольницей, переходящей в анархию, весьма далекие от дисциплины регулярной армии. А основа этой "партизанщины" скрывается в исторических далях — в виде всем известной "шляхетской вольницы", в конечном счете и послужившей главной причиной гибели Речи Посполитой как единого государства. "Фору" гоноровым польским панам могли составить разве что украинские казаки — паталогически неспособные объединяться в рамках одной идеи с единым лидером — во всяком случае, надолго.

Красноречивый факт — на фоне ряда восточноевропейских государств, вроде Чехии, Литвы, Латвии, где граждане без особого труда могут получить право на короткоствольное оружие, в Польше такое разрешение получить почти невозможно. Разве что желающий докажет, что на его жизнь несколько раз покушались, с соответствующей фиксацией полицейскими протоколами — но никак не иначе. Видно, варшавские власти в глубине души до сих пор опасаются, как бы в рядовых гражданах не взыграла "генетическая память" о "шляхетском гоноре" и "рокошах" (мятежах) против законной власти, если она не нравилась обладателям острых сабель. Но, похоже, желание потрафить антироссийской истерии пересилило. Так что немалое количество боевого оружия теперь будет официально передано в руки тех, кого назвать "дисциплинированным военнослужащим" можно лишь с очень большой натяжкой.

Что же, за все в жизни приходится платить. Ирония судьбы лишь в том, что ради большего спокойствия в отношении совершенно фантастической "российской угрозы" польские власти готовы нести вполне реальные убытки, и не только финансового характера. Но Россия тут не при чем — "фобии" что отдельных не вполне здоровых лиц, что целых стран — это прерогатива скорее психиатров, чем политиков.