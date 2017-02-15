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Венгрия любит Россию за энергию

Мир » Европа » Восточная Европа

Для нынешнего этапа отношений России с ЕС уровень ее контактов с Венгрией можно считать беспрецедентными. В чем причина? Почему правое правительство, подобно украинским бандеровцам или прибалтийским русофобам считающее, что Венгрия жила под советской оккупацией, и героизирующее фашистский мятеж 1956 года, заигрывает с Кремлем? Об этом Pravda.Ru рассказал профессор Будапештского университета Тамаш Краус.

Венгрия
Фото: Архив Pravda.Ru

Почему на данном этапе мы оказались близки с Венгрией?

Я вижу здесь две причины. Первая в том, что премьер-министр Виктор Орбан великолепно умеет разделять идеологические, политические проблемы и экономические проблемы. Он подходит рационально и понимает, что такая маленькая страна, как Венгрия, не может жить без России.

Наверное, вы помните, что наш бывший социал-либеральный премьер Ференц Дьюрчань, который сейчас стал большим критиком Путина, пока находился у власти, был первым учеником и другом Путина. Но новое правительство Венгрии — это русские должны понять обязательно — взяло власть и почти уничтожило возможности, позиции левых и либералов. Наше националистическое правительство сделало шаг к авторитаризму.

В то же время они поняли, что энергетическая зависимость от России осталась, надо считаться с этим фактором энергетики. Кроме того, наши либералы после провала 2010 года заняли еще более проатлантическую позицию, а "Фидес" и наше новое правительство больше подстраиваются под Германию. То есть существуют определенные геополитические противоречия между Европой (в частности, Германией) и США. Америка использует Восточную Европу не только против России, но и против Западной Европы, и вообще против ЕС. Поэтому новое правительство Венгрии критикует восторженную позицию либералов в отношении США и атлантической политики. Американское давление очень сильное было везде в этом регионе. Но это вы, конечно, знаете. У вас уже там натовские отряды гуляют на прибалтийской границе.

К сожалению, так и есть. Можно ли говорить, что Орбан, который выстраивает свои отношения с Россией и более благосклонно смотрит на германский проект Европы, может хотя бы теоретически помочь нам восстановить отношения с Германией?

Он всегда говорит, что Венгрия — незначительная маленькая страна, которая не может влиять на геополитические позиции больших стран. Это, наверное, так. Он правильно думает. Однако, если у него будет возможность примирить Германию с Россией, он это сделает с национальной позиции, потому что эта санкционная политика, эти экономические меры против России навредили нам больше, чем самой России.

Как бы вы оценили влияние Орбана в Европе?

Здесь есть двойное влияние. С одной стороны, в правительстве считают, что надо снять санкционную политику, и Орбан в этом отношении ведет вперед. Он правильно делает, что самостоятельно хочет влиять на эту проблему. Другое дело, что его не уважают в ЕС, потому что он слишком авторитарный, об этом я говорю честно.

У нас уже не 1989 год, не та система, которая была построена после смены режима. Сейчас в политической жизни Венгрии по части демократии есть большие ограничения. Этого нельзя отрицать. Это проявляется даже по отношению к прошлому. У нас все советские, коммунистические, левые памятники сняли, как в прибалтийских странах или на Украине. Но у нас не стреляют, как на Украине, у нас пока нет политзаключенных, как на Украине, и это хорошо.

Вы упоминали, что экономически хорошие, поступательные отношения между Венгрией и Россией — это результат не только работы Орбана, но и его предшественников. Можно ли говорить о том, что эта тенденция действительно является устойчивой и общевенгерской?

Я уверен в том, что нет рациональной альтернативы экономическому сотрудничеству с Россией. Только авантюристы могут разрезать эти исторические и политические культурные связи с Россией. Это политическое самоубийство для любой политической элиты в нашей стране.

Это понимают даже те силы, которые ненавидят социалистические традиции. Например, наша националистическая элита сегодня думает, что венгерские оккупационные силы во Второй мировой войне были героями, что 2-я венгерская армия, которая на Дону была разбита, была геройская армия. Но эти правительственные круги понимают, что нельзя путать политику памяти с экономическими отношениями.

Нельзя не заметить, что не только в Венгрии, но и в других восточно-европейских странах, в частности, в Польше, тоже усиливаются тенденции, которые в самой Европе расценивают как авторитарные. Это действительно какая-то новая мода?

Надо понять, что олигархический капитализм очень трудно менеджировать западноевропейскими методами демократии. У нас очень много бедных людей. Сейчас культурный и жизненный уровень значительной части народа ниже, чем при Кадаре.

То есть при коммунистическом режиме.

Да, и в Польше то же самое, и в Прибалтийских странах. Кстати, что касается Латвии или Литвы, там тоже очень типичные авторитарные тенденции — русофобские, антисемитские. Там эсэсовсцы, там все атрибуты уже есть, как между двумя мировыми войнами. США и НАТО это поддерживает. В этом регионе авторитарная тенденция не случайна. Там глубокие исторические корни, надо считаться с этим. Даже на Украине существует такая тенденция.

Когда я смотрю на всю эту ситуацию, у меня возникает ощущение, что страны Восточной Европы вернулись в ситуацию, от которой хотели сбежать. Усиливается авторитаризм, нетерпимость к инакомыслию, вернулся тот самый Госплан, которого все так боялись и который так проклинали. Единственная разница: раньше Госплан был московский, а теперь он брюссельский. И восточноевропейские страны отнюдь не свободны в определении своей политики.

Такая параллель правомерна. Но, конечно, в каждой стране есть своя специфика. Нельзя сказать, что все одноцветное. Но дело в том, что авторитаризм, господство правых сил — это не случайно, и эта тенденция сильно выражена. В парламенте более 80 процентов правых…

В этом контексте как бы вы оценили перспективы российско-венгерских и, возможно, российско-восточноевропейских отношений? Сейчас достигнуты неплохие результаты. Есть надежда на то, что все будет развиваться по нарастающей?

Если ослабееет давление США, тогда Евросоюз очень скоро прекратит санкционную политику. В противном случае у них всегда найдутся средства влиять на поведение венгерской политической элиты. Например, для нас сейчас важен "Южный поток" через Турцию. Эти экономические возможности очень интересуют наших политиков.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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