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Автор Любовь Люлько

Баня-Лука бросила вызов Вашингтону

Мир » Европа » Балканы

Республика Сербская бросила вызов Вашингтону. Баня-Лука провела в воскресение референдум, на котором 99,8 процентов граждан при явке 60 процентов проголосовали за сохранение праздника 9 января — Дня Республики Сербской. По сути, определен дальнейший путь республики — независимость от Боснии и Герцеговины, квазигосударства, созданного Западом.

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Двадцать лет праздник был, и вдруг отменен Конституционным судом по иску мусульманского руководства Боснии, поскольку "носит дискриминационный характер в отношении несербского населения, проживающего в Республике Сербской". Такую ситуацию можно объяснить только политическим заказом. От кого? Чтобы ответить на этот вопрос обратимся к истории.

Босния и Герцеговина — протекторат Запада

Республика Сербская — одна из двух государствообразующих частей Боснии и Герцеговины. Страна состоит из заселенной мусульманами Боснии и католиков хорватской Герцеговины. Православная Республика Сербская образует с ними конфедерацию. Де-факто страной управляет триумвират глав трех религиозно-этнических групп, но де-юре это протекторат Запада, под управлением так называемого "высокого представителя по координации гражданских аспектов Дейтонских соглашений". Все "высокие представители" были из стран Евросоюза, а их полномочия были получены от Организации Объединенных Наций. Сами соглашения были разработаны и внедрены Вашингтоном после кровопролитной войны 1992-1995 годов в югославской Боснии.

Весной 1992 года по инициативе мусульманского населения югославская республика Босния провозгласила независимость. Местные сербы выступили против и 9 января того же года провозгласили Республику Сербскую. Ее политическим руководителем стал Радован Караджич, недавно приговоренный международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к 40 годам тюремного заключения. Процесс над другим лидером боснийских сербов — Ратко Младичем продолжается.

Заметим, что никто из первых лиц со стороны мусульман Боснии — бошняков, равно как и хорватов, перед трибуналом не предстал. Роковую роль для боснийских сербов сыграло предательство Слободана Милошевича —президента Югославии, который стал гарантом Дейтонских соглашений. Впрочем, это не спасло его от гибели, а Югославию от войны и распада. Однако заметим, что соглашения никогда не были проведены через парламент Боснии и Герцеговины, не говоря уже о Республике Сербской, поэтому юридической силы не имеют.

Нынешний лидер бошняков Бакир Изетбегович заявил, что сербский коллега Милорад Додик "играет с огнем", проводя референдум. Согласимся. По сути, состоявшийся референдум — это объявление курса на получение независимости, дискредитация  решений Вашингтона и Брюсселя, которые постараются найти контрмеры.

Известно, что Додик вызывался на ковер к Федерике Могерини, но не внял ее просьбам об отмене референдума. Был и "пряник" — министры иностранных дел ЕС на этой неделе приняли заявку на членство Боснии и Герцеговины в блоке, но, очевидно, что в распадающейся стране это обещание, которого "три года ждут".

Сербская армия приведена в состояние боеготовности

Изетбегович прямо намекает на силовое решение проблемы. Это озвучил 20 сентября бывший командир боснийских мусульман, а ныне генерал и начальник генштаба армии Боснии и Герцеговины Сефер Халилович, который, по мнению многих, является рупором Изетбеговича. Додик ответил, что если бошняки реализуют силовой сценарий, то следующий референдум будет о независимости. Неожиданно Додика поддержала Сербия. Президент Томислав Николич обратился к сербским военным с приказом "выполнять свои обычные обязанности особенно тщательно". "Никто не поймает нас врасплох", — сказал Николич, добавив, что ситуация в Боснии и Герцеговине тщательно контролируется.

"Я ценю Вучича (Александр Вучич — премьер Сербии), мы все обсудили. Позиция Сербии заключается в поддержке Дейтонского соглашения и территориальной целостности Республики Сербской", — сказал Милорад Додик. Это на словах, а на деле бюджет Республики Сербской — это сербские деньги с мечтой об объединении сербских земель. Но главным гарантом спокойствия на Балканах является не Сербия, а Россия. Гарантом того, что Совбез ООН не примет осуждающих Баня-Лука резолюций, является Москва.

Урок Украине

Сейчас очевидно, что американский план по собиранию страны из несобираемых частей провалился. Несмотря на огромную международную помощь за последние 25 лет, Босния и Герцеговина является одной из самых бедных стран Европы. Уровень безработицы составляет более 27 процентов, и более 60 процентов среди молодежи.

В Республике Сербской ситуация другая — рост ВВП составит 3 процента, градообразующая отрасль нефтеперегонка куплена российской компанией "Зарубежнефть". Перед референдумом Додик встретился в Москве с Владимиром Путиным, который "выразил поддержку стабилизации в регионе и поддержку Дейтонского мирного соглашения". "Он пожелал нам удачи. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильности региона — Боснии и Герцеговины и Республики Сербской", — цитирует Додика сербское издание "Политика".

Но ключевой была другая фраза. "Народ имеет право выразить свое мнение", — сказал Путин. Мнение крымчан и мнение боснийских сербов — это звенья одной цепи, движение к независимости. Додик в ответ гарантировал безопасность и продолжение сотрудничества с российским бизнесом.

"Ситуация в стране опасная, но не из-за Додика", — сказал Pravda.Ru переводчик и журналист Слободан Стойичевич, специалист по вопросам экономического сотрудничества Сербии и России. — А Милорад Додик — настоящий лидер, который стоит за свой народ и за свою страну. Народ в Республике Сербской защищает свои права, историю, идентичность. Сейчас западным силам выгодно раздувать огонь в Республике Сербской. В Сербии жили в мире и спокойствии, пока конституционный суд Боснии не начал угрожать правам сербов в Боснии и Герцеговине. Принцип один — разделяй и властвуй. Единственное решение — дождаться, пока Америка не признает свое банкротство, или пока Трамп не станет президентом, — тогда они займутся своими проблемами, а не чужими".


Республика Сербская хочет стать независимой
Темы Республика Сербская Босния и Герцеговина
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