Сербия ведет двойную игру?

Как только в Европе ослабло давление Вашингтона, на поверхность вылезли проблемы, ставшие следствием политики Запада по отношению к Югославии. Перестали обвинять в военной интервенции Милошевича, наплодили "независимых" государств, в том числе с нарушениями норм международного права, а теперь пытаются свалить вину за обострение ситуации на Балканах на Россию.

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Поезд в Косово — зачем подставили Россию?

Сербы впервые за 17 лет решили восстановить железнодорожное сообщение с краем Косово и Метохия, где на севере компактно проживают сербы — теперь в границах созданного Западом государства Косово. Они отправили туда поезд, на котором было написано "Косово — это Сербия". В ответ косовские албанцы начали устанавливать мины вдоль маршрута поезда и развернули войска в северной части города Косовская Митровица, где военное присутствие запрещено соглашением между Косовом и Сербией. Белград принял ответные меры, объявив о своей готовности ввести войска, "если сербов будут убивать". Президент Томислав Николич и премьер-министр Александр Вучич позже заявили, что инцидент привел регион на грань войны. Можно было бы порадоваться за "пророссийских" сербских лидеров, если бы не российский локомотив и провокационная надпись. Восстанавливали бы себе сообщение без ажитации, а так - подставили Россию.

"Поезд — это просто инструмент внутриполитической борьбы в Сербии", — сказал Pravda.Ru Слободан Стойичевич, консультант по вопросам экономического сотрудничества Сербии и России, переводчик, публицист, член Изборского клуба. Эксперт "Правды.Ру" пояснил, что накануне президентских и, возможно, парламентских выборов, "поезд использовали как возможность повлиять на рейтинг Томислава Николича, который хочет баллотироваться, и проверить, как народ воспримет более острую риторику против албанцев". "На самом деле, это очень нехороший и некрасивый поступок еврофанатских сербских властей, потому что поезд от всей души подарен Россией Сербии", - отметил Слободан Стойичевич.

Но, как выясняется, выводы в Приштине были бы сделаны и без "российского участия". Уполномоченная косовского правительства по переговорам с Сербией Эдита Тахир заявила, что восстановление железнодорожного сообщения (само по себе) доказывает, что Сербия намерена дестабилизировать Косово.

После конфликта в западной прессе появились статьи, где найден несомненный виновник "провокации" — это Россия. (Возникает вопрос, а не играет ли Сербия в двойную игру.) Немецкая Bild цитирует президента Косова Ташима Тачи, который заявил, что Сербия планирует отрезать и оккупировать север частично признанной Республики Косово и осуществить этот план Белград намерен с помощью России. Издание Bloomberg пишет, что если администрация нового президента США Дональда Трампа будет придерживаться политики изоляционизма, то поддерживать порядок на Балканах станет задачей "разобщенного и беззубого" Европейского союза, перед лицом которого Россия чувствует себя довольно уверенно.

Кто виноват в обострении ситуации на Балканах?

Однако заметим, что не Россия, а НАТО бомбил Югославию, добиваясь уничтожения сербского лидерства только лишь потому, что Сербия — естественный союзник России. "Раздражители (ситуации) создаются политикой тех, кто навязывает всем балканским народам так называемые европейские ценности уже в новой, осовремененной, постхристианской упаковке", — сказал глава российского МИД Сергей Лавров. Евросоюз должен разрядить эту ситуацию, так как является посредником в переговорах между Белградом и Приштиной, уверен Сергей Лавров. Он подчеркнул, что ЕС без санкции СБ ООН направляет в Косово миссию по обеспечению верховенства закона (EULEX, полицейский контингент). "Это горькая ирония. Эта миссия направляется в нарушение международного права", — сказал министр после встречи с турецким коллегой Али Бабаджаном.

"Нам говорят, что резолюция 1244 является основой для направления миссии ЕС и одностороннее провозглашение независимости Косова не противоречит ей, так как в ней говорилось о том, что в Косове идет переходный период, и нам говорят, что он якобы закончился. Это неправда. В резолюции 1244 СБ ООН говорится, что этот переходный период должен длиться до того, как стороны достигнут, цитирую, "окончательного политического урегулирования", — сказал Сергей Лавров. Он подчеркнул, что переговоры, которые могли способствовать достижению такого урегулирования, "были искусственно прерваны благодаря вмешательству извне".

"Предметом диалога в Брюсселе теперь должны быть не только поезд, но и свобода передвижения по Европе как таковая, в противном случае я не считаю, что обязан вести переговоры с временными институтами Приштины и ЕС", — сказал президент Сербии на переговорах в Брюсселе во вторник, сообщает агентство ТАНЮГ.

Россия будет заботиться о сербах, только не мешайте

"Сербия — это, в принципе, мелкая разменная монета для Евросоюза и для Америки, - считает Слободан Стойичевич. — Единственная страна, для кого Сербия что-то значит, просто потому что это Сербия, — это Россия. Если Евросоюз будет торговаться с Трампом, мы от этого можем только выиграть. Потому что усилится российское влияние в Сербии. Так что, дай Бог, чтобы они отказались заниматься Сербией и занялись своими проблемами". Хочется здесь добавить: дай Бог, чтобы вы сами не наделали глупостей, прецеденты есть.

Сербский вопрос решается Россией также в Боснии и Герцеговине. Американские Дейтонские соглашения навязали трем этническим группам бывшей югославской республики: сербам, боснийцам-мусульманам и хорватам, - внешнее управление через так называемого "верховного представителя ЕС". В результате получилась неуправляемая, раздираемая противоречиями структура, серая экономическая зона на территории Европы, с низким уровнем жизни и высоким криминалитетом. Сергей Лавров на отчете МИД за 2016 год предложил отменить институт прямого управления из ЕС.

Как пишет Bloomberg, Россия защищает Милорада Додика, президента Республики Сербской, составной части Боснии, и поддерживает его усилия, направленные на утверждение сербской идентичности. Для Москвы Додик стал инструментом уменьшения влияния Запада в Боснии, а для Запада - проводником идей Москвы, получившим от РФ финансовую помощь. Напомним, что Россия вернула Боснии советский долг Югославии в размере 125 миллионов долларов.

Спрашивается, а почему бы Додику и не быть проводником российских интересов. У России есть интересы за ее пределами, так же как и у США, и у любой другой крупной державы. Она является проводником панславянских идей, объединения европейских стран на основе христианских ценностей. Надо же кому-то противостоять толерантности и агрессивности Запада для сохранения диалектики развития планеты. К проводникам интересов России мы также можем отнести Македонию и Черногорию, которых сейчас их прозападные руководители вовлекают в НАТО. Что получится из этого, мы можем видеть на примере Болгарии, ставшей крайне недружественным государством для России.

Трампы приходят и уходят, а глобалисты остаются. Успеет ли Трамп переделать Америку, развернуть или хотя бы повернуть ее 70-летний тренд ненависти к России? России надо многое успеть сделать за восемь лет "эры Трампа" в плане "проведения своих интересов" - и не только на Балканах.

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