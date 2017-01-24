Безъядерная Гренландия — новая сказка Андерсена

В 1957 году правительство Дании объявило огромный остров Гренландию безъядерной зоной. Гренландия принадлежит Дании с XVIII столетия, а Дания, если верить СМИ, весьма миролюбивая страна. Как же в безъядерной Гренландии оказались стратегические бомбардировщики — носители водородных бомб, пусковые установки всех видов ракет, в том числе и с ядерным боеприпасом, ядерные реакторы и элементы системы ПРО?

Фото: Архив Pravda.Ru

Начнем по порядку. 9 апреля 1940 года германские войска вошли в Данию. Именно вошли, а не завоевали. Правительство Дании не возражало против ввода частей вермахта, а вооруженные силы остались в казармах. Лишь в ходе случайного инцидента погибло двое германских солдат.

После оккупации в Дании сохранилось демократическое правительство, в состав которого входили социал-демократы, радикалы, либералы и консерваторы. В положенные соки проводились выборы. Остались в неприкосновенности собственная валюта, полиция, службы безопасности, армия, таможня и т. д.

Евреев никто не трогал. Профсоюзы проводили забастовки. Только один штрих: "оккупированная" Дания летом 1940 года отказалась заключить со своим "оккупантом" валютный и таможенный союз!

Коммунистическая партия Дании до 22 июня 1941 года действовала совершенно легально. А вот во Франции, формально воевавшей с Германией, компартия была запрещена еще 26 сентября 1939 года.

Сколько помоев вылито на СССР правительствами западных стран и Польши за то, что после бегства из Польши ее правительства Красная Армия взяла под защиту население Западной Белоруссии и Западной Украины. А вот оккупация заморских территорий Дании Англией и США считается делом богоугодным.

Уже 11 апреля 1940 года, то есть через два дня после ввода германских войск, первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль объявил, что Фарерские острова будут оккупированы англичанами. Замечу, что немцы даже не планировали захват Фарерских островов, Исландии и Гренландии.

Любопытно, что 9 января 1941 года госдепартамент США заявил, что американские войска не собираются оккупировать Гренландию. Это заявление на следующий день было опубликовано в "Правде". А тем временем послу Дании в Вашингтоне Хенрику Кауфману дали хорошую взятку, и тот 9 апреля 1940 года подарил Соединенным Штатам Гренландию, подписав договор "О совместной обороне Гренландии". Правительство в Копенгагене объявило сей договор юридически ничтожным, а самого Хенрика обвинило в государственной измене. На это в госдепартаменте даже внимания не обратили. (Эх! Продаст наш посол в США Сибирь — и что делать будем?!)

В Гренландии янки построили 17 военных баз. На них дислоцировалось в три раза больше солдат, чем было жителей в самой Гренландии.

В 1950 году американцы приступили к строительству авиабазы Туле. Это самая северная авиабаза США, она находится в 1118 километрах к северу от Полярного круга и в 1524 километрах от Северного полюса.

На территории базы ранее находились эскимосские поселки Уумманнак и Питуффик, население которых в связи с постройкой базы к 1953 году переселили в город Каанаак.

Забавно, что только в 1951 году парламент Дании ратифицировал "липовый" договор 1941 года, подписанный послом Хенриком Кауфманом.

Строительство базы в Туле обошлось в 1,9 миллиарда долларов по ценам 1953 года. В эту сумму вошли стоимость самого аэродрома, складов, станций РЛС и городка на 15 тысяч жителей. Отдельными статьями шло финансирования размещения систем ПВО: истребителей-перехватчиков F-102 и зенитных ракет. Первоначально это были ЗУР "Найк-Аякс", а в начале 1960-х годов их заменили на "Найк-Геркулес". Причем, последние были оснащены боевыми частями с ядерными зарядами W-31 мощностью 20 килотонн, то есть равными по мощности бомбе, сброшенной на Хиросиму.

10-моторные стратегические бомбардировщики В-36D с 1954 года на Аляске стали базироваться на авиабазе Эйлсен, а с 1955 года на авиабазе Туле. Формально Туле и Эйлсен были "аэродромами подскока", но фактически стратегические бомбардировщики находились там неделями, а то и месяцами.

В начале февраля 1956 года президент Эйзенхауэр одобрил операцию "Хоумран" ("Путь домой"). Для ее проведения на авиабазе Туле сформировали специальное авиационное соединение в составе стратегических бомбардировщиков в разведывательном варианте: пяти RB-47H и шестнадцати RВ-47Е, а также 28 самолетов-заправщиков КС-97.

В ходе операции "Хоумран" за семь недель американцы провели 156 разведывательных вылетов вблизи и над территорией СССР. Так, 6 мая 1956 года шесть RВ-47Е прошли над Амбарчиком до Анадыря и обратно. 15 мая 1956 года последовал официальные протест Москвы. Но, как обычно, Вашингтон в ответной ноте сослался на "ошибки пилотов в сложных погодных условиях Арктики".

В 1960-х годах Туле как аэродром подскока стали использовать 8-моторные стратегические бомбардировщики В-52. 21 января 1968 года в 16 часов 45 минут по местному времени в семи милях к югу от базы Туле разбился стратегический бомбардировщик B-52 с термоядерными бомбами на борту, что привело к радиоактивному заражению большой территории. Из четырех водородных бомб В-28F1 мощностью в 1,45 мегатонны три были найдены, а одна до сих пор лежит где-то на дне пролива Смита.

В конце 1950-х годов Пентагон решил разместить в Гренландии баллистические ракеты. В 1960 году Армейским Инженерным Исследовательским Центром (АИНЦ) был разработан проект "Ледяной червь" (англ. Project Iceworm) по размещению сети мобильных ядерных ракетных стартовых площадок под ледяным щитом острова Гренландия.

АИНЦ предложил вырыть подо льдом сеть тоннелей: вырыть траншеи, перекрыть арочными куполами, дальше об укрытии позаботится сама природа Гренландии, укрыв их снегом и льдом. Туннели должны были соединить стартовые площадки ракет средней дальности, которые предполагалось размещать на расстояниях 6,5 километра друг от друга. Общая длина запланированных тоннелей должна была составить около четырех тысяч километров. Общее количество ракет планировавшегося к разработке типа "Айсмен", которые предполагалось разместить на этой базе — 600.

Ракета "Айсмен" разрабатывалась на базе межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен": дальность полета уменьшена с 10 тысяч километров до 6,1 тысячи километров, боеголовка мощностью 2,4 мегатонн. Стартовые площадки должны были быть соединены между собой железнодорожными путями. Внутри тоннелей планировалось разместить 60 командных пунктов, связанных со стартовыми площадками телефонной связью.

Весной 1959 года начались работы по выбору места, и уже в июне в 150 милях от Туле началось строительство базы Кэмп-Сенчури, располагавшейся, согласно проекту, подо льдом. Тракторы доставили материалы и три швейцарских роторных установки "Питер Плоу", предназначенных для рытья траншей. Эти машины, передвигающиеся на гусеницах, могли извлекать до 33 кубометров снега в час, отбрасывая его на значительное расстояние, в том числе и вверх. По туннелям были пущены небольшие колесные поезда — прототипы будущих подвозчиков ракет.

Спустя год после начала строительства, в июле 1960 года, в Кэмп-Сенчури был доставлен малогабаритный 400-тонный атомный реактор PM-2A. В Туле он прибыл на борту судна, в порту его перегрузили на трейлер, а затем на сани, которые до Кэмп-Сенчури тащила пара гусеничных тягачей.

Установка, сборка и настройка системы заняла 77 дней, после чего реактор дал первый ток, выйдя на проектную мощность в марте 1961 года и проработав в общей сложности 33 месяца, исключая простои на время обслуживания. Пиковое энергопотребление лагеря не превышало 500 КВт в час, что составляло лишь 30 процентов от возможностей реактора. За время работы реакторы было выработано 178 тонн радиоактивной воды, которую выливали прямо на ледовую шапку острова.

Строительство центральной части базы завершилось в октябре 1960 года, после этого там круглогодично проживало до 200 человек, затраты на возведение составили 7,92 миллиона долларов из которых 5,7 миллиона приходились на атомный реактор (в ценах 1960 года).

Однако "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". В середине 1960-х годов выяснилось, что перемещение ледников внутри ледяного щита идет намного более интенсивно, чем ожидалось при планировании, и разрушение возведенных во льду объектов наступало приблизительно через два года после завершения строительства.

В итоге эксплуатация объекта была прекращена в 1967 году. Остатки его сооружений и отходы, включая радиоактивные, оставлены на месте, поскольку предполагалось, что они будут навечно погребены под слоем снега. Однако исследования 2016 года показали, что эта часть гренландского ледяного щита может начать таять к концу столетия, и тогда остатки инфраструктуры и оставшиеся биологические, химические и радиоактивные отходы могут попасть в окружающую среду и нарушить близлежащие экосистемы.

Тем не менее, авиабаза в Туле существует до сих пор. Там по-прежнему садятся стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту. По-прежнему в качестве элемента ПРО функционирует РЛС AN/FRS-132, способная обнаруживать МБР на дистанции 5 тысяч километров.

Есть основания полагать, что в районе Туле сейчас размещаются, а возможно, уже установлены американские противоракетные системы. Это могут быть антиракеты типа GBI. Их с 2005 года размещают в шахтных пусковых установках на базе Форт-Гриль на Аляске. В 2016 году их было 26, а к концу 2017 года их число предполагается довести до 30. Возможно размещение в Туле и антиракет системы "Иджис-Шоре", которые сейчас устанавливаются в Румынии и Польше.

Понятно, что Гренландия не Румыния и не Польша, что позволяет размещать системы ПРО без излишней огласки.

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