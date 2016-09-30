Зачем России пакистанская грусть?

На фоне новых столкновений в штате Кашмир Россия проводит с Пакистаном военные учения. В Индии это воспринимается как предательство. Но дружба - это дорога с двусторонним движением. Кроме того, у России, как и у Индии, есть свои национальные интересы, и они в приоритете. Почему Москва сегодня делает ставку на Исламабад, а не на Нью-Дели?

23 сентября 200 российских солдат прибыли в Пакистан для первых в истории совместных военных учений. Они получили символичное название " Дружба-2016". А несколькими днями ранее, 18 сентября, группа вооруженных боевиков, пришедших с пакистанской территории, напала на лагерь пехотного батальона в городе Ури, округ Барамулла, Индия. Было убито 19 военнослужащих. Индия ответила точечными ударами по лагерям исламистов на территории Пакистана. Все подумали, что Пакистан ответит тем же, но Исламабад сообщил, что имела место обычная пограничная перестрелка, погибли двое пакистанских военных. Это объяснимо: Пакистан провел с Индией четыре войны, и все проиграл.

Индийские власти заявили, обращаясь к Москве, что негоже в такой момент устраивать учения на спорных территориях в Пакистане — это недружественный жест. Однако российские дипломаты ответили, что Москва не видит оснований для беспокойства. Это плановые учения, и они не будут проводиться в районах, которые являются предметом территориального спора между Индией и Пакистаном, заявил глава второго департамента МИД России Замир Кабулов.

Нью-Дели ведет себя, как друг, которого предали

Каждый индийский школьник знает, что Россия является лучшим другом Индии, сказал премьер-министр Нарендра Моди, когда он впервые встретился с Владимиром Путиным в кулуарах саммита БРИКС два года назад в Бразилии. Это так, вот только является ли Индия другом России? Семидесятые годы "нерушимой дружбы" давно прошли, Россия уже не коммунистическая страна, да и Индия возглавляется уже не любезным ее сердцу "Индийским национальным конгрессом" Индиры Ганди, а националистами из партии "Бхаратия Джаната Парти".

За два года пребывания у власти ее лидера — Моди, он четырежды посещал Соединенные Штаты. И семь раз лично встречался с президентом Обамой. Явление для Индии беспрецедентное. Вашингтон называет режим Моди подлинной демократией, разделяющей американские идеалы.

"Индии по праву полагается постоянное место в Совете Безопасности ООН", — заявил Обама. А ведь совсем недавно за резню в Гуджарате госдепартамент квалифицировал индийского политика как персону нон грата. Отчего такие перемены? Оттого, что США и Индия ставят в большой геополитической игре против вездесущего Китая — союзника России.

Так что ничего личного, уважаемые индийские коллеги. Не надо делать вид, что вас "белых и пушистых" предали, вы тоже не без греха. Кроме того, на прагматическом уровне никто ничего не собирается разрушать. Торговля оружием, сотрудничество в БРИКС, ШОС, остаются в повестке дня. Москва вряд ли будет рисковать своими поставками оружия в размере десятков миллиардов долларов, слишком близко общаясь с Исламабадом. Пока — не будет.

Пакистан — первое в мире исламское государство

Что касается Пакистана, то отношения с ним у России всегда были враждебными. Первое в мире исламское государство не было встречено с энтузиазмом в Москве. "Как примитивно это — создать государство на основе религии", — сказал Сталин по свидетельству одного индийского дипломата.

Исламабад всегда осуждал коммунизм и откровенно делал ставку на Вашингтон в борьбе против Индии. После начала советской операции в Афганистане в 1979 году Пакистан взял на себя роль фронтового государства в борьбе против неверных, прямо спонсируя моджахедов.

Но сегодня обстановка кардинально изменилась. Исламабад является отличным примером того, что происходит с союзником США после того, как в его помощи (борьбе с СССР) уже больше не нуждаются. Американские беспилотники бомбят пакистанские села, убивая мирных жителях, которых США считают талибами. Пакистанский паспорт в США практически не въездной. Главным покровителем Пакистана стал Китай. По некоторым данным, Пекин предложил заменить собой США в качестве источника 3,5-миллиардной военной помощи для Пакистана, плюс обеспечить реализацию крупных строительных проектов и увеличить инвестиции, а возможно даже — заключить взаимное оборонное соглашение.

Россия имеет право выбирать союзников

Россия сейчас нуждается в Пакистане, чтобы налаживать ситуацию в Афганистане, который американцы оставляют. Учения — это сигнал того, что страны намерены сотрудничать в военной области, и что больше эти страны не враги. Упорство России в проведении военных учений, несмотря на предостережение Индии, позволяет предположить, что сделана ставка на долгосрочное сотрудничество. Пакистан — это не просто военный партнер, это партнер, стратегически выгодно расположенный на перекрестке Центральной Азии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Это партнер, который может покупать российские энергоресурсы, оружие, Россия может поучаствовать в модернизации пакистанской черной металлургии. И такие контракты уже есть — по вертолетам Ми-35 (предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск перевозки грузов) и заводам Pakistan Steel Mills.

Что касается Кашмира, то здесь позиция России тоже может поменяться. Кашмир — это мусульманский регион, который при разделе единой страны на Индию и Пакистан в 1947 году был отдан англичанами Индии, несмотря на то, что 77 процентов его населения составляли мусульмане. Пакистан проиграл войну за Кашмир, с тех пор там нет границы, а лишь линия разграничения огня. Москва всегда признавала суверенитет Дели над Кашмиром, но в связи с крымскими событиями может признать, что право народа на самоопределение необходимо реализовать и в Кашмире.

"Россия демонстрирует Индии недовольство резким укреплением индийско-американских отношений, в том числе, в военно-политической сфере", — сказал Правда Ру Сергей Лунев, профессор кафедры востоковедения МГИМО, заместитель главного редактора журнала "Сравнительная политика". По мнению эксперта, обострения отношений между Индией и Пакистаном "мы раз в 2-3 года наблюдаем".

"В случае определенного развития ситуации может быть случайный военный конфликт, но вряд ли он произойдет с применением ядерных средств. Индии для победы над Пакистаном ядерное оружие не нужно, 90 процентов потенциала Пакистана — и экономического, и человеческого, — сконцентрировано в 100 километрах вдоль границы с Индией", — отметил Сергей Лунев.