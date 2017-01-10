Россия и Индия выиграют от конфликта США с КНР

Отношения США и Китая вступают в опасную зону противостояния. Избранный президент Дональд Трамп пообещал увеличить боевой состав военно-морских сил США с 272 до 350 кораблей, в том числе для сдерживания Китая. Дело усугубляется перспективой неизбежной торговой войны на фоне политической конфронтации. Новый глобальный конфликт выгоден России и Индии.

Согласно плану Трампа, в число подлежащих постройке новых судов входят авианосец, 16 крупных надводных боевых кораблей, 18 ударных подводных лодок, десантные катера.

Если план будет реализован, то ВМС США вернутся к боевому и численному составу, которого у них не было, начиная с 1998 года, пишет Defense News. "Мы нуждаемся в этом флоте, потому что Россия и Китай намерены продолжать наращивать свои военно-морские силы", сказал газете президент Совета судостроителей Америки Мэтью Пакстон.

Китай становится врагом №1 США

Таким образом, Россия перестает быть геополитическим врагом №1 США (по выражению Митта Ромни), так как Трамп представляет его в образе Китая, говорится в редакционной статье американского издания Mercury News. Газета считает, что это неплохое оправдание ставки на улучшение отношений с Россией, и вспоминает, как Вашингтон в свое время мудро поставил на союз с Мао Цзедуном, чтобы разрушить "коммунистический блок" СССР — Китай. Теперь почему бы не подружиться с Владимиром Путиным, чтобы разрушить российско-китайское стратегическое партнерство и ослабить обе страны? Однако, по мнению авторов, Россия сегодня "это не нация бедных крестьян", каким был Китай при Мао. Целью Китая тогда было "догнать Запад на внутреннем фронте, а не конкурировать в большой геополитической игре". Россия же сегодня играет по-крупному, и в этом ей не нужна помощь США, они здесь противники.

Обстановка вокруг Китая при Трампе нагнетается, это очевидно. Он публично критикует Пекин за то, что тот искусственно занижает курс юаня, прикрывает правительство "страны изгоя" — КНДР, вводит пошлины для американских товаров и милитаризирует Южно-Китайское море. Своими прямыми контактами с руководством Тайваня Трамп поставил под сомнение политику "одного Китая", которая предусматривает, что Тайвань является частью КНР. Усиление конфронтации налицо. И Китай не собирается уступать.

Англоязычная дочка официального органа Коммунистической партии КНР газеты "Жэньминь жибао" — газета Global Times, предупредила, что Китай "возьмет реванш", если Трамп откажется от политики "одного Китая". Для этого достаточно официально принять в Вашингтоне лидеров Тайваня. Кроме того, в середине декабря прошлого года Китай захватил в международных водах Южно-Китайского моря американский беспилотник и вернул его только после настойчивых требований американских властей.

Торговая война неизбежна

Положение усугубляется тем, что Трапм может ввести 45-процентную пошлину на ввоз китайских товаров, что является его предвыборным обещанием. Он уже нанял советников, которые вели с Китаем торговые войны в администрации Рональда Рейгана, среди них Питер Наварро, автор книги "Грядущие войны Китая. Поле битвы и цена победы", который последовательно выступал с критикой политики США на китайском направлении в последнее время.

"Вполне возможно, что Трамп введет пошлины", — сказал Pravda.Ru Александр Бедрицкий, кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ. — Это даже не запретительная мера будет, а попытка стимулирования внутреннего производства, то, о чем Трамп говорил неоднократно. И это один из основных пунктов его программы по восстановлению экономического потенциала США".

Как ответит Китай? "В общем-то, Китай — один из основных держателей ценных бумаг США, и ответы там могут быть тоже довольно жесткие, — сказал эксперт, — например, просьба обналичить некоторые долговые обязательства".

Пострадают обе стороны. Американские компании и потребители потеряют доступ к дешевому китайскому рынку рабочей силы и дешевому китайскому импорту, Вашингтон также не сможет заимствовать у Китая, который действительно держит больше долга США, чем любая другая страна. Китай же пострадает, "потому что придется искать другие рынки сбыта, а это всегда затратно. Кроме того, США могут объявить эмбарго на продажу ключевых продуктов и технологий.

Политические трудности в Китае

Ян Бреммер президент Eurasia Group полагает, что у Китая будут и другие трудности. Например, предстоит частичная ротация руководства ЦК КПК на IXX cъезде партии осенью этого года. Этот этап Бреммер называет "одним из самых сложных моментов с начала эпохи реформ Китая в 1978 году". Будет борьба между кандидатами премьера Ли Кэцяна, который считается на Западе приверженцем рыночной экономики и кандидатами китайского президента Си Цзиньпина, который "постепенно превращается в аналог диктатора Мао", пишет Wall Street Journal. В такой обстановке Си будет решительней, чем когда-либо реагировать на вызовы внешней политики, говорит Бремер. То есть набирать очки за счет "внешнего врага".

Добавим, что Китай накопил большой корпоративный долг, есть спад производства, на рынке недвижимости надут финансовый пузырь. Бреммер пишет, что "любой неверный шаг Си вызовет глобальную экономическую нестабильность".

Но есть в ситуации и положительные моменты, например, Трамп, отменит договор о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), которое создал Обама в качестве экономического оружия, предназначенного для изоляции китайцев. Не будет продвигаться, возможно, и строительство ПРО в Азии, тоже как издержка политики Обамы-Клинтон.

Заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия, Андрей Девятов полагает, что перепалки Китая с США — это лишь легенда прикрытия. "В замысле — китайско-американский сговор. И основным содержанием этого секретного соглашения является то, что до 2020 года войны между Китаем и США не будет, эта договоренность рассчитана на 40 лет. Основная линия — не обращать внимания на муссирование СМИ различных тем, а твердо держаться линии о новом типе отношений между США и Китаем — отношений сверхдержав", — сказал эксперт.

Россия и Индия — бенефициары нового конфликта

От усиления противостояния США — Китай выиграют Россия и Индия. Вряд ли Владимир Путин попадет в ловушку улучшения отношений с Трампом, которая будет иметь конечной целью — поссорить Москву и Пекин. Путин будет умело балансировать, и Москва сможет даже выиграть, потому что китайские товары после ухода с американского рынка будут искать рынок сбыта в России. Китай будет в этом случае более сдержан в своих требованиях по цене на российский газ и сговорчив в политическом плане. Что касается Индии, то тесная связь Вашингтона с Нью-Дели — это куда более реальный план для сдерживания Китая, поскольку налицо борьба за лидерство в регионе. "Индия является крупнейшей демократией в мире и является естественным союзником США. Если вы проголосуете за меня, то мы будем лучшими друзьями. Мы станем осуществлять крупные торговые сделки между нашими странами. Мы собираемся сделать большой бизнес с Индией", — сказал избранный президент США на встрече с индийской общиной в штате Нью-Джерси.