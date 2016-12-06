Китай рассердился. России это выгодно

Китай на заседании в СБ ООН впервые с жесткой риторикой заблокировал западную резолюцию по Алеппо. Посол Китая обвинил Запад в организации сирийской войны. Китай рассердился, потому что Трамп обвинил Пекин в протекционистской политике и дал понять, что будет налаживать отношения с Тайванем. Обострение отношений Китая и США выгодно России.

Китайские военные корабли. Фото AP

Трамп разозлил Си Цзиньпина

Резолюция, поставленная на голосование 5 декабря, призывала к прекращению огня в Алеппо как минимум на семь дней, включая удары по позициям террористических групп "Ан-Нусра" и ИГ (запрещены в России). "Россия и Китай решили наложить вето не потому, что им нужно время на переговоры, а из-за своей давней и ошибочной веры в деспота, который убил почти полмиллиона граждан своей страны", — заявил во время обсуждения проекта представитель Британии Мэттью Райкрофт. Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи попросил Райкрофта не искажать позиции других стран, "отравляя атмосферу" совета. Он напомнил, что сирийская война и события, которые называются "арабской весной", состоялись не без негативного участия Запада и "все присутствующие об этом хорошо знают".

Ужесточение риторики Китая связано с тем, что Дональд Трамп впервые за 37 лет нарушил табу дипломатического общения с Тайванем и переговорил напрямую по телефону с президентом Цай Инвэнь — первой женщины во главе Китайской Республики, которая привела Демократическую прогрессивную партию (ДПП) к победе на выборах в январе 2016 года. Исторически ДПП всегда склонялась к независимости Тайваня от Китая и не приемлет политики "единого Китая".

В заявлении группы, которая занимается вопросами передачи власти в США, говорится, что Трамп во время телефонного разговора обсудил с Цай Инвэнь "тесные связи в сфере экономики, политики и безопасности". "Почему я должен спрашивать разрешения Китая, — написал Трамп в "Твиттере". — Спрашивал нас Китай, нормально ли это, обесценивать свою валюту (усложняя нашим компаниям конкуренцию), повышать налоги на нашу продукцию, поставляемую в их страну (США не облагает их налогом), или строить мощный военный комплекс посреди Южно-Китайского моря?"

Времена меняются — Пекин знает свою силу

Министерство иностранных дел КНР заявило, что направило Дональду Трампу официальный протест. Напомним, что Вашингтон разорвал дипломатические связи с Тайванем в 1979 году, выразив поддержку пекинской концепции "одна страна, две системы", согласно которой Тайвань является частью Китая. Однако, несмотря на это, США поставляли на Тайвань оружие и направляли туда инвестиции. Когда в 1995 году США с частным визитом приняли президента Тайваня Ли Дэнхуэя, это так возмутило Пекин, что он начал ракетные стрельбы в районе Тайваньского пролива. Балансирование на грани войны длилось восемь месяцев. Кризис прекратился после того, как президент Билл Клинтон направил военные корабли в регион, в результате чего Китай отступил. Но сейчас не те времена, чтобы пугаться Америки. Китай обладает мощной экономикой и военной силой, поэтому поведение Трампа испугало в США многих.

Китайская газета Global Times, назвала возмутительными, безрассудными и неожиданными провокации Трампа. "Китай расценивает слова Трампа в "Твиттере" всего лишь прикрытием для его реального отношения к Китаю, как к жирному ягненку, от которого он хочет отрезать кусок мяса", — пишет газета во вторник в редакционной статье. Таблоид предположил, что "истерика" Трампа "неизбежно приведет к ухудшению китайско-американских отношений". "Мы должны быть полностью готовы, как психологически, так и физически, для разворачивания этого сценария, — предупредила Global Times. — Трамп может шуметь сколько угодно, но у него нет достаточного количества ресурсов, чтобы бесцельно враждовать с Китаем — второй по величине экономикой мира, крупнейшей торговой страной и ядерной державой".

Пекин докажет Трампу, что он популист?

Такой радикальный сдвиг во внешней политике может спровоцировать не только военное, но и экономическое противостояние с Китаем, которое не так легко будет выиграть. При президенте Си Цзиньпине Китай усилил экспансионистскую политику в экономике. Он создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), к которому, несмотря на сильную оппозицию США, присоединилось 57 стран. И среди них практически все союзники США в Азии, за исключением Японии. Кроме того, во Всемирном банке Китай теснит США. Пекин активно завоевывает своими инвестициями Африку, Латинскую Америку, продвигает глобальный проект - новый "Шелковый путь". В то же время с приходом Трампа США осознали, что являются страной с ограниченными ресурсами и многочисленными проблемами в экономике.

Позиция Трампа может поставить под угрозу политическое партнерство. Китай может ветировать в СБ ООН и другие американские инициативы, например, резолюции против распространения ядерного оружия Северной Кореи, санкционную политику против Ирана. Но, с другой стороны, очевидно, что ставка на Тайвань позволит Вашингтону сдерживать амбиции Китая в Южно-Китайском море. "Является ли это опасным? Абсолютно. Это может быть правильным, но это опасно, сказал cbc.ca Орвилл Шелл (Orville Schell), директор Центра по американо-китайским отношениям имени Артура Росса. "Это может очень легко перерасти в войну", - добавил он.

Да, можно не обольщаться, Си Цзиньпин заставит Трампа выбрать между Тайванем и лояльностью Китая. И России это противостояние выгодно. Как противостояние между двумя крупнейшими державами оно ослабит их, отвлечет Вашингтон от противостояния с Россией и подтолкнет Китай к последовательной поддержке России в СБ ООН.

"Обещание Трампа надавить на Китай в экономическом плане на самом деле трудно выполнимо, - сказал Правде.Ру Николай Котляров, директор Российско-китайского центра Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. - Экономики двух стран взаимосвязаны. Это больше 600 миллиардов долларов товарооборота. Если же будет обострение в отношениях Китай - США, то, я думаю, китайцы найдут выход — они будут искать партнеров в Европе. По мнению зарубежных аналитиков, сейчас на первый план в Китае будет выходить развитие не промышленности, а сферы услуг. Сфера услуг за последние годы очень сильно там выросла, процентов на десять, и есть еще большой потенциал. А в сферу услуг входят культура, спорт, кинофильмы, банковский сектор, здравоохранение, туризм. И вполне возможно, что китайцы будут продвигать свою сферу услуг на внешние рынки".