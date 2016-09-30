"Сирийские курды останутся верны своей Родине"

За что сражаются сирийские курды?

Представитель партии Демократический союз Сирии Абду Салам Али в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал о том, что происходит в сирийском Курдистане, о борьбе с террористами и взаимоотношениях сирийских, иракских и турецких курдов. Он также пояснил, почему сирийские курды хотят жить в единой демократической и федеративной Сирии.

Фото: Архив Pravda.Ru

— В Сирии курдов не так много, как в Турции и Ираке. Какова позиция и роль сирийских курдов в обще-курдском национально-освободительном движении?

— До недавних пор всегда считалось, что Курдистан — это иракские курды плюс еще иранские. А мы — как младшие братья. Действительно сирийские курды малочисленны, нас около 15 процентов населения Сирии, порядка 3,5 миллиона человек. И именно после начала сирийского конфликта их роль стала очень хорошо видна. Потому что сирийские курды действительно доказали всему миру, что они — организованная сила, которая боролась и отразила во многих местах наступление Исламского государства — ИГИЛ, организации, которая запрещена в России.

Сопротивление курдов Исламскому государству было особенно ожесточенным было, военный конфликт на курдской территории продолжался более полугода. В Сирии многие борются с ИГИЛ, но у них постоянно что-то там не получалось, другие же говорили, что борются, но видимо, не очень хотели победить. Во многих местах боевиков Исламского государства даже принимали с объятьями и приветствовали. А на курдской территории против них боролись.

Сначала курды сражались чуть ли не камнями, потому что не было оружия. Но они не могли допустить прихода ИГИЛ. Их идеология, то, что они проповедовали, их нравы — все это чуждо курдскому народу. Недавно тоже были жестокие бои в городе Манбидж на западе реки Евфрат, где опять же курды победили террористов. И международные силы, и Россия, и США увидели в курдах силу, способную бороться против радикальных группировок.

— Кто такие организованные курды? Это — партия Демократический союз Сирии?

— Да. Партия Демократический союз была создана в 2003 году, и действительно с момента создания ее цель была именно организовать курдские общества в Сирии. И когда начался сирийский кризис, тогда уже курдское общество было готово. Поэтому тогда правительство Сирии из многих курдских регионов вывело свои войска и милицию, где-то под давлением курдов, где добровольно.

Видимо, у них как бы не было времени на курдов. Естественно, на курдских территориях возник вакуум власти, и курды начали самоорганизовываться. Уже создали свои структуры власти, включая суды, полицию и армейские формирования — отряды народной самообороны.

— А как обстоит дело с курдами в Дамаске? Они, видимо, уже в большой степени ассимилировались?

— Да. Они там уже давно осели и потеряли тесные связи. Курды в Дамаске уже практически не уделяют внимания курдскому народу и курдскому вопросу. У них уже другие интересы, они, можно сказать, стали интернациональными.

Наша партия объединяет в основном курдов на севере Сирии. Есть и другие партии, например, Курдский национальный совет, который сейчас находится в составе так называемой Стамбульской коалиции. У нас с ними по многим вопросам разногласия, потому что они постоянно делают уклон, чтобы мы боролись в первую очередь против режима Сирии. Однако, мы считаем, что режим Сирии — законный и нормальный.

Власти Сирии в принципе нам не мешают. А сирийский конфликт немного отличается для нас, курдов, потому что конфликт правительства и оппозиции Сирии — это борьба среди самих арабов. У них, прямо говоря, идет борьба за кресло президента, за власть. Для нас, курдов, это не имеет значения. Мы считаем, что любой президент Сирии должен представлять всех сирийцев, не только арабов, курдов или турков…

— Как ставший президентом Ирака курд Талабани?

— Вот именно! Президент Талабани действительно представляет все иракское население, он единственный президент для всего народа, и для него нет разницы между курдом и арабом, между его партией и другими партиями. Он действительно справедливо политику проводит. Хотя Талабани как раз курды довели до поста президента Ирака. Естественно, он не может игнорировать курдские интересы в Ираке.

В Сирии премьер-министрами были курды по национальности, но они не по представительству от курдов эти места занимали и курдской проблематикой совсем не занимались. Курды ведь тоже разные. У нас есть разные партии, у нас есть разногласия, но у нас есть единство в том, что мы все — курды и сирийцы.

Курдские партии в Сирии не призывают отделиться от Сирии. К расколу Сирии никто не призывает. Наоборот, все выступают и призывают бороться именно за единую Сирию, федеративную. Нужна децентрализация Сирии, чтобы люди всех национальностей — арабы, чеченцы, армяне, друзы — чувствовали себя сирийцами, и им было действительно комфортно в этом общем доме — новой Сирии.

— Это точно не то, чего хочет ИГИЛ.

— ИГИЛ — это вообще мрак, потому что они хотят вернуться к законам, которые были десятки веков назад. Естественно, это никому, кроме самих игиловцев, не нравится. Даже, кажется, они и сами в это не верят. Они просто отпетые бандиты.

Конечно, ИГИЛ — организованная сила, но сейчас они уже в меньшинстве, их все меньше поддерживают, и все больше сил выступает против них. Они сейчас воюют против иракской и сирийской армий, против курдов сирийских и иракских, против США, России и других стран. Этих бандиты уже не могут против всех них успешно воевать. Я думаю, скоро ИГИЛ придет конец, как и всем другим силам, которые шли поперек цивилизации.

Беседовал Сауд Гафуров

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев