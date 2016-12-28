Обама подставил Нетаньяху, Трампа и Порошенко

Тель-Авив дал жесткую отповедь администрации США, обвинив Обаму в тайном сговоре с Палестиной и, таким образом, в предательстве Израиля. ﻿Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую политику Израиля на территориях, которые тот считает своими. Почему Обама повел себя не по-союзнически? И почему у Израиля нет претензий к России, а к Украине есть?

Биньямин Нетаньяху. Фото: Архив Pravda.Ru

Напомним, что 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию 2334, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". США воздержались при голосовании, хотя ранее всегда блокировали эту тему.

Суть конфликта между Израилем и Палестиной

Суть конфликта — в споре за земли, которые каждая страна считает своими. Эти земли на Западном берегу реки Иордан, отданные Палестине в 1947 году ООН, были заняты Израилем в Шестидневной войне 1967 года. Израильтяне утверждают, что Бог дал еврейскому народу эти земли в библейские дни, и они не позволят их забрать. 40 процентов территорий на Западном берегу, где сегодня проживает 90 процентов палестинского населения, были переданы Палестинской автономии в результате мирных переговоров. Остальные 60 процентов, плюс Восточный Иерусалим, являются землями, за которые в настоящее время споры продолжаются.

Палестинцы, поддержанные, как мы видим, Советом Безопасности и многими государствами ООН, выступают против "ползучего" заселения этих территорий за счет поселений. Известно, что премьер-министр Ариэль Шарон дал президенту США Джордж Бушу письменное обязательство в 2004 году по их демонтажу, но с тех пор население выросло от 30 до примерно 100 тысяч человек.

Принятая резолюция 2334, по сути, аннулирует резолюцию 242 от 1967 года, в которой подтверждается, что в результате Шестидневной войны все страны конфликта, в том числе Израиль, имеют "право жить в мире в пределах безопасных и признанных границ, не подвергаясь угрозам силой или ее применению". Это при условии, что Израиль должен уйти "из оккупированных во время недавнего конфликта территорий".

В тексте резолюции на английском языке слово "территории" — "territories" — приведено без определенного артикля. Это послужило причиной различий в трактовке того, какие именно территории должны быть освобождены Израилем. Израиль признал эту резолюцию, но заявил, что вопросы вывода войск и проблема беженцев могут быть решены лишь на основе прямых переговоров с арабскими государствами и заключения всеобъемлющего мирного договора.

Резолюция 2334 отказывается "признавать какие-либо изменения 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые согласованы сторонами путем переговоров". Эта трактовка фактически определяет границы Израиля, хотя внешне подтверждает сохранение условия прямых переговоров.

Украине — снова оценка "плохо"

Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, а США не стали накладывать вето. Власти Израиля заявили, что не намерены ее выполнять (странно, что никто не говорит о санкциях). Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что администрация президента США вступила в тайный сговор с Палестиной, в результате чего Совбез ООН принял резолюцию об израильских поселениях. "Мы не сомневаемся, что администрация Обамы инициировала эту резолюцию, согласовала ее формулировку и требовала ее принятия", — цитирует Reuters слова премьера Израиля.

Тель-Авив отменил визиты высших лиц инициаторов резолюции — Сенегала, Новой Зеландии, а так же Украины. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что израильские поселения на оккупированных палестинских территориях противоречат международному праву и назвал этот вопрос принципиальным. В своем твиттере он сравнил израильские поселения с "оккупацией Крыма". Заметим, что из пяти важных для Украины голосований в ООН 2014-2016 годов Израиль оставался нейтральным и не принимал участия в голосованиях четыре раза, а совсем недавно проголосовал в поддержку Украины по резолюции о соблюдении прав человека в Крыму, признав его "оккупированным" Россией на Генеральной ассамблее ООН 19 декабря. Теперь, думается, Израиль изменит свою позицию в отношении Киева и отменит важные совместные проекты: лечение "солдат и офицеров АТО", контракты с 20 тысячами украинских строителей, разработку Соглашения о зоне свободной торговли. И это в условиях, когда любая поддержка Украине важна. Подставился Порошенко и перед Трампом, поскольку у последнего отличная от Обамы позиция.

По отношению к России и Китаю негативных заявлений и действий не последовало. Вероятно, Нетаньяху и не надеялся на их произраильскую позицию, и это было ему сказано в кулуарах. "Российская Федерация проголосовала "за" (принятие СБ ООН резолюции с требованием прекратить строительство поселений), исходя из того, что ее содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля", — говорится в тексте заявления внешнеполитического ведомства России.

Личная неприязнь или далеко идущий план?

Но вот подвоха со стороны Обамы и его вассалов Нетаньяху не ожидал. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский предполагает, что дело в личной неприязни Обамы к Нетаньяху. Однако скорее всего присутствует желание заложить как можно больше мин под администрацию Трампа, чтобы создать к концу его президентства репутацию негодного политика. Действительно, Трамп уже обозначил конфликт с ООН по этому вопросу. "Это случай из этой же оперы. Организация Объединенных Наций имеет такой большой потенциал, но сейчас это просто клуб для людей, чтобы собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Так грустно!" — написал Трамп в Твиттер.

Избранный президент США может наложить вето на дальнейшие действия СБ ООН в реализации этой резолюции, например, о признании палестинского государства. Тем не менее, есть международные инстанции — суды, куда руки Трампа не дотянутся. Конгресс может также сократить финансирование ООН, чтобы наказать организацию за действия своих государств-членов, но нужно ли так далеко заводить конфронтацию с ними? На это и рассчитывает Обама и те, кто за ним стоит. Есть еще один аспект — могут возмутиться арабские союзники США, впрочем, России это на руку, как и другие аспекты этого конфликта. А он может зайти далеко: Израиль призвал соотечественников покинуть Францию и пригрозил пересмотреть свои отношения с ООН.

Мнение эксперта

"Израильские поселения являются механизмом интеграции израильтян и палестинцев в обход палестинской администрации, которая чрезвычайно ворует", — сказал Евгений Сатановский Pravda.Ru. Все поселения выстроены палестинцами, в промзонах поселений работают палестинцы и получают от этого куда больший доход, чем от распределения бюджета из Рамаллы. Это позволяет им вырастить независимую от арафатовской клептократии элиту. Именно это является предметом, в рамках которого палестинская администрация борется против израильских поселений. Ни о какой оккупации там речи не идет. Поселения запрещено строить на землях, на которых есть или были арабские хозяева. Мы (Россия) отказались следовать этому курсу, в частности, в вопросах с Крымом. Почему, собственно, израильтяне должны ему следовать? Для Обамы это все вопрос, опять-таки, его личных отношений с Нетаньяху, которого он, как и Путина, ненавидит и считает республиканцем чистой воды. Обама, исходя из традиций американо-израильских отношений, совершил беспрецедентный акт, который иначе как предательством отношений не называется".

Евгений Сатановский полагает, что тема образования палестинского государства провалится и перестанет быть политикой. "А тогда людей, паразитирующих на этой теме, начнут сажать в тюрьмы, потому что по израильским законам они там должны сидеть. Все, начиная с покойного президента Шимона Переса, и кончая всеми теми политиками, которые сидят в США сейчас, или какие-то осколки, которые остались в Израиле".