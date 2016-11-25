Что мы увидели и чего не увидели в Палестине

На прошлой неделе группа журналистов Pravda. Ru побывала в Палестине. Нас принимали коллеги из Палестинской телерадиокампании (Palestinian Broadcasting Corporation, PBC), которые сделали все возможное, чтобы за три дня показать нам как можно больше.

Фото: Архив Pravda.Ru

Мы были во временной столице Государства Палестина Рамалле, проехали через города Иерихон, Вифлеем, Бейт-Джала, Тубас, Бир-Зейт, посетили сельскохозяйственные районы недалеко от иорданской границы, заехали в новейший, еще строящийся город Раваби.

Конечно, сразу описать все наши впечатления невозможно. В ближайшее время мы обязательно подготовим видеоотчет о нашей поездке. Сейчас же хочется "по горячим следам" поделиться наиболее яркими и неожиданными деталями.

Неожиданности начались с того, что мы оказались первыми российскими журналистами, приехавшими в Палестину за много лет. Парадоксально, но факт: наши СМИ интересуются этой страной только тогда, когда происходит очередное обострение палестино-израильского конфликта. Но и в этом случае в фокус внимания попадают лишь "жаренные" факты, число жертв, некоторые детали происшествий.

Другим поводом вспомнить о Палестине являются визиты сюда российских руководителей. Однако при этом основной интерес пресса проявляет к подробностям переговоров, заключенных соглашений и т. п. Страна, ее народ, ее жизнь, — все это остается "за кадром". За неделю до нас в Палестине побывал глава правительства РФ Дмитрий Медведев; много ли материалов о том, что представляет собой современная Палестина, было в этой связи опубликовано российскими СМИ?…

На этом фоне неудивительно, что приезд группы Pravda. Ru стал большой новостью для наших палестинских друзей: слишком давно не навещали их коллеги из далекой России! Замечу, что не меньшим сюрпризом наш визит явился и для представителей Израиля (мы прилетели в аэропорт Бен-Гурион, откуда на такси добирались до Рамаллы). Сотрудники аэропорта были крайне удивлены интересом российских журналистов к Палестине, довольно долго и тщательно проверяли наши документы, приглашения и т. п., но затем пропустили нас, пожелав доброго пути.

Итак, что же мы увидели в Палестине.

Мы увидели большую стройку. Строятся жилые кварталы, возводятся новые города.

Мы увидели возделанные поля, огромные финиковые и оливковые рощи.

Мы увидели школы и университеты, полные молодежи.

Мы увидели жизнелюбивый народ, который все это строит, обрабатывает, возделывает, который упорно трудится над своим будущим.

Мы поняли, что для палестинцев именно такой труд на их земле стал главным орудием борьбы за собственное будущее, за эту землю, за право жить на ней. Они стремятся отвоевать такое право не силой оружия, а упорным ежедневным трудом.

И это принципиально важно. Не война, а экономическое возрождение, образование, создание собственной промышленности, максимально эффективное использование природных ресурсов, освоение земли — вот что характеризует Палестину сегодняшнего дня. Ее многострадальный народ уже не жертва. Он не опускает рук перед лицом огромных и многочисленных проблем и трудностей, с которыми каждый палестинец сталкивается ежедневно и ежечасно. Конечно, проблемы никуда не делись, но с ними научились справляться, полагаясь на свое упорство и непреклонную волю к жизни.

Прекрасной иллюстрацией к этому может служить история фермера Насера Абдерразека. Он владеет 300 гектарами плодородной земли недалеко от иорданской границы, выращивает на ней разнообразные овощи, картофель, кукурузу, цветы. Воду добывает из скважин с глубины 300-400 метров.

Насер Абдерразек

Наследственное владение, переходившее из поколения в поколение — вот что такое для Абдерразека его земля. При этом в течение нескольких десятилетий она использовалась израильской армией под танковый полигон. Ему было запрещено возделывать ее, хотя она и не была конфискована.

Со временем он добился права работать на своей земле. Она особенно плодородна, поскольку долгое время не обрабатывалась. Сейчас ежегодно он собирает на ней по 3 урожая.

Тем не менее, он по-прежнему в любой момент может получить уведомление о начале военных учений. Он обязан прекратить все работы и не препятствовать тому, что по его полям, дорогам, трубопроводам с водой пройдут танки. После окончания маневров он может вернуться к работе.

Здесь был танковый полигон

Проблема, с которой он постоянно сталкивается — доступ к воде, который регулируется палестино-израильскими соглашениями от середины 1990-х годов. Сегодня эти документы безнадежно устарели, однако израильская сторона отказывается из пересматривать. По этим соглашениям палестинцы на многих территориях не имеют права бурить новые скважины. Лишен этого права и Насер, ему приходится бурить скважины нелегально.

Упорство этого человека поистине поражает. Он достаточно состоятелен, чтобы оставить свой, пусть и доходный, но нестабильный бизнес, переехать куда-нибудь в комфортное место и жить в свое удовольствие. Но он держится за свою землю. "Почему?" — спросили мы.

Потому что на этой земле много лет назад погиб его отец. Потому что, если он покинет ее, она будет конфискована. Потому что его труд и упорство защищают ее лучше любого оружия.

Другой не менее замечательный пример того, что можно увидеть в Палестине сегодня — это новейшие города. До сих пор в российской, да и в мировой прессе постоянно звучит тема израильских поселений, которые тут и там возводятся на изымаемых у палестинцев территориях. Но почему-то ни слова нет о палестинском опыте строительства больших современных благоустроенных жилых комплексов.

Один из них — Раваби — мы посетили.

Это настоящий "Город на холме", вершину которого венчает самый большой в мире флаг Государства Палестина. Рядом с ним разбит небольшой парк с зелеными газонами (большая редкость в палестинских городах), в центре которого — досуговый центр с кафе, ресторанами.

Флаг Палестины над Раваби

Сам город спускается по крутому склону холма. Его строительство еще не завершено, но первые из 25 тысяч жителей, на которых он рассчитан, уже заселились. Кстати, работать жители Раваби будут на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, которые создаются в окрестностях: компания, которая строит город, приобрела и земли вокруг него.

Город Раваби

Необходимая инфраструктура здесь имеется: магазины, паркинги, спортивные залы, школа, мечеть, христианский (католический) храм. Особая достопримечательность — культурный центр, построенный в виде античного амфитеатра. А также сафари-парк, который уже стал центром притяжения для туристов со всей округи.

Амфитеатр в Раваби

Несколько слов о школе: она уже открыта и поддерживает связи с ведущими местными и мировыми университетами от палестинского Бир-Зейта до Кембриджа. К сожалению, российских вузов в списке ее партнеров нет…

Этих двух зарисовок — упорного фермера, выращивающего овощи на танковом полигоне, и новейшего города — достаточно, чтобы описать то, какой мы увидели сегодняшнюю Палестину.

Чего же мы здесь не увидели?

Мы не увидели нищеты, не увидели отчаяния. Здесь нет нищих, нет попрошаек, нет людей, праздно шатающихся по улицам в рабочее время.

Мы не увидели бездомных детей, безработной, ничем не занятой молодежи. Все учатся. По уровню образования Палестина занимает первое место в арабском мире. Палестинские школьники и учителя регулярно получают международные призы, а палестинские инженеры, врачи, преподаватели, техники пользуются огромным спросом во всем мире.

Университет Бир-Зейт

Мы не увидели агрессии, не почувствовали напряженности. Показательно, как ведут себя водители: никто не сигналит, не возмущается, не кричит и не ругается. Мы не встретили ни одной аварии — и это несмотря на весьма непростую ситуацию на дорогах, постоянно петляющих по склонам холмов.

Мы не заметили ни малейшего намека на какие-то сложности в отношениях между мусульманами и христианами. И это на том самом Ближнем Востоке, который переполнен насилием, взаимной ненавистью, нетерпимостью.

Замечательный пример — два города, разделенные простой улицей: христианский Вифлеем и населенный мусульманами Бейт-Джала. Последователи двух великих религий живут здесь в мире и согласии бок о бок сотни лет.

Новые кварталы Вифлеема

Но самым ярким доказательством истинного братства палестинских христиан и мусульман может служить то, что произошло, когда мы уже покинули Палестину. Власти Израиля решили ограничить громкость призыва к молитве (азан), который пять раз в сутки раздается со всех мечетей в Палестине и в самом Израиле. Справедливости ради заметим, что там, где нам удалось побывать, азан ни разу не привлек нашего внимания: его почти не было слышно.

Решение израильских властей было воспринято местными мусульманами и христианами как запрет азана в принципе. И в знак протеста — впервые в истории! — азан прозвучал с колоколен христианских храмов. Такого единения мир еще не видел — и это, повторяю, на Ближнем Востоке, в то же самое время, когда в соседней Сирии, в Ираке озверелые фанатики убивают сотни иноверцев, разрушают их храмы, оскверняют их святыни!…

В Палестине нет Исламского государства (ИГИЛ — организация запрещена в России). "Почему?" — спросили мы одного из наших палестинских коллег. В ответ он рассмеялся и сказал: "Потому что общее палестинское дело выше и сильнее "дела" ИГ". Вот вам и ответ на вопрос о том, как можно побороть идеологию исламистских фанатиков: нужна сильная национальная идея, нужно непреклонное стремление построить достойное будущее на своей земле, нужна всепобеждающая любовь к жизни, нужны упорство и труд.

Финиковые рощи

Именно эти качества характеризуют современное Государство Палестина и весь палестинский народ, и этому у него могли бы поучиться многие и на Ближнем Востоке, и в других частях мира.