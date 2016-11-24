Россия и Саудовская Аравия: Шаги навстречу

Россия и Саудовская Аравия постепенно наращивают сотрудничество. И это неудивительно: на фоне острейшего кризиса, охватившего весь регион Ближнего Востока, в условиях войны в Сирии и противостояния международному терроризму взаимопонимание и конструктивное взаимодействие между Москвой и Эр-Риядом становится необходимым.

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации г-н Абдуррахман Ибрахим Ар-Расси. Фото: Facebook/МИД России

История отношений наших стран очень непроста. Советский Союз стал первым государством, признавшим Королевство Саудовская Аравия (КСА) и установившим с ним дипломатические отношения 90 лет назад — в 1926 году. Однако в 1931 году все связи были прерваны — вплоть до 1991 года.

В настоящее время идет трудный процесс создания атмосферы взаимного доверия и поиска эффективных механизмов сотрудничества. На этом пути существует множество сложностей. Достаточно упомянуть противоречия по сирийской проблеме.

Однако можно с полным основанием говорить и о совпадении интересов России и Саудовской Аравии по ряду принципиальных проблем, в частности в том, что касается стабилизации мировых цен на нефть.

При этом очень важно, что обе стороны демонстрируют желание и готовность упорно работать над развитием двусторонних отношений, понимая свою ответственность на региональном и глобальном уровнях. Общей целью является формирование стратегического партнерства двух стран.

О том, как видят эти процессы в Саудовской Аравии, рассказал в эксклюзивном интервью Pravda. Ru чрезвычайный и полномочный посол Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации г-н Абдуррахман Ибрахим Ар-Расси.

— В одном из интервью, которое вы дали в этом году, вы говорили о ведущейся Россией и Саудовской Аравией работе, направленной на строительство совместными усилиями стратегических отношений на крепком фундаменте. Вы также подчеркивали, что российско-саудовские отношения не носят конъюнктурный характер и не связаны с какими-то временными желаниями. Подобные формулировки предполагают наличие стабильных и долгосрочных общих интересов сторон, интересов, действительно не подверженных конъюнктурным и ситуативным влияниям. Могли бы вы сформулировать эти взаимные интересы? Что лежит в основе того крепкого фундамента российско-саудовских отношений, о котором вы говорили?

— Конечно, у нас с Россией на двустороннем уровне есть общие интересы. Существует множество программ сотрудничества в различных областях.

В ходе визита преемника наследного принца Мухаммада бин Салмана в Санкт-Петербург в июне 2015 года, а также во время четвертого заседания Межправительственной комиссии по торговом-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и саудовско-российского бизнес-форума в ноябре 2015 года был подписан целый ряд соглашений. В настоящее время стороны обмениваются визитами и проводят консультации по сотрудничеству в торгово-экономических и инвестиционных сферах с целью подписания многомиллионных контрактов. Надеюсь, результаты этой работы станут заметны уже в недалеком будущем и они станут существенным вкладом в расширение наших двусторонних отношений. Когда придет время, мы сообщим о них средствам массовой информации.

Помимо двустороннего сотрудничества наши страны развивают взаимодействие в рамках группы G20. Являясь членами этой группы и имея большой международный вес, они оказывают влияние на экономическую ситуацию, характер и темпы развития в мире, в том числе на мировых нефтяных рынках. Одним словом, сотрудничество между нашими странами определяется не только общими интересами, но и общей ответственностью в деле решения мировых финансовых и экономических кризисов.

В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что наше сотрудничество носит весьма широкий характер и опирается на прочный фундамент. Мы продолжаем работать над совершенствованием этого сотрудничества и стремимся вывести их на стратегический уровень. Межгосударственные отношения, естественно, всегда нуждаются в модернизации и разработке механизмов, открывающих новые горизонты. Вот над этим мы работаем, в том числе путем обмена визитами, которые закладывают основу для конкретных инициатив, направленных на расширение взаимовыгодного сотрудничества. Примером такого сотрудничества служат договоренности по мировым нефтяным рынкам и о двустороннем взаимодействии в этой области, которые были достигнуты во время визита министра энергетики России в КСА в конце октября 2016 года.

— Как в Эр-Рияде расценивают перспективы российско-саудовского взаимодействия в вопросе урегулирования ситуации в Сирии? Правы ли те, кто полагает, что позиции России и Саудовской Аравии в этом вопросе несовместимы, или основы для компромиссов есть?

— Ни для кого не секрет существующие различия в наших точках зрения по сирийскому кризису, но это не влияет на уровень нашего сотрудничества. Между нашими странами продолжаются координация и консультации для сближения позиций по сирийскому кризису как в двустороннем формате, так и в формате международной группы по поддержке Сирии. Обе страны подчеркивают необходимость сохранения территориальной целостности Сирии.

— Приходится констатировать, что нестабильность охватила многие государства Ближнего Востока и представляет прямую угрозу спокойствию и безопасности стран Залива. Россия неоднократно выдвигала инициативы, направленные на укрепление безопасности этого стратегически важного региона. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с таким предложением в ходе состоявшейся несколько месяцев назад сессии Стратегического диалога "Россия — арабские страны Залива". Известно, что такие страны-члены Совета сотрудничества Залива, как Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, развивают военно-техническое сотрудничество с Россией. Как в этой связи Саудовская Аравия расценивает потенциальную роль России в деле поддержания и укрепления стабильности в регионе?

— Вначале хочу подчеркнуть, что КСА не вмешивается во внутренние дела других государств, даже братских, и не диктует им, какую политику проводить, с кем сотрудничать и в каких областях. Наша политика ясна и тверда. КСА всегда активно поддерживает все, что способствует сохранению и укреплению мира и стабильности в нашем регионе и за его пределами и приветствует любые усилия, направленные на сохранение международного мира и безопасности.

Если говорить конкретно об укреплении безопасности в нашем регионе, то проблема не в Саудовской Аравии и не в арабских государствах Залива. Проблема в Иране и его политике, направленной на вмешательство во внутренние дела других и дестабилизацию обстановки в регионе путем проведения разрушительных и враждебных действий. На это ясно указывал министр иностранных дел КСА: Иран хорошо знает то, что он должен сделать. Формула очень легка и проста. Иран должен руководствоваться в своих действиях принципами добрососедства, невмешательства во внутренние дела других и отказа от поддержки терроризма. Тогда двери будет открыты для налаживания лучших отношений с Ираном.

Что касается военно-технического сотрудничества, то между Саудовской Аравией и Россией ранее были подписаны соглашения, касающиеся сотрудничества в этой сфере.

— К сожалению, в России и Саудовской Аравии люди очень мало знают друг о друге, причем средства информации в обеих странах слишком охотно акцентируют внимание не на том, что нас объединяет, а, напротив, на противоречиях между нами. Видите ли вы возможности для исправления этой ситуации? Не считаете ли вы, что налаживание информационного обмена, расширение гуманитарного, культурного сотрудничества, взаимного туризма должны стать частью прочного фундамента наших отношений? Что, на ваш взгляд, стороны могут и должны сделать в этом направлении?

— Я полностью согласен с вами. Контакты и общение в культурных, информационных, социальных сферах является главной составляющей частью межгосударственных отношений. Отсутствие таких контактов затрудняет их развитие. Со своей стороны мы намерены прилагать усилия на всех уровнях с тем, чтобы протянуть мосты сотрудничества и общения между нашими дружественными странами и народами.

Хочу отметить, что посольство Саудовской Аравии в России делает все возможное, чтобы расширить участие в этих процессах научно-исследовательских, культурных, общественных организаций, средств массовой информации двух стран. Мы исходим из того, что это является важным вкладом в дело развития диалога и обмена мнениями по всем аспектам взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, открывает новые перспективы для его развития во взаимных интересах и на благо двух наших стран.

Есть несколько программ, которые мы хотели бы реализовать в ближайшем будущем. Надеемся, что они будут способствовать укреплению общения и контактов между нашими дружественными странами и народами.

— В современных условиях падения цен на нефть Саудовская Аравия и Россия столкнулись с серьезными вызовами, оказались перед необходимостью перестраивать свою экономическую политику, проводить реформы. Не могли бы вы подробнее рассказать, как этот процесс идет в королевстве? Возникают ли в этой связи новые возможности для российско-саудовского сотрудничества, в частности в торгово-экономической, технологической, образовательной, инвестиционной сферах?

— Каждое государство в любых условиях стремится сохранить и приумножить свой экономический потенциал. Требования постоянного поступательного устойчивого развития диктуют необходимость диверсификации экономики. В этом контексте хотел бы сказать о масштабном плане экономических реформ, реализуемом в Саудовской Аравии, известном как "Видение-2030". Реализация этого плана была начата в апреле 2016 года.

Он направлен на подъем экономики и освобождение ее от нефтяной зависимости, а также включает в себя целый ряд крупных социально-экономических программ. Принятие этого плана явилось реальным воплощением стремления Хранителя двух Святынь короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда и правительства Саудовской Аравии гарантировать лучшее будущее для страны и ее жителей во всех сферах. Реализация "Видения-2030", несомненно, откроет многообещающие горизонты и более широкие сферы для сотрудничества и укрепления партнерства со всеми государствами, включая Россию. Для ознакомления с деталями этого плана в королевстве побывали делегации российских бизнесменов.

— В этом же контексте хотелось бы узнать, как вы оцениваете перспективы взаимодействия наших стран в деле восстановления равновесия на мировом нефтяном рынке. Насколько серьезно настроены в Эр-Рияде на конструктивную и долговременную совместную работу с Москвой на этом направлении?

— Думаю, что консультации между министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов КСА г-ном Халедом Аль-Фалехом и министром энергетики России г-ном Александром Новаком в Эр-Рияде в конце октября 2016 года и еще раньше "на полях" международных форумов подтверждают общее желание сотрудничать и консультироваться по вопросам стабильности мировых нефтяных рынков.

Что касается второй части вашего вопроса, то ограничусь лишь заявлениями министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов нашей страны на совместной пресс-конференции по итогам консультаций министров энергетики арабских стран Залива с министром энергетики России в Эр-Рияде в конце октября 2016 года: "Точки зрения КСА и России сближаются. Саудовская Аравия начала играть важную роль в деле координации между Россией и государствами вне ОПЕК, которые подвержены влиянию политики России, и странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Залива".

— За время вашей работы в Москве имели ли вы возможность посетить различные регионы России? Что вам больше всего запомнилось? Что бы вы посоветовали вашим друзьям в Саудовской Аравии посетить в нашей стране?

— Конечно, я посетил некоторые регионы России, но все поездки были рабочими. Вы знаете, что наши отношения развиваются, это требует от нас больших усилий для их укрепления во всех областях. Поэтому для совершения частных поездок времени остается немного. Вместе с тем, пользуясь своим присутствием в том или ином городе во время официальных визитов, я стараюсь ознакомиться с его историческими и культурными достопримечательностями и памятниками.

Конечно, я советую своим друзьям побывать в России и познакомиться с разнообразием ее регионов, их богатым историческим, культурным наследием, природными достопримечательностями, столь привлекательными для туристов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Дмитрий Нерсесов