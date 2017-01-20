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Автор Редакция рубрики "Мир"

Как скажутся российско-турецкие парадоксы на переговорах в Астане

Мир » Азия » Ближний Восток

В канун начала межсирийских переговоров в Астане на первый план снова начинает выдвигаться тема российско-турецких отношений. Без взаимодействия этих двух стран достичь мира на Ближнем Востоке будет непросто. Ситуацию, сложившуюся на нашем "турецком фронте", прокомментировал декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков (фрагмент эфира видеоканала Pravda.Ru).

Турция
Фото: Архив Pravda.Ru

— Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова — безусловно, чрезвычайное событие в международной политике. Отношения между нашими странами стали налаживаться, никаких вроде бы предпосылок к такому развитию событий не могло быть. Это была осознанная акция либо одного идеологически ангажированного человека, либо очень тонко сплетенный заговор, где выставлен один убийца. И турецкое руководство на всех уровнях, начиная с президента, и наше руководство, — все сказали, что, несмотря на трагичность этого случая, отношения между странами не изменятся. Некоторые даже утверждают, что страны еще больше сплотятся, учитывая ситуацию вокруг Сирии.

Что касается причин, то у нас с тех пор, как началась наша военная операция в Сирии, практически каждый день на российском телевидении обсуждается тема российско-турецких отношений. И энное количество специалистов по арабскому Востоку, исламу, северу Африки постоянно по ней выступают. Я, откровенно говоря, путаюсь в их показаниях. Авторитетным экспертом в этих вопросах был Евгений Примаков, который, к сожалению, ушел из жизни уже более года назад. Тогда можно было сказать: все так, как трактует Примаков. Сейчас настолько авторитетных экспертов нет.

Сам я не лучший специалист по данному региону и конкретно по Турции, по российско-турецким отношениям. Поэтому не рискую делать прогнозы, как будут развиваться наши отношения дальше. На своей пресс-конференции Путин сказал отчасти сенсационную вещь: в связи с тем, что это убийство совершил бывший полицейский, входивший в спецназ, он теперь скептически относится к версии, что какие-то официальные лица ранее давали команду на то, чтобы сбить наш самолет, из-за чего наши отношения ухудшились. Сейчас с учетом произошедшего события он понимает, что, видимо, противники России проникли довольно глубоко в турецкие официальные структуры, включая правоохранительные, военные, и команда могла исходить оттуда.

Путин обладает гораздо более значительной, чем мы, информацией, включая донесения многочисленных спецслужб, и он теперь изменил свою точку зрения. Это к вопросу о том, что говорят эксперты, — которые тоже имеют свои источники информации, но они не настолько обширные, как президент страны.

У нас бытует мнение, и оно вполне обоснованное, что у восточных людей обмануть своего соплеменника — неприлично, а обмануть европейца считается нормальным. Особенно это демонстрируется на восточных базарах: когда ты туда приезжаешь, сопровождающие сразу предупреждают, если пойдешь один, с тебя попросят в 10 раз больше. И это не вызывает никаких моральных страданий, так принято. А если со знающим человеком приходишь, то цену снизят. И это тоже нормально. Тебя будут больше уважать, если человек, который рядом с тобой, знает местные обычаи.

Я говорю это не для того, чтобы покритиковать жителей Востока. В конце концов, мы — такие, они — другие, в том и состоит разнообразие мира. При этом многим казалось, что европейцы, наоборот, честнейшие люди в отношениях друг с другом. И если европеец дал слово, то он его держит. Но что мы видим в последние годы? Обманывают партнеров по переговорам ничуть не меньше, чем на Востоке, по крайней мере, по отношению к России. И друг друга обманывают за милую душу. Просто нам это труднее оценить, поскольку мы не являемся непосредственными участниками этих переговоров. Но обманули же власти Евросоюза жителей Балкан, Восточную Европу. Говорили, что, если вступите в Евросоюз — будет вам счастье на века. И что? Румыния бедствует, Болгария, которая весьма неплохо жила внутри советского блока, уж точно не хуже других — сегодня одна из самых нищих стран внутри Евросоюза.

Они уничтожили почти всю промышленность, которая была создана в социалистическое время. Это к вопросу о европейской фанаберии, когда всюду утверждают, что они — самые честные, всегда держат слово, никого не обманывают и облагодетельствовали весь мир. Они постоянно обманывают, не никогда держат слово. Обещали же, что не будут расширять НАТО — если ты честный человек, записано это или не записано, какая разница? Горбачеву же ясно обещали, пусть и устно. Если ты честный человек, то ты таковым остаешься, что с бумажкой, что без бумажки. Что это за честность, когда ты будешь держать слово только при условии присутствия пяти нотариусов, двадцати адвокатов с пятью печатями и 33-я подписями?

Это как в старом советском анекдоте, когда старик входит в трамвай, ему никто не уступает место, и он говорит: "Что-то джентльменов больше нет". А ему молодой голос отвечает: "Джентльмены есть, местОВ нет". Эти западные джентльмены оказались именно такими "джентльменами".

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Сергей Валентинов

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