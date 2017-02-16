Чему может научиться Сирия у Ливана

Ливан — страна по российским меркам крошечная, но ее история поучительна, а про организацию "Хизбалла", наверное, каждый слышал в мировых новостях. Как ливанцам удалось остановить казавшуюся нескончаемой гражданскую войну? Возможно ли применить этот опыт в Сирии? На вопросы Pravda. Ru ответил атташе российского посольства в Бейруте Сергей Воробьев.

Фото: AP

Ливан обладает уникальным опытом. Длительную гражданскую войну там удалось закончить за один день в условиях расколовшегося на огромное количество частей общества. Валид Джумблат стал какой-то нарицательной фигурой, человек-флюгер, сегодня с одними, завтра с другими. И нынешнему президенту Мишелю Ауну это тоже свойственно. Он и врагом Сирии был, и другом, врагом и другом палестинцев и "Хизбаллы" тоже был…

Сложно сравнивать двух этих политиков. Валид Джумблат априори является лидером дружеской общины, поскольку он сын Камаля Джумблата.

Прогрессивно-социалистическая партия всегда говорила: мы не партия друзов, а партия всех ливанцев.

Тем не менее за Валидом Джумблатом стоит большинство друзской общины Ливана. Есть другие авторитетные лидеры из числа "принцев" — так принято называть аристократов у друзов, — но Валид Джумблат занимает особое место. Его семейный клан в течение многих десятилетий руководит друзской общиной. И проблема в том, что голоса, которые Джумблат имеет в нынешнем составе парламента, имеют решающую роль.

Он либо отдаст голоса коалиции 14 марта, которую возглавляет блок Мустабел, либо предпочтет противоположный полюс. Это коалиция "8 марта", куда входят Свободное патриотическое движение во главе с Ауном, партия "Хизбалла" и маронитское Движение Марада во главе с Франджием. Одним словом, от голосов Джумблата зависит иногда решение парламента. Поэтому он, лавируя и получая свои политические дивиденды, дает свои голоса то одним, то другим, формально оставаясь центристом.

После начала сирийских событий его позиция, конечно, поменялась, в том числе в отношении России. Были и прямо оскорбительные заявления. Уже никем не отрицается, что его отец был убит по приказу Хафеза Асада. Естественно, это наложило на отношение Валида Джумблата к Сирии глубочайший отпечаток.

У Мишеля Ауна были резкие повороты в судьбе. Известно, что он фактически воевал против сирийцев в годы гражданской войны, которая продолжалась 15 лет. Потом, условно говоря, в один день она закончилась, потому что ливанцы поняли бесперспективность ее продолжения.

Ведь как может закончиться война, гражданская война на межконфессиональной и межэтнической почве? Перекрытием границ, созданием каких-то новых государственных образований, как в бывшей Югославии. Они разделились. Пусть у них еще остались вопросы друг к другу, но на этом война и закончилась.

А в Ливане гражданская война закончилась, потому что все уже поняли, что им разделиться невозможно. Ливан — крохотная страна размером с четверть Московской области. Протяженность с севера на юг — порядка 175 километров, с востока на запад — 75 километров. Более того, хотя в Ливане есть моноконфессиональные анклавы, они далеко не везде. В основном население перемешано, поэтому разделить Ливан невозможно.

Почему почти 15 лет они этого не понимали, а потом вдруг сразу поняли?

Потому что, во-первых, им помогли внешние игроки. Во-вторых, они же пытались разделиться. Кстати, был очень интересный проект создания Маронитского государства на территории нынешнего городка Джуни. Там чисто христианское население, это почти Бейрут, пригород Бейрута. Предполагалось создать там крохотное государство, подобное Монако. Были и другие проекты. Все эти попытки какое-то время поддерживали надежду у данной общины, а затем все заканчивалось ничем. Когда эти попытки были исчерпаны, всем стало понятно, что это невозможно.

Президента Ливана избирает парламент. Кто выбрал христианина Мишеля Ауна, чьи голоса были решающими?

Решающим явилось то, что на его сторону перешел Самир Джааджа, представляющий партию "Катаиб". Мишель Аун раньше был исполняющим обязанности премьер-министра. После этого он находился несколько лет в изгнании во Франции. Самир Джаадж и сам был одним из кандидатов в президенты на последних выборах. И то обстоятельство, что он перешел на сторону Ауна и призвал своих сторонников голосовать за него, сыграло решающую роль.

"Хизбалла" часто упоминается в сообщениях из разных стран Ближнего Востока. Что это за организация?

— Во-первых, есть "Хизбалла" как политическая партия, ее лидер Хасан Насралла — в высшей степени влиятельный и авторитетный человек в Ливане. Есть ее военное крыло. По разным оценкам, это минимум 40 тысяч человек, плюс к этому есть военно-обученный резерв. Они даже получают зарплату от партии.

А в армию может пойти служить боец этих формирований?

Конечно, может. Армия в Ливане добровольная, у них нет дискриминации по конфессиональному признаку. Хочешь в армии служить — служи. Если ты шиит и хочешь быть в вооруженных формированиях "Хизбаллы" — да ради Бога! Дело в другом. "Хизбаллу" воспринимают в мире предвзято.

Отрицательное отношение к ней связано с имевшими место в прошлом проявлениями террора. Но, если говорить об Израиле, с армией которого сейчас в основном и воюет "Хизбалла", у них что ли не было? У них на государственном уровне есть проявления террора. Израильтяне постоянно нарушают международное право, а когда их осуждают в ООН, те отвечают: пошли на фиг.

Со стороны "Хизбаллы" бывают бессистемные ракетные обстрелы израильской территории, а израильтяне каждый день нарушают воздушное пространство Ливана. В течение месяца там случается по три десятка нарушений воздушного пространства.

Насколько "Хизбалла" определяет политику в Ливане?

В нынешнем составе кабинета министров всего два министра представляют "Хизбаллу", но у нее есть многочисленная фракция в парламенте. Ее лидер Мухамед Рад — политик-тяжеловес в Ливане. У них есть отношения с Госдумой РФ. Еще в бытность Грызлова спикером от них приезжала довольно большая делегация. Так что отношения вполне нормальные.

Раздражает (в первую очередь израильтян и сочувствующим им политиков) непримиримость "Хизбаллы" в отношении государства Израиль. Но если Израиль хочет, чтобы "Хизбалла" успокоилась, то они должны отдать часть ливанской территории, которую они оккупируют. Это так называемая Ферма Шебба — участок всего-то два на два километра. Отдайте ее, и тогда у "Хизбаллы" не будет аргументов не разоружать свои вооруженные формирования в соответствии с резолюцией Совбеза.

Все-таки, как считаете, в июне в Ливане состоятся обещанные выборы?

В многочисленных официальных заявлениях были постоянные переносы, но такова специфика…

Может парламент опять сам себе продлить полномочия?

Он продлил полномочия, потому что не было президента, было только правительство, исполняющее обязанности. То есть был управленческий вакуум в стране. И если бы в этой ситуации еще и законодательная власть ушла в аут, то тогда вообще началась бы анархия. Но в целом одни и те же люди во власти там держатся давно, и там по большей части царит единодушие, а простым ливанцам такое положение дел уже надоело. Так что возможны большие перемены.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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