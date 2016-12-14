"В Сирии боевики от безысходности готовы на все"

"Американцы никогда не бомбили боевиков"

Обама под конец все-таки прямо заявил о поддержке терроризма и решил уже открыто поставлять оружие сирийским боевикам. Впрочем, чему удивляться? Самый страшный террористический акт в истории США совершила "Аль-Каида". О непримиримой борьбе с ней американские власти громко трубили на весь мир. Теперь же всего десятилетие с небольшим спустя они же вводят санкции против России за борьбу с террористическими организациями, в том числе той же "Аль-Каидой".

Фото: АР

По всему миру США дестабилизируют обстановку, но эти действия направлены прежде всего против России. Самая длительная незатухающая война подконтрольных и координируемых США боевиков с законной властью и народом идет в Сирии. Когда же сирийская армия при поддержке наших войск сумеет их окончательно разгромить и установить законность и порядок? К лету следующего года все должно закончиться — такое мнение высказал в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru российский журналист, сценарист и режиссер сирийского происхождения доктор Иса Иса.

— Вы регулярно бываете в Сирии и недавно вернулись из очередной командировки оттуда. Сейчас заметны изменения в обстановке? Мы знаем, что еще идут ожесточенные бои, но сирийская армия уже начинает решительно побеждать, она вытесняет террористические формирования по всем фронтам. Что вы думаете о ситуации в стране? Можно ли с оптимизмом смотреть в будущее?

— Да, сирийская армия, действительно, начала уже побеждать. Это точно. Но так бы не получилось, если бы не поддержка российской авиации, потому что это очень мощная поддержка. Идет не только со стороны русской авиации, но и по многим другим направлениям, теперь и с моря тоже.

Чуть-чуть раньше Россия несколько раз объявляла о гуманитарной паузе. Все очень серьезно было и от души. Это не обозначало что-то вроде заигрывания, нет, абсолютно. Первая цель была вывести и спасти людей, женщин и детей из восточного Алеппо. Но, к сожалению, боевики, в частности запрещенной в России ИГИЛ, использовали эти гуманитарные паузы для укрепления своих рядов и продолжали удерживать мирное население в качестве заложников. Даже гуманитарную помощь они у населения забирали.

Я просто удивляюсь, поражен, откуда у Владимира Владимировича Путина такой сверхчеловеческий задел, выдержка… Раз объявили о гуманитарной паузе, второй раз, третий раз. Продлили несколько раз. И все равно на Западе ведут такую беспощадную, жестокую, лживую, искаженную информационную войну против России.

— Зачем и кому это надо?

— Это, похоже, от безысходности, что ли… Я точно не знаю, но они уже боятся Трампа. Вот это непонятно. И страшно, что они уравнивают работу СМИ Российской Федерации с работой боевиков ИГИЛ. Это, на самом деле, показывает ничтожество, до которого они дошли. Даже детей учат в Германии (я сам видел), что Россия убивает сирийских детей. Спрашивается, откуда вы это взяли?…

— Этот тезис очень распространен на самом деле. Группа журналистов "Правды.Ру" недавно была в Палестине. Нам говорили, что Палестинское государство, палестинский народ с понимаем относятся к политике России на Ближнем Востоке, и в частности в Сирии. Но вместе с тем они не понимают, почему русские убивают сирийских детей. Мы были очень удивлены. Оказывается, вся информация о том, что делает Россия в Сирии, поступает в Палестину и многие другие страны региона с Запада. И они постоянно об этом говорят.

— Не только с Запада. Давайте тоже не забывать рупоры Запада на Востоке, в Персидском заливе. Я имею в виду такие известные СМИ, как "Аль-Джазира", "Аль-Арабия" и большинство СМИ Персидского залива. Они против России, против всего, что делает Россия. Россия, на самом деле, достигла такого большого успеха в борьбе с терроризмом за год.

В то же время мы видим, что американцы под видом гуманитарной помощи вбрасывают туда оружие, в том числе и летальное оружие. То же самое делают саудиты, катаровцы и турки тоже. Россия, напротив, поставляет гуманитарную помощь: еду, одежду, одеяла, - ну все. Сотни тысяч тонн уже отправили в Сирию. Наверное, больше, чем на Донбасс.

Второе — русские всерьез борются с терроризмом. А покажите хоть один настоящий успех коалиции во главе с США. Что они делают и сделали за пять лет? Только качали нефть, газ и давали деньги этим боевикам. То же самое — саудиты и катарцы. А турки вообще экспортируют боевиков. Ни один американский самолет никогда всерьез не бомбил инфраструктуры ИГИЛ, они не убивали боевиков.

Наоборот, они бомбят больницы, школы, а потом говорят: ой, извини, ну ошибочно. И то же самое делают остальные. А Россия бомбит именно боевиков, чтобы разрушить их инфраструктуру, штабы, наносит серьезный урон их живой силе и технике. В Алеппо, слава Богу, заложники освобождены. Боевики потеряли контроль даже над собой. Многие из них сдаются, складывают оружие и переходят на сторону сирийской армии.

Может быть, есть некая договоренность между Россией и Турцией о том, чтобы уже не давать им отходить в Турцию, а надо их душить, добивать. Сирийские самолеты бомбили турецкие войска и убили несколько солдат. Это было на территории Сирии, но если не было бы договоренностей между Москвой и Анкарой, они бы сразу ответили бы. А они не стали подливать масло в огонь: подождите, потом разберемся. И все это уже как бы новые направления, новый процесс идет.

Урегулирование сирийского кризиса уже просматривается. И именно при освобождении Алеппо наступил такой перелом. Следующий шаг после Алеппо — Идлиб. Тоже его окружим. Потому что сейчас боевиков оттесняют потихонечку то на восток, то на север. А на юг и на запад им идти уже невозможно. Поэтому я думаю, что к лету все прояснится и закончится.

Может быть, первые шаги будут уже после 20 января, поскольку Трамп обещал бороться с терроризмом. Первый из лозунгов Трампа — разгром ИГИЛ. И опять-таки, Россия всерьез борется, остальные — нет. Они просто не хотят. Ведь это для них поток денег, поток нефти, поток газа и т.д.

— С другой стороны, если Россия за них борется с террористами, зачем им еще напрягаться?

— Может быть, и так, а может быть, они поняли, что присутствие России в Сирии и во всем регионе — это всерьез и надолго. Это, кстати, желание и мечта каждого честного гражданина Сирии. Их много, слава Богу. Запад долго не мог смириться с этим, но теперь уже поздно. Все. И назад пути нет. Россия здесь надолго.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев