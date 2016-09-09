﻿Москва зальет чаем палестино-израильский конфликт

В начале сентября израильский политик Зеэв Элькин сделал неожиданное заявление о том, что Москва может стать посредником в организации прямых переговоров Палестины и Израиля. Может ли Россия действительно стать площадкой для таких переговоров? Pravda.Ru обратилась за комментарием к президенту Института Ближнего Востока Евгению Сатановскому.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Что вы думаете о заявлении министра по делам Иерусалима Зеэва Элькина?

— Зеэва я знаю 20 лет. Если он что-то говорит, то, учитывая его близость к Нетаньаху, к этому следует прислушиваться весьма внимательно. Он знает, что говорит.

— СМИ пишут что Москва нашла способ помирить Израиль и Палестину.

— Да, если только не считать того, что Палестины как государства не существует, а существует некое количество различных организаций, структур, банд, террористических группировок, хамул — больших семейных кланов, у каждого из которых свои собственные приоритеты. Большинство этих структур уважает Раиса Абу-Мазена, человека очень достойного, но, к сожалению, пожилого и не обладающего опытом Арафата по ликвидации тех, кто не готов был его слушать. То есть для Москвы здесь дело благородное и одновременно безнадежное, но почему бы нет.

— В каком состоянии сейчас арабо-израильский конфликт? На фоне новостей из Сирии он стал менее заметен в инфопространстве… Что происходит?

— Нет там никакого конфликта. Палестинской верхушке не нужно было государство, им нужен был денежный поток. Они его получили. Когда он ослабевает, они то ссорятся с Израилем, то мирятся с Израилем, то говорят, что они сейчас отказываются вообще разговаривать. Нужно же какой-то пиар проводить этому шоу.

Если шоу никто не замечает, деньги платить перестанут. Потому что всем осточертело — и арабам, и евреям. Очень жалко несчастных палестинцев, которым это государство нужно, и они все больше об этом говорят. Но процесс-то идет. Вот есть отдел в МИДе, есть отдел в госдепе, есть толпа народу, которая этим занимается. Есть целое управление ООН.

Беженцев на планете порядка 60 миллионов. По ним есть отдельное управление, по всем 60 миллионам, у которых копейки ломаной нет, чтобы решить проблемы. А палестинцы — прямо любимцы ООН. Для них выделяется от 15 до 25 процентов, по некоторым годам, бюджета ООН. А как известно, если у нас на что-то бюджет выделен, вы этим будете заниматься вечно. Хоть поворотом сибирских рек, хоть глобальным потеплением, хоть мирным процессом. Это если говорить о реальности.

А поскольку этот процесс означает, что кормушка закроется, когда будет государство (еще одно, маленькое, бедное, бестолковое государство в поганых отношениях со всеми соседями), то они ничего и не могут создать. Нет для этого экономического базиса.

Возьмем хотя бы валюту, которой пользуются на палестинских территориях. Сколько их не пытались отключить от израильского шекеля, так они же все отказываются, включая ХАМАС, который Израиль забрасывает ракетами. Если вы за независимость, что же вы свою валюту не напечатаете?

Они знают, что будет, если они напечатают свою валюту и будут платить своей валютой… Вон, украинская гривна ломаного гроша не стоит, но своя! Они же не на рубле сидят, никто не сидит на рубле. А эти сидят на шекеле. Ну и что это за революция, что за борьба за независимость, если зарплату борцам за независимость надо платить только в валюте государства, которое они называют оккупантом? Как-то странно это все выходит.

— Какую же позитивную роль во всем этом может сыграть Москва? И каким образом?

— Пригласим их к себе, чайку нальем. Нетаньаху с Путиным в хороших отношениях, Абу-Мазен (Махмуд Аббас, палестинский политик, президент частично признанного государства Палестины. - Прим. ред.) с Путиным в хороших отношениях.

Даже я и с тем, и с другим в хороших отношениях, с Абу-Мазеном — уже 20 с лишним лет, как и с его семьей. Но это же не значит, что я вам буду рассказывать, что завтра все будет хорошо. К сожалению, ребята выстроили систему, при которой они во всем обвиняют израильтян, при этом 40 процентов бюджета им дают израильтяне. Электричество, воду дают израильтяне. Они еще за это и не платят. Но пригласить и поговорить же можно?

Конечно, там есть варианты. Представьте себе, что палестинцы согласятся на статус Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико формальное государство, ассоциированое с США. А зачем это надо палестинским нотаблям? Это Арафату-то не надо было. Он почему и интифаду начал — лишь бы только не объявлять государство в срок.

Если бы им нужно было государство, они бы давно решили проблему с беженцами. Почему у нас беженцев нет, в Индии и Пакистане беженцев давно нет, а в Палестине остались? Сидят ждут, когда их куда-нибудь вернут? Это единственный в мире случай.

Но поговорить в любом случае стоит. Владимир Владимирович в хороших отношениях и с тем, и с другим, ну пусть поговорят, жалко что ли. Может, американцы понервничают.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовила к публикации Ольга Таболина